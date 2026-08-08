Exclusive: 'আমি তুরুপের তাস হয়ে গিয়েছি'- মামলা তুলে অকপট মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন

Exclusive: 'আমি তুরুপের তাস হয়ে গিয়েছি'- মামলা তুলে অকপট মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন
কোনও শত্রুতা নেই স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে। মামলা তুলে নিয়ে আরও অনেক কথা বললেন সিমরন পাল ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিয়েছেন রূপটান শিল্পী সিমরন পাল। স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতারের পর জানা যায় মূল অভিযোগকারী ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির এই রূপটান শিল্পীই। সিমরন গতকাল একটি ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন যে, স্বরূপ বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে কোনওরকম অশালীন আচারণ করেননি এবং তিনিও কোথাও এমন কথা বলেননি যে স্বরূপ তাঁকে শ্লীলতাহানি করেছেন। তাঁর কথায়, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করে গ্রেফতার করা হয়েছে ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতিকে।
মেকআপ শিল্পী সিমরনের আরও দাবি, অভিযোগে যা লেখা, সেটা তাঁর হাতে লেখা নয়, তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিমরনের দাবি, স্বরূপ বিশ্বাসকে তিনি ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবেই চেনেন। মুখোমুখি আলাপ বা শত্রুতা কোনওটাই তাঁর সঙ্গে নেই। আর স্বরূপ বিশ্বাস তাঁকে চেনেনই না!
ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে সিমরনের সঙ্গে। প্রথমে তিনি এই ব্যাপারে কোনও কথাই বলতে চাননি। কিন্তু পরে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, "আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে। তিন বছর ধরে আমার হাতে কাজ নেই। আমার অত বুকের পাটা নেই যে ক্রীড়ামন্ত্রীর (প্রাক্তন) ভাই তথা ফেডারেশন সভাপতি (প্রাক্তন)র নামে মিথ্যে অভিযোগ তুলে তাঁকে ফাঁসাব। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে স্বরূপ বাবুর ভাবমূর্তি ভালো। আমার সঙ্গেও ওঁর কোনও শত্রুতা নেই। কেননা উনি কখনও আমাকে ফোনও করেননি, শ্লীলতাহানিও করেননি। ওনার নাম করে শান্তনু দে আমার কাছে এসে বলেন। কিছু মানুষের প্ররোচনায়, তাদের ভুল বোঝানোকে বিশ্বাস করেছিলাম। এটা আমারই ভুল। আমি কিন্তু কোথাও বলিনি স্বরূপ বিশ্বাস নিজে আমার সঙ্গে কোনও খারাপ কিছু করেছেন৷ অথচ নাম হল আমার। আমি নাকি ওনাকে অ্যারেস্ট করিয়েছি ! আজ আমাকে শুনতে হয়, আমি নাকি সবাইকে কেস খাইয়ে বেড়াই। একে তো কাজ নেই, সেটার দিকে নজর দেবো নাকি আমার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগ আমি খণ্ডন করব? "
তিনি আরও বলেন, "এখনও আমার হাতে কাজ নেই। বাপি মালাকারের জন্য আমি আজ কাজ হারা। যারা আমাকে অভিযোগ করতে বলেছিল তারাও আমার খোঁজ নেয়নি আমি কেমন আছি। আমার হাতে কাজ আছে কি না। আমার অভিযোগ ছিল বাপি মালাকার আর শান্তনু দে'র বিরুদ্ধে। আর আমি বারবারই বলেছি শান্তনু দে এসে আমাকে স্বরূপ বিশ্বাসের নাম করে নানা কথা বলেন। সেই কথাই আমি থানায় জানাই। এরপর বয়ানে কী লেখা হয় আমি জানি না। ওই হাতের লেখা আমার নয়। আমি শুধু সইটাই করেছি। স্বরূপ বিশ্বাস আমার অভিযোগের কারণে অ্যারেস্ট হয়েছেন শুনেই আমি অবাক হয়ে যাই। উনি আমার সঙ্গে খারাপ কিছু করেছেন সেই কথাটাই তো আমি বলিনি। আমাকে তুরুপের তাস বানানো হচ্ছে। যেদিন সবটা বুঝেছি, সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি, কেস তুলে নেওয়ার। ভয়ের চোটে পারিনি। ফাইনালি সাহস করে কেস তুলে নিলাম। যা হয় হবে। আমার তো আর নতুন করে কিছু হারানোর নেই। কারা আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছিল, সেসব নাম আমি বলছি না। ঝামেলা অশান্তি আমি আর চাই না। কাজ করতে চাই। আমার জন্য স্বরূপ বিশ্বাস অকারণে জেল খেটেছেন। কিছু না করেই এত বড় একটা বদনাম ওনার হয়েছে। আমি তার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"
কয়েকদিন পিছনে হেঁটে বলা যায়, নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি এবং তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হন ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁর নামে অভিযোগ জমা পড়েছিল নিউ আলিপুর থানায়। তোলাবাজি থেকে শুরু করে আত্মহত্যায় প্ররোচনা, শ্লীলতাহানি, হুমকি সব ধরনের অভিযোগই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড নিয়েও।
তাঁরই কল্যাণে টানা প্রায় দুই বছর কাজ পাননি রূপটান শিল্পী সিমরন পাল। গিল্ডের সম্পাদক বাপি মালাকারকে একাধিকবার জানিয়েও ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে চিঠি লিখে তিনি জানান বিষয়টি। আর তার পর থেকেই সিমরনের কাছে আসতে থাকে খুনের হুমকি। বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা চেয়ে 10 এপ্রিল গল্ফগ্রিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রূপসজ্জাশিল্পী। এরপর ৪ জুন রাতে ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতির গ্রেফতারিতে বেজায় খুশিও হন তিনি, এমনটাই জানিয়েছিলেন সংবাদ মাধ্যমে।
এরপর টানা 42 দিন শ্রীঘরে বন্দি ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস। আর ঠিক দু'মাস পেরোতেই সিমরন পাল তাঁর উপর থেকে সমস্ত মামলা মোকদ্দমা তুলে নিলেন। ভিডিয়ো বার্তায় ক্ষমাও চাইলেন 'ছোট বোন' হিসেবে। বললেন, স্বরূপের বিরুদ্ধে কোনও মিথ্যা অভিযোগই তিনি করেননি। যা করেছেন তা অন্যের প্ররোচনায়। এই 'অন্য'রা কারা তাও বললেন না সিমরন। চেপে গেলেন। একইসঙ্গে এই সময়ে দাঁড়িয়ে আরও একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কারোর প্ররোচনায় তিনি সেদিন অভিযোগ করলেন, আবার কারোর কথাতেই মামলা তুলে নিলেন না তো? যদিও ভিডিয়ো বার্তায় তিনি সাফ বলেছেন স্বেচ্ছায় তিনি মামলা তুলে নিলেন। কী হবে এরপর? কোনদিকে এগোচ্ছে টলিপাড়া? সত্যিই ভাবনার বিষয়।