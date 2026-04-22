সেদিন ভেবেছিলাম কাজটা হয়ত আমার হবে না- 'মনের চাবি রে' গানের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ? শোনালেন শ্যামৌপ্তি

সেদিন ভেবেছিলাম কাজটা হয়ত আমার হবে না- 'মনের চাবি রে' গানের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ? শোনালেন শ্যামৌপ্তি
শ্যামৌপ্তির প্রথম সিনেমা, প্রথম গান নিয়ে হাজির 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ৷ গানটির কথা লিখেছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুর করেছেন জয় সরকার।
Published : April 22, 2026 at 4:58 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: মুক্তি পেল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত ও প্রযোজিত আসন্ন বাংলা ছবি 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'-এর প্রথম গান, 'মনের চাবি রে'। গানটির কথা লিখেছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুর করেছেন জয় সরকার। এই গানে ধরা দিয়েছেন ঋষভ বসু, সৌম্য মুখোপাধ্যায় আর শ্যামৌপ্তি মুদলি।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "দারুণ আনন্দ হয়েছে ওদের সঙ্গে কাজ করে। প্রথমবার এই তিনজনের সঙ্গে কাজ করলাম। এটা শ্যামৌপ্তির প্রথম সিনেমা, প্রথম গান। তাই একটু আলাদা অনুভূতি। আশা করব বড় পর্দায় ওদের কাজ আপনাদের ভালো লাগবে। 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' মুক্তি পাচ্ছে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে।
'মনের চাবি রে' গানটি গেয়েছেন সুতীর্থ চক্রবর্তী এবং বনি বসু। সুতীর্থ চক্রবর্তী এবং বনি বসুর কণ্ঠে গাওয়া গানটি যেমন শ্রুতিমধুর তেমনই আকাঙ্ক্ষা, সংযোগ এবং আবেগের আবিষ্কারের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। গানের কথা ও সুরে এক অনন্য আবহ তৈরি হয়েছে, যেখানে ত্রিকোণ প্রেমের আবেগঘন টানাপোড়েন ও কোমলতা সূক্ষ্মভাবে ধরা দেয়।
গানে ধরা দিয়েছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি, ঋষভ বসু এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায় তিনজনেই। তাঁদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি এই ইঙ্গিতপূর্ণ প্রেমের ত্রিভুজকে জীবন্ত করে তোলে। তাঁদের সংযত অভিনয়ে ফুটে ওঠে বদলে যাওয়া অনুভূতি, না বলা কথা এবং সম্পর্কের জটিলতা, যা গানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ মুক্তি পাবে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে।
ইটিভি ভারতকে শ্যামৌপ্তি মুদলি জানান, "এই গানটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। কেননা এটাই আমার প্রথম ছবি, আর তার প্রথম গান এটা। আমাকে জুড়েই একটা গোটা গান। আমি নন্দিতা দি এবং শিবু দা'র কাছে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ। এই গানে প্রচুর মজার মজার মুহূর্ত আছে। প্রথমেই শিবু দা আর নন্দিতা দি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কত্থক জানি কি না। আমি বলেছিলাম যে আমি কত্থক জানি না। তবে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসিকাল, ভরতনাট্যম শিখেছি। সেদিন ভেবেছিলাম কাজটা হয়ত আমার হবে না। হয়ত ওঁরা ডান্সের যে ফর্মটা চাইছেন সেটা আমি পারব না। কিন্তু ওঁরা আমার উপর ভরসা করেছেন যে আমি পারব। আর ফাইনালি গানটা হয়েছে। খুব মজা করে কাজটা হয়েছে।"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "দাদা অনেক ডান্সের স্টেপ আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্র্যাকটিস করে রাখার জন্য। আমার তাতে অনেক সুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে সমুদ্রের পাড়ে আমরা যে সিকোয়েন্সগুলো করেছি সেগুলোর স্টেপ দাদা আমাকে পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া চুল ঝাড়ার সিকোয়েন্স কেমন হবে নন্দিতা দি আমাকে দেখিয়েছেন। উনি নিজে এসে মাথায় গামছাটা বেঁধে দিয়েছেন। নিজের চুল ঝেড়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাঁশ বনের ওখানে কী করব দাদা আমার সামনে সেটা করতে করতে যাচ্ছেন আর আমি ফলো করতে করতে গিয়েছি। এই যে সবাই মিলে একটা কাজ করার অভিজ্ঞতা সেটা দারুণ ছিল। সবসময় ওঁরা আমাকে গাইড করে গেছেন। খুব মজা পেয়েছি। আর খুব মন ভালো করা একটা গান এটা। তাই মজা করেই শুটিং করেছি। দাদা এবং দিদি দুজনেই ভালো কাজের প্রশংসা করতে জনেন। ভালো করলে দিদির চুমু খাওয়া আর দাদার থাম্বস আপ দেখানো মনটা ভালো করে দেয়। প্রত্যেকটা মুহূর্ত খুব স্পেশাল ছিল আমার জন্য।"
এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সোহিনী সেনগুপ্ত, রাইমা সেন, অর্জুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামৌপ্তি মুদলি, ঋষভ বসু, সৌম্য মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে।