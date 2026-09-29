শ্যামৌপ্তিকে ভয় পান সৌম্য ! 'কোটর' রিলিজের আগেই কোন পর্দা ফাঁস অভিনেতার?

শ্যামৌপ্তিকে ভয় পান সৌম্য ! 'কোটর' রিলিজের আগেই কোন পর্দা ফাঁস অভিনেতার?
Kotor web series: শ্যামৌপ্তি মুদলি, সৌম্য মুখোপাধ্যায় ও সুহোত্র মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'কোটর' খুব শীঘ্রই আসছে ওটিটি-তে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: ওটিটিতে আসছে অভ্রজিৎ সেন পরিচালিত নতুন ওয়েব সিরিজ 'কোটর'। কলকাতার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে এই সিরিজের গল্প। এই সিরিজ দেখাবে, কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বদলে দিতে পারে সম্পর্ক এবং জীবন। সিরিজে কথাকলির চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি, সাম্যর ভূমিকায় সৌম্য মুখোপাধ্যায় আর তীর্থর চরিত্রে সুহোত্র মুখোপাধ্যায়। ওটিটিতে আসার আগে মজাদার আড্ডায় সৌম্য মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি।
ইটিভি ভারত: 'কোটর'-এর গল্পের কোন দিকটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল?
শ্যামৌপ্তি: আমাকে আকর্ষণ করার মূল কারণ এটা একটা রোম্যান্টিক থ্রিলার। পাশাপাশি প্রত্যেকটা চরিত্রই খুব ধূসর।
সৌম্য: আমারও শ্যামৌপ্তির মতো একই। তবে, আরও একটা বিষয় আমার ভালো লেগেছে যে আমাদের দুজনের চরিত্রদুটো আরবান নয়। আমরা মফস্বল থেকে এসেছি। মফস্বল থেকে আসা মানুষগুলোর মধ্যে একটা অন্যরকমের ব্যাপার থাকে। সেটা এই চরিত্রদুটোর মধ্যে দর্শক খুঁজে পাবেন।
ইটিভি ভারত: আগেও একসঙ্গে আপনাদের অনস্ক্রিনে দেখা গেছে। আপনাদের দু’জনের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে- সমীকরণটা এত ভালো কীভাবে?
সৌম্য: আমি খুব ভয় পাই শ্যামৌপ্তিকে। ক্যামেরা রোল নিয়ে শ্যামৌপ্তি ভীষণ টেকনিক্যালি সাউন্ড। ও ব্যালেন্স আউট করে দেয়। এটা খুব ভালো ওয়ার্ক করে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে।
শ্যামৌপ্তি: আমি ভালো অবজার্ভ করি। তাতে আমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?
ইটিভি ভারত: এই সিরিজের চরিত্র দু’টির মধ্যে দর্শক কী ধরনের সম্পর্ক বা টানাপোড়েন দেখতে পাবেন?
শ্যামৌপ্তি: টা.....নাপোড়েন আছে অনেক (সহাস্যে)। এটা এখনই আমরা রিভিল করব না। তার জন্য 'কোটর' দেখতে হবে 'সবসময়'-এ।
সৌম্য: টানাপোড়েন অনেক আছে।
ইটিভি ভারত: দর্শক কেন ‘কোটর’ দেখবে- আপনাদের দু’জনের ভাষায় কী বলবেন?
সৌম্য: সিরিজটার মধ্যে একটা ডার্ক কমেডি এলিমেন্ট আছে, যেটা আমি অভ্রজিৎ সেনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দেখেছি। তার থেকেও বড় কথা হল, অভ্রর নিজের মধ্যে যে সেন্স অফ হিউমার রয়েছে সেটাকে সবসময় অন রাখে। সিরিজটা খুব সিরিয়াস হলেও দেখতে একঘেয়ে লাগবে না, যেভাবে অভ্রজিৎ বানিয়েছেন।
শ্যামৌপ্তি: আমি সৌম্যর সঙ্গে সহমত।
ইটিভি ভারত: এমন কোনও দৃশ্য ছিল যেটা অভিনয় করতে গিয়ে মানসিকভাবে কঠিন লেগেছে?
সৌম্য: না না।
শ্যামৌপ্তি: আমি তো মেন্টাল ট্রমাতে ছিলাম। এদের সিগারেটের ধোঁয়ায়। এক এক সময় মনে হচ্ছিল আগুন লেগে গেছে।
সৌম্য: শ্যামৌপ্তি প্রায় এই শোটা ছেড়ে চলেই যাচ্ছিল, এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল বিষয়টা। ছোট্ট একটা রুম, তার মধ্যে সবাই স্মোক করছিলাম। আসলে আমরা সবাই অঞ্জন দত্তর ফ্যান তো, নানারকমের আলোচনা করছি আর ধোঁয়া ছাড়ছি। শ্যামৌপ্তি ভাবছে এরা বোধহয় কাজ করবে না, এসবই করবে।
ইটিভি ভারত: দুজনের জন্যই প্রশ্ন, এবারের পুজোয় কী প্ল্যান?
সৌম্য: আমি ঘুমাবো আর 'কোটর' দেখব।
শ্যামৌপ্তি: 'কোটর' দেখব সবসময়।
সৌম্য: শ্যামৌপ্তি শুধু 'কোটর' দেখবে না। মুখে ওরকম বলছে। প্রচুর ব্র্যান্ড শুট করবে আর পরিক্রমা করবে, বারবার ফিডে আসছে দেখতে পাবেন। দেখবেন তখন শুধু রিলে আর আটকে থাকতে পারছে না শ্যামৌপ্তি।
ইটিভি ভারত: আজও পুজো এলে দুজনেই কী মিস করেন?
সৌম্য: সেভাবে কিছু মিস করি না। পুজো আমার কাছে মজারই হয়। বিরহ থাকে না কোনও। মজা করেই কাটাই। তবে, কিছু বন্ধুবান্ধবকে মিস করি।
শ্যামৌপ্তি: আমিও আলাদাভাবে কিছু মিস করি না।