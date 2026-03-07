ETV Bharat / entertainment

রোজ নারী দিবস সেলিব্রেট করা উচিত, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'র পোস্টার মুক্তিতে উচ্ছ্বসিত শ্যামৌপ্তি

শ্যামৌপ্তি মুদলির প্রথম ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ৷ তাঁর পাশাপাশি আরও অনেক নামকরা অভিনেত্রীকে দেখা যাবে এই ছবিতে ৷

Shyamoupti Mudly
অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলি (ছবি-সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 7, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 7 মার্চ: নারী দিবসের প্রাক্কালে তাদের আসন্ন বাংলা ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর পোস্টার নিয়ে হাজির উইন্ডোজ । একই সঙ্গে এই পোস্টারের মাধ্যমেই সামনে এল ছবির নারী চরিত্রদের লুক । নারী দিবসের কথা মাথায় রেখেই এই ছবির পোস্টার নিয়ে আসার এই উদ্যোগ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের ।

এই ছবিতে নারী চরিত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আগেই জানা গিয়েছে । সেই কারণেই এই সময়ে পোস্টার সামনে আনল উইন্ডোজ । ছবিতে ফুলপিসির ভূমিকায় সোহিনী সেনগুপ্ত, অদিতির ভূমিকায় রাইমা সেন, বিনিতার চরিত্রে শ্যামৌপ্তি মুদলি, পুতুল বাইয়ের চরিত্রে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাসি দেবীর চরিত্রে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী অনামিকা সাহা ।

Phool Pishi O Edward
রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি-সংগৃহীত)

'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি ৷ তাই তাঁর প্রথম ছবি নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি ৷ অভিনেত্রী বলেন, "নারী দিবস উপলক্ষেই আজ পোস্টারটা নিয়ে আসা হয়েছে । তবে, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা দিনই আমাদের নারী দিবস পালন করা উচিত । নারীদের সম্মান করা উচিত, তাদের সাফল্যও সেলিব্রেট করা উচিত । এই ছবিটার সঙ্গে আমার এই কথাগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে । দর্শক সেটা সিনেমা হলে গিয়ে ছবিটা দেখার পর বুঝতে পারবেন । ছবিটা নিয়ে আমি যতটা এক্সাইটেড, ততটাই নার্ভাস ।"

Phool Pishi O Edward
ফুলপিসির ভূমিকায় সোহিনী সেনগুপ্ত (ছবি-সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "নারী দিবসের আবহে পোস্টার নিয়ে আসা একটা দারুণ উদ্যোগ । এই ছবির সঙ্গে মহিলারা ভীষণভাবে যুক্ত । গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের । সেটা ছবিটা রিলিজ করলেই সকলে বুঝতে পারবে ।"

Phool Pishi O Edward
পুতুল বাইয়ের চরিত্রে অনন্যা চট্টোপাধ্যায় (ছবি-সংগৃহীত)
Phool Pishi O Edward poster
ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'র পোস্টার (ছবি-সংগৃহীত)

শ্যামৌপ্তির কথায়, "আমি এই ছবি নিয়ে যখন কোনও আর্টিকেল দেখছি কিংবা ছবি দেখছি অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে । আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি প্রথম যে কোনও অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে দাগ কাটে । আর আমার প্রথম ছবি এটা । ফলে দাগ তো কাটবেই । তার উপরে যেখানে প্রযোজনায় উইন্ডোজ মানে নন্দিতাদি আর শিবুদা আছেন, তাতে আরও স্পেশাল ছবিটা আমার কাছে ।"

Phool Pishi O Edward
অদিতির ভূমিকায় রাইমা সেন (ছবি-সংগৃহীত)
Shyamoupti Mudly
বিনিতার চরিত্রে শ্যামৌপ্তি মুদলি (ছবি-সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "সপরিবারে যাঁদের ছবি দেখে এসেছি এত বছর ধরে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি যখন পাই প্রথমে খুব নার্ভাস ছিলাম । কিন্তু ফাইনালি ওঁরা যেভাবে আমাকে একটা কমফর্ট জোনে নিয়ে গিয়েছেন তাতে অসুবিধা হয়নি । শুট করতে গিয়ে একবারও আমার মনেই হয়নি যে এত গুণী গুণী মানুষের সঙ্গে কাজ করছি আমি ! প্রত্যেকে খুব কমফর্ট জোন দিয়েছেন আমাকে । এই দিনগুলোর কথা সারা জীবন মনে থাকবে আমার ।"

