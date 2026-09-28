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ভাঙা পা-চোখে আঘাত ! সুশান্ত সিং রাজপুতের ময়নাতদন্ত নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি দিদি শ্বেতার

Post-mortem details of late SSR: সম্প্রতি প্রয়াত অভিনেতার দিদি শ্বেতার বিস্ফোরক দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ সুশান্তের ময়নাতদন্ত নিয়ে নতুন তথ্য দিলেন দিদি শ্বেতা ৷

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সুশান্ত সিং রাজপুতের ময়নাতদন্ত নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি দিদি শ্বেতার (ফাইল/আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 12:17 PM IST

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হায়দরাবাদ, 28 সেপ্টেম্বর: হত্যা নাকি চরম সিদ্ধান্ত, বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্য ঘিরে আজও এই প্রশ্ন কুঁড়ে কুঁড়ে খায় অনুরাগী তথা সুশান্তের পরিবারের সদস্যদের ৷ 6 বছর পর সুশান্তের দিদি, অভিনেতার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ বোন শ্বেতা সিং কীর্তি দাবি করেছেন, সম্প্রতি তাঁর ভাইয়ের ময়নাতদন্ত যিনি করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে সাংঘাতিক তথ্য পেয়েছেন ৷ তিনি দাবি করেন যে, ওই ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন-ঘটনায় বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল, সুশান্তের পা ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর ওপর 'প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ' করা হয়েছিল ৷ এমনকী তাঁর চোখেও আঘাত ছিল।

এক ভিডিয়ো বার্তায় শ্বেতা বলেন, "আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে, যিনি ভাইয়ের ময়নাতদন্ত করেছিলেন, তিনি জানিয়েছেন যে সেখানে বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল, ভাইয়ের পা ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর ওপর প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর চোখেও আঘাত ছিল।" আটলান্টা থেকে ফেরার পর যেসব মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের আবেগঘন প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে শ্বেতা বলেন, "শত শত মানুষ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন-ভাইয়ের জন্য কাঁদছিলেন। আপনারা সবাই অনুভব করেছিলেন যে ভাইয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অন্যায় ছিল।" প্রিয়জনের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটলে ক্ষমা করা কতটা কঠিন, তা স্বীকার করে তিনি বলেন, "প্রিয়জনের সঙ্গে এমন কিছু ঘটার কথা ভাবলেও কেমন লাগে, তা আমি জানি। নিজের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটলে হয়তো ক্ষমা করা যায়..."

তিনি আরও বলেন, "কিন্তু যখন ঘটনাটি আপনার কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ঘটে, তখন ক্ষমা করার জন্য অনেক বেশি সাহসের প্রয়োজন হয়। তবে দেখুন, আমি ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা বা ক্ষোভের বশবর্তী হতে চাই না। আমার মনে হয়, ভালোবাসা, বিশ্বাস, সততা এবং ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়ানোই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।" তিনি মানুষকে ঈশ্বর বা ভালো কিছুর ওপর থেকে বিশ্বাস না হারানোর আহ্বান জানান।

শ্বেতা বলেন, "আমি চাই না আপনারা ঈশ্বর বা ভালো কিছুর ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলুন। দয়া করে, দয়া করে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না। পৃথিবীতে অন্যায় আছে-আমি তা মেনে নিচ্ছি। হয়তো ভালো মানুষদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এই কষ্টই আপনাকে এক নতুন সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে নিয়ে যায়।"

বার্তাটির শেষে শ্বেতা বলেন, "তাই মনকে নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন হতে দেবেন না। আর ভালোবাসা থেকেই আসে নিরাময়। আমি ভালোবাসার পক্ষে দাঁড়াই। আর আমি আশা করি, ভালোবাসা, ঈশ্বর ও সততার পক্ষে আপনারাও আমার পাশে দাঁড়াবেন।"

প্রসঙ্গত, 2020 সালের 14 জুন মুম্বইতে নিজের ফ্ল্যাট থেকে সুশান্তের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ অভিযোগ তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷ অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর বোন শ্বেতা সিং কীর্তি ক্রমাগত সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ভাইয়ের জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব ভূমিকা পালন করে আসছেন। সম্প্রতি, এক ভিডিয়ো বার্তায় সুশান্তের ময়নাতদন্ত (Post-mortem) নিয়ে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর দাবি করেন শ্বেতা।

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TAGGED:

SHWETA SINGH KIRTI ON SUSHANT
SUSHANT SINGH RAJPUT NEWS
সুশান্ত সিং রাজপুত
শ্বেতা সিং কীর্তি
SUSHANT SINGH RAJPUT POSTMORTEM

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