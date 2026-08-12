শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম হতে পারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নামে, কী প্রতিক্রিয়া কিংবদন্তির দোহিত্রর?

শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম হতে পারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নামে, কী প্রতিক্রিয়া কিংবদন্তির দোহিত্রর?
'আরও অনেক আগে দরকার ছিল'- শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম বীরেন্দ্রকৃষ ভদ্রর নামে হওয়ার প্রস্তাবে সরকার পক্ষের সাড়া পেয়ে বললেন কিংবদন্তির দৌহিত্র শমিত সোম।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 10:02 AM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (Birendra Krishna Bhadra) বাঙালির চিরকালীন আবেগের নাম। মহালয়ার ভোরে তাঁর কণ্ঠেই 'মহিষাসুরমর্দিনী' (Mahishasura Mardini) শুনে ঘুম ভাঙে বাঙালির। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁর সঙ্গে পরিচিত বাঙালি। এহেন প্রবাদপ্রতিম বেতার ব্যক্তিত্ব বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 122তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর উত্তর কলকাতায় বাড়িতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোয়ান্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্মরণে তিনটি প্রস্তাবের কথা বলেন।
তার মধ্যে দু’টি প্রস্তাব এসেছে কালজয়ী শিল্পীর পরিবারের কাছ থেকেই। প্রথমত, শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে রাখা হোক। দ্বিতীয়ত, কলকাতার আকাশবাণী ভবনের ভিতরে এই প্রবাদপ্রতিম বেতার শিল্পীর একটি মূর্তি স্থাপন করা হোক। অগ্নিমিত্রাও এই প্রস্তাবে সহমত প্রকাশ করেন। তিনি কিংবদন্তির পরিবারকে আশ্বাস দেন এই প্রস্তাব দুটি সহ বীরেন্দ্রকৃষ্ণের শ্যামবাজারের বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করার কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই দাবিগুলি মেনে নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু জানাননি।
এই বিষয়ে কতটা আশাবাদী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর পরিবার? ইটিভি ভারত কথা বলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর দৌহিত্র শমিত সোমের (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর ছোট মেয়ের ছেলে) সঙ্গে। তিনি বলেন, "প্রস্তাবটা আমরাই রেখেছিলাম। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছে, এটাই অনেক। উনি শ্যামবাজারের বাড়িটিকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাবও দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে, সেটাও জানিয়েছেন। আমরা ভীষণ আশাবাদী। তবে, আরও অনেক আগে এগুলো হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু হয়নি। আজ এটা বাস্তবায়িত হলে আমরা পরিবারের সদস্যরা খুশি তো হবই।"
1905 সালের 4 অগস্ট আহিরীটোলায় জন্ম প্রখ্যাত বেতার শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর। এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর কণ্ঠস্বর আজও বাঙালির দুর্গাপুজোর আবেগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কোথাও গিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। বাংলায় পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার বাংলার দিকপাল মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য রক্ষায় বাড়তি উদ্যোগে শামিল হয়েছে। অতীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন সরকারিকভাবে সেভাবে উদযাপিত হয়নি। তবে, এবার জন্মদিনে স্বয়ং ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাঁর রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। আর তা থেকেই বোঝা যায়, শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য রক্ষায় বাড়তি নজর দিচ্ছে এই সরকার।
ইতিমধ্যেই এই সম্ভাবনা নিয়ে সাংস্কৃতিক মহলে ইতিবাচক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রবাদপ্রতিম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর জীবন অবলম্বনে বাংলা ছবিও এসেছে বড় পর্দায়। সেই ভূমিকায় অভিনয় করেন অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। এবার পালা
তাঁর নামে মেট্রো স্টেশন দেখার, আকাশবাণী ভবনে তাঁর আবক্ষ মূর্তি দেখার এবং শ্যামবাজারের বাড়িটিকে হেরিটেজ হিসেবে দেখার। সবটাই এখন রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।