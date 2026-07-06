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ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা, আসছে বাংলা ছবি 'শ্যামা'

সিনেমায় এমন এক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হবে, যিনি নিজের আদর্শে অটল ছিলেন, উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়েছিলেন ৷

shyama-prasad-mukherjee-birth-anniversary-suchandra-vaaniya-makes-bengali-movie-shyama
আসছে সুচন্দ্রার 'শ্যামা' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 12:09 PM IST

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কলকাতা, 6 জুলাই: ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শহরে নির্মিত হতে চলেছে তাঁর 125 ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি । পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এটিই হবে দেশের মধ্যে ড. মুখোপাধ্যায়ের সর্বোচ্চ মূর্তি। পাশাপাশি এবার তাঁকে স্মরণ করে তৈরি হতে চলেছে বাংলা ছবি 'শ্যামা' (shyama)। পরিচালনায় সুচন্দ্রা ভানিয়া (Suchandra Vaaniya) এবং চন্দ্রোদয় পাল (Chandroday Pal)।

1945 থেকে 1953-ভারতীয় উপমহাদেশের এক অস্থির ও যুগান্তকারী সময়কে কেন্দ্র করে নির্মিত 'শ্যামা' শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আবেগঘন চলচ্চিত্র ভ্রমণ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, আদর্শ ও আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত এই চলচ্চিত্রে উঠে আসবে দেশভাগ, জাতীয় ঐক্যের সংগ্রাম, বাংলার ভবিষ্যৎ এবং এক নতুন ভারতের নির্মাণের কাহিনি। 'শ্যামা' নামটির মধ্যেই রয়েছে এক গভীর তাৎপর্য। এটি যেমন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামকে স্মরণ করায়, তেমনি মাতৃভূমির প্রতীক হিসেবেও ধরা দেয় এক সাহসী, চিরন্তন এবং অবিনশ্বর ভারতের আত্মার প্রতিচ্ছবি।

এই সিনেমায় ড. মুখোপাধ্যায়কে এমন এক নেতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যাঁর প্রচেষ্টা দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পাশাপাশি, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে হিন্দু বাঙালিদের জন্য নিরাপদ মাতৃভূমির দাবিতে তাঁর অবস্থানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। উপমহাদেশের ইতিহাসের এক অন্ধকারতম সময়ে বহু মানুষের কাছে তিনি হিন্দু বাঙালিদের রক্ষাকর্তা হিসেবে স্মরণীয়।

shyama-prasad-mukherjee-birth-anniversary-suchandra-vaaniya-makes-bengali-movie-shyama
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা (সংগৃহীত)

সিনেমায় এমন এক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হবে, যিনি নিজের আদর্শে অটল ছিলেন, উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন-ভারত এক সংবিধান ও এক জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলতেন, "এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই নিশান-চলবে না।"
নির্মাতাদের কথায়, " শ্যামা কেবল একটি জীবনীচিত্র নয়; এটি আদর্শ, সাহস, আত্মত্যাগ এবং ভারতের ইতিহাসের এক নির্ধারক অধ্যায়ের প্রতি এক আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

পরিচালকদ্বয়ের বক্তব্য, "ইতিহাস শুধু কিছু তারিখ বা ঘটনাপঞ্জি নয়; ইতিহাস তাঁদের গল্প, যাঁরা আরামের চেয়ে আদর্শকে বেছে নিয়েছিলেন। শ্যামা নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য সেইরকমই এক জীবনযাত্রার চলচ্চিত্ররূপ তুলে ধরা, যা দর্শকদের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে।" তাঁরা আরও জানান, "এই সিনেমার শিরোনামই আমাদের ভাবনার মূল ভিত্তি। 'শ্যামা' যেমন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাম, তেমনি এটি মা কালীরও এক পরম শ্রদ্ধেয় নাম-যিনি কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পূজিতা। এই দ্বৈত অর্থই চলচ্চিত্রটির আবেগের কেন্দ্রবিন্দু ৷ একদিকে শ্যামার আশীর্বাদে রক্ষিত এক শহর, অন্যদিকে সেই শহরেরই এক সন্তান, যিনি একই নাম বহন করে ইতিহাসের এক সংকটময় সময়ে নিজের পথ নির্মাণ করেছিলেন।"

shyama-prasad-mukherjee-birth-anniversary-suchandra-vaaniya-makes-bengali-movie-shyama
পরিচালক চন্দ্রোদয় পাল (সংগৃহীত)

সুচন্দ্রা ভানিয়া বলেন, "বৃহৎ ক্যানভাসের দৃশ্যায়ন এবং গভীর মানবিক গল্পের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র বিভীষিকা, উদ্বাস্তু মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণা এবং সেই সময়কার আদর্শগত সংঘাত, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল।"

চন্দ্রোদয়ের কথায়, "ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, 'শ্যামা' মূলত অতীতকে সিনেমার ভাষায় নতুনভাবে উপলব্ধি করার এক প্রয়াস-যা দর্শকদের ভাবতে, আলোচনা করতে এবং সহমর্মিতার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুভব করতে আহ্বান জানায়। 'শ্যামা' আমাদের পক্ষ থেকে দৃঢ়তা, আদর্শ এবং এক অমর সভ্যতার চেতনার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।" উল্লেখ্য, এই ছবিতে কারা অভিনয় করছেন তা জানানো হয়নি নির্মাতাদের তরফে।

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TAGGED:

SHYAMAPRSAD MUKHERJEE
SUCHANDRA VAANIYA
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সুচন্দ্রা ভানিয়া শ্যামা সিনেমা
MOVIE ON SHYAMA PRASAD MUKHERJEE

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