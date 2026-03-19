লক্ষ্মীদের ঘরে শিলাজিৎ, কী হতে চলেছে মার্চের ফিনালেতে ?
‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ বিশেষ পর্বে থাকছেন শিলাজিৎ ৷ দর্শক ও অনুরাগীদের জন্য থাকছে বিশেষ চমক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এ এবার আরও দারুণ চমক। দ্বিতীয় সিজনের মার্চ মাসের গ্র্যান্ড ফিনালেতে হাজির থাকবেন শিলাজিৎ মজুমদার। 31 মার্চ সন্ধ্যা 7টায় দেখানো হবে এই বিশেষ পর্ব ৷ জানা গিয়েছে শিলাজিৎ মজুমদার আসছেন তাঁর নতুন গান 'চানাচুর' নিয়ে ৷ বলা বাহুল্য, এই প্রথম কোনও বাংলা গান মুক্তি পাবে টেলিভিশনের পর্দায়।
শিলাজিতের নতুন এই গানে রয়েছে লোকসংগীতের ছোঁয়া। আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই গানটির কথা লিখেছেন কিংবদন্তি লোকশিল্পী রতন কাহার৷ ভাদু ও ঝুমুর গানের জন্য বিখ্যাত তিনি। শিল্পীর লেখায় গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ যেমন রয়েছে, তেমনই শিলাজিৎ তাঁর নিজস্ব স্টাইল বজায় রেখেছেন এই গানে। 'চানাচুর'-এর মুক্তি উপলক্ষে এদিনের পর্বে উপস্থিত থাকবেন রতন কাহার স্বয়ং, এমনটাই জানিয়েছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ৷
শুধু নতুন গান প্রকাশ করাই নয়, শিলাজিৎ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভের মঞ্চে কয়েকটি জনপ্রিয় গানও শোনাবেন বলেও জানা গিয়েছে৷ তার মধ্যে অন্যতম 'ধরব ধরব করছি'৷ গাইবেন হিন্দি গানও। পাশাপাশি নিজের সঙ্গীত জীবনের নানা গল্প, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন প্রতিযোগীদের সঙ্গে। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা এবং বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনাও তিনি এদিন শেয়ার করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ সিজন 2 নারীদের জীবনের গল্প বলার এক মঞ্চ। থাকে মজার মজার সব খেলা। প্রতিটি পর্বে একজন প্রতিযোগী জেতেন 1 লক্ষ টাকা। মাসিক ফাইনালে থাকে 2 লক্ষ টাকার বড় পুরস্কার।
সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'- এর এই পর্বে প্রতিযোগী হিসেবে থাকবেন, এমন চার নারী যাঁরা ঘরে বাইরে বিজয়ী ৷ সাহস, পরিশ্রমের ডানায় ভর করে তাঁরা আজ অনন্যা। তাঁদের জীবনের নানা বাঁকের সত্যিকারের গল্প দিয়ে সাজানো এই এপিসোড। শিলাজিতের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁরা তুলে ধরবেন তাঁদের জীবনের লড়াই, স্বপ্ন আর এগিয়ে চলার কাহিনি।