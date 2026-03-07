রোজ নারী দিবস সেলিব্রেট করা উচিত, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'র পোস্টার মুক্তিতে উচ্ছ্বসিত শ্যামৌপ্তি

রোজ নারী দিবস সেলিব্রেট করা উচিত, 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'র পোস্টার মুক্তিতে উচ্ছ্বসিত শ্যামৌপ্তি
শ্যামৌপ্তি মুদলির প্রথম ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ৷ তাঁর পাশাপাশি আরও অনেক নামকরা অভিনেত্রীকে দেখা যাবে এই ছবিতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 7, 2026 at 6:56 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: নারী দিবসের প্রাক্কালে তাদের আসন্ন বাংলা ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর পোস্টার নিয়ে হাজির উইন্ডোজ । একই সঙ্গে এই পোস্টারের মাধ্যমেই সামনে এল ছবির নারী চরিত্রদের লুক । নারী দিবসের কথা মাথায় রেখেই এই ছবির পোস্টার নিয়ে আসার এই উদ্যোগ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের ।
এই ছবিতে নারী চরিত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আগেই জানা গিয়েছে । সেই কারণেই এই সময়ে পোস্টার সামনে আনল উইন্ডোজ । ছবিতে ফুলপিসির ভূমিকায় সোহিনী সেনগুপ্ত, অদিতির ভূমিকায় রাইমা সেন, বিনিতার চরিত্রে শ্যামৌপ্তি মুদলি, পুতুল বাইয়ের চরিত্রে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাসি দেবীর চরিত্রে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী অনামিকা সাহা ।
'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি ৷ তাই তাঁর প্রথম ছবি নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি ৷ অভিনেত্রী বলেন, "নারী দিবস উপলক্ষেই আজ পোস্টারটা নিয়ে আসা হয়েছে । তবে, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা দিনই আমাদের নারী দিবস পালন করা উচিত । নারীদের সম্মান করা উচিত, তাদের সাফল্যও সেলিব্রেট করা উচিত । এই ছবিটার সঙ্গে আমার এই কথাগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে । দর্শক সেটা সিনেমা হলে গিয়ে ছবিটা দেখার পর বুঝতে পারবেন । ছবিটা নিয়ে আমি যতটা এক্সাইটেড, ততটাই নার্ভাস ।"
তিনি আরও বলেন, "নারী দিবসের আবহে পোস্টার নিয়ে আসা একটা দারুণ উদ্যোগ । এই ছবির সঙ্গে মহিলারা ভীষণভাবে যুক্ত । গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের । সেটা ছবিটা রিলিজ করলেই সকলে বুঝতে পারবে ।"
শ্যামৌপ্তির কথায়, "আমি এই ছবি নিয়ে যখন কোনও আর্টিকেল দেখছি কিংবা ছবি দেখছি অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে । আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি প্রথম যে কোনও অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে দাগ কাটে । আর আমার প্রথম ছবি এটা । ফলে দাগ তো কাটবেই । তার উপরে যেখানে প্রযোজনায় উইন্ডোজ মানে নন্দিতাদি আর শিবুদা আছেন, তাতে আরও স্পেশাল ছবিটা আমার কাছে ।"
তিনি আরও বলেন, "সপরিবারে যাঁদের ছবি দেখে এসেছি এত বছর ধরে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি যখন পাই প্রথমে খুব নার্ভাস ছিলাম । কিন্তু ফাইনালি ওঁরা যেভাবে আমাকে একটা কমফর্ট জোনে নিয়ে গিয়েছেন তাতে অসুবিধা হয়নি । শুট করতে গিয়ে একবারও আমার মনেই হয়নি যে এত গুণী গুণী মানুষের সঙ্গে কাজ করছি আমি ! প্রত্যেকে খুব কমফর্ট জোন দিয়েছেন আমাকে । এই দিনগুলোর কথা সারা জীবন মনে থাকবে আমার ।"