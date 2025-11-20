এক মঞ্চে এক সুরে শিলাজিৎ- চন্দ্রবিন্দু !
গায়ক শিলাজিৎ মজুমদার এবং 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যান্ড মঞ্চ কাঁপাবে একসঙ্গে ৷ মিউজিক্যাল ইভেন্টে যোদ দিতে পারেন আপনিও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 5:13 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: ফের সুরের জাদুতে মাতবে শহর। প্রখ্যাত দুই বাংলা ব্যান্ড একসঙ্গে এক মঞ্চে প্রথমবার গান গাইতে চলেছে। অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে ' X = জুজু'। গায়ক শিলাজিৎ মজুমদার এবং 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যান্ড আগামী ২২ নভেম্বর নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠান করবে। এই দ্বৈত পরিবেশন নিয়ে দর্শকের মনে আগ্রহের পারদ চড়বে তা বলাই বাহুল্য।
চন্দ্রবিন্দুর সঙ্গীতে রয়েছে মজা, প্রেম, হাস্যরস এবং উন্মাদনার স্পর্শ। এগুলি এমনই উপাদান যা প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে অনেককাল আগে থেকেই। শিলাজিতের গান আজও কলেজ পড়ুয়াদের প্রেরণা দেয়, প্রেমের পরশ দেয়। বলতে দ্বিধা নেই, দুজনে সিনেমার গানেও সমান জনপ্রিয়। তবে, এই প্রথমবার তাঁরা মঞ্চ ভাগ করে নেবেন সুরে সুরে।
শিলাজিৎ-চন্দ্রবিন্দুকে এক মঞ্চে আনার ভাবনার প্রসঙ্গে আয়োজক তীর্থঙ্কর মজুমদার বলেন, "চন্দ্রবিন্দুর গানের মধ্যে সব ধরনের আবেগ অনুভব করতে পারি। মজা, প্রেম, ব্যঙ্গ, পাগলামি যা প্রতিটি বাঙালিরই খুব প্রিয়। আর কোনও না কোনভাবে সবাই এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। শিলাজিতের গানেও সেই একই জিনিসগুলো আছে তবে একদম অন্য রূপে, অন্য আকারে। তাই সঙ্গীতের মঞ্চে তাঁদের যুগলবন্দিতে অনন্য কিছু সৃষ্টি হতে পারে সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক সিঙ্গলস বা একক এবং যুগলবন্দি গান হয়তো আমরা উপহার পেয়েছি কিন্তু মঞ্চে এই প্রথম। সেখান থেকেই এই ভাবনার জন্ম। আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে তাঁদের গান শুনেই আর কর্মসূত্রে ওঁরা এখন আমার খুব কাছের মানুষ। তাই ওঁদের নিয়ে কাজ করার আনন্দটাই আলাদা।"
শিলাজিৎ বলেন, "আমি যে কোনও শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। চন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রে এটা একটু স্পেশাল। আমাদের আলাপ, বন্ধুত্ব বহুদিনের। যখন আমরা লাইমলাইটে আসিনি তখন থেকেই একে অপরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। ওঁরা আমার সাউন্ড, ভাবনা ভালবাসে, আমিও তাই। উপল, অনিন্দ্যর সঙ্গে আলাদাভাবে কাজ করেছি। এবার আমাদের এই যুগলবন্দি দর্শকের কাছে বিরাট প্রাপ্তি কিনা জানি না তবে আশা করছি ভালো লাগবে।"
অনুষ্ঠানে 'চন্দ্রবিন্দু'র কিছু জনপ্রিয় গান গাইবেন শিলাজিৎ এবং শিলাজিতের কিছু প্রচলিত গান গাইবেন 'চন্দ্রবিন্দু' ব্যান্ড। পাশাপাশি কিছু গান তাঁরা পরিবেশন করবেন সমবেত কণ্ঠে। আর নতুন একটি গান ওই অনুষ্ঠানে হাজির করবেন তাঁরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ব্রাউনক্রো ইভেন্টস।