প্রকাশ্যে 'কোটর'-এর ফার্স্ট লুক, আসছে এক রোমান্টিক থ্রিলার
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 3:02 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: বহু প্রতীক্ষিত বাংলা সিরিজ 'কোটর' আসছে ওটিটিতে। পরিচালক অভ্রজিৎ সেন। এসে গিয়েছে এর ফার্স্ট লুক। এই সিরিজে ভালোবাসা, গোপন রহস্য এবং অপরাধের এক গভীর গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
কলকাতার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে এই সিরিজের গল্প। এই সিরিজ দেখাবে, কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বদলে দিতে পারে সম্পর্ক এবং জীবন। সিরিজে কথাকলির চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি। তিনি বলেন, "অভ্রজিৎ সেনের সঙ্গে কাজ করা আমার জন্য অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অভিনেতাদের নিজেদের মতো করে অভিনয় করার স্বাধীনতা দেন, যা কাজটাকে অনেক সহজ করে তোলে। গল্পটা এবং আমার চরিত্রের সঙ্গে আমি খুব দ্রুত যুক্ত হয়ে পড়ি। পরিচিত সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করাটা আরও স্বচ্ছন্দ ছিল। আমরা সবাই নতুন কিছু আনার চেষ্টা করেছি, এখন দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় আছি।"
সাম্যর চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "অভ্রজিৎ সেনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। কারণ ওঁর কাজ আমার খুব পছন্দের। তাঁর কাজের ধরন খুবই বাস্তব এবং সৎ। শুটিংয়ের সময় তিনি আমাকে অভিনয়টাকে খুব ন্যাচরাল রাখতে বলেছিলেন। এই গল্পটা অন্যান্য থ্রিলারের থেকে আলাদা, আর এই চরিত্রটা আমার কাছে খুবই বিশেষ। এই সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি।”
তীর্থর চরিত্রে অভিনয় করা সুহোত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই প্রোজেক্ট আমাকে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে—নতুন সহ-অভিনেতা, নতুন গল্প এবং নতুন প্ল্যাটফর্ম। এর অংশ হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। টিমটা দারুণ ছিল, আর গল্পে যেমন গভীরতা আছে, তেমনই বিনোদনও আছে। আমি বিশ্বাস করি দর্শকরা এর সঙ্গে সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।" উল্লেখ্য, 'কোটর' একটি রোমান্টিক থ্রিলার, যেখানে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেম এবং রহস্য। যারা হাত ধরাধরি করে চলে। সিরিজটি শীঘ্রই 'সবসময়'- নামক নতুন ওটিটিতে মুক্তি পাবে। যদিও দিনক্ষণ জানানো হয়নি এখনও।