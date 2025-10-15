ETV Bharat / entertainment

'এই শহরের সঙ্গে অদ্ভুত যোগ রয়েছে...' কেন বেনারস এত কাছের অভিনেত্রী শ্বেতার ?

'মির্জাপুর' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত শ্বেতা অর্থাৎ গলু ৷ বেনারসে শুটিং চলাকালীন কোন অনুভূতি আবেগতাড়িত করেছে অভিনেত্রীকে ?

কেন বেনারস এত কাছের অভিনেত্রী শ্বেতার ? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: জীবনের একটা বৃত্ত যেন বেনারসে এসে মিলে গিয়েছে অভিনেত্রী শ্বেতা ত্রিপাঠীর (Shweta Tripathi) ৷ কেরিয়ারের প্রথম সিনেমা শুরু হয়েছিল এই শহর থেকেই ৷ আবার এই শহরকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হওয়া সিরিজ মীর্জাপুর জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে গিয়েছে শ্বেতাকে ৷ আবেগতাড়িত অভিনেত্রী জানান, "এই শহর আমাকে বারবার ডাকে ৷"

মীর্জাপুর সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন অভিনেত্রী শ্বেতা ৷ এরই মাঝে সময় বের করে তিনি পৌঁছে যান বেনারসের গঙ্গা ঘাটে ৷ সেখানে তাঁকে দেখা যায় পুজো ও আরতি করতে ৷ পবিত্র এই শহরের সঙ্গে অভিনেত্রীর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ৷ অভিনেত্রী হিসাবে এই শহরে দাঁড়িয়েই তো মাসান সিনেমার হাত ধরে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শ্বেতা ৷ ফলে এই শহর শ্বেতার মনের ভীষণ কাছের ৷

অভিনেত্রী বলেন, "বেনারস আমাকে যেন বারবার ডাকে ৷ আমি এই শহরে সেই মাসান সিনেমার সময় থেকে আসছি ৷ আমার দাদু বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছেন ৷ আমার মা তাঁর বিয়েতে এই বেনারসের লহেঙ্গা পরেছিলেন ৷ আশলে এই শহর আমার জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে ৷ এমনকী, আমার ট্রেনার ত্রিদেব পাণ্ডেও এই শহরের বাসিন্দা ৷ মির্জাপুর-এর শিকড়ও এই অঞ্চলে ৷ এই সবকিছুর জন্যই বেনারস আমার হৃদয়ে বাস করে। আমি এখানকার খাবার, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, কড়ক কুলহাড় চায়ের স্বাদ এবং মানুষের সরলতা পছন্দ করি। আজকাল মনে হয়, এখানকার আবহাওয়াও যেন আমাদের দু'হাত খুলে স্বাগত জানাচ্ছে।"

শ্বেতা আরও বলেন, "মির্জাপুরের উন্মাদনা এতটাই যে অনুরাগীরা বেনারস জুড়ে আমাদের শুটিংয়ের নানা আপডেট এবং ছবি ক্রমাগত পোস্ট করেন ৷ দর্শকও আমাদের মির্জাপুর পরিবারের একটা অংশ হয়ে গিয়েছে ৷ শুটিংয়ের পিছনে এত গল্প থাকে, মজা থাকে, আনন্দ থাকে যা আমাকে প্রতিটা দিন উজ্জীবিত করে রাখে ৷ পাশাপাশি প্রাইম ভিডিয়ো ও এক্সেল এন্টারটেনমেন্ট এইবার আরও বড় হতে চলেছে ৷ আসলে সব মিলিয়ে এখন আমরা একটা বিশাল বড় পরিবারে পরিণত হয়েছি ৷"

মির্জাপুর সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দেখার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ ক্রাইম থ্রিলার ওয়েব সিরিজ এবার 'মির্জাপুর: দ্য ফিল্ম' নামে খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ৷ মির্জাপুর সিরিজে শ্বেতার পাশাপাশি পঙ্কজ ত্রিপাঠি, আলি ফজল এবং দিব্যেন্দু শর্মা, বিক্রান্ত ম্যাসির মতো জনপ্রিয় অভিনেতারা অভিনয় করেছেন ৷ সেই ম্যাজিক আরও একবার ফুটে উঠবে তবে বড়পর্দায় ৷

