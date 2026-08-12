কলকাতার ক্যাবারে মায়ায় সৃজলা গুহর হাত ধরে ফিরলেন 'মিস শেফালি'

কলকাতার ক্যাবারে মায়ায় সৃজলা গুহর হাত ধরে ফিরলেন 'মিস শেফালি'
'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' ছবির নতুন গান মুক্তি পেয়েছে শ্রেষা ঘোষালের কণ্ঠে ৷ যেখানে পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্র মিস শেফালি-কে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আবগহে মুক্তি পেতে চলেছে জিৎ অভিনীত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' ৷ মুক্তি পেয়েছে সিনেমার তৃতীয় গান 'নাম না জানা...' ৷ শ্রেয়া ঘোষালের অনন্য কণ্ঠ, সুরকার শান্তনু মৈত্রের সঙ্গীত ভাবনা এবং বারিশের কথায় তৈরি এই গান একদিকে যেমন ক্যাবারের গ্ল্যামার ও মোহময়তাকে তুলে ধরেছে, অন্যদিকে দর্শককে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এক অন্য সময়ের কলকাতায়।
গানটির অন্যতম আকর্ষণ সৃজলা গুহর 'মিস শেফালি' চরিত্রে ধরা দেওয়া। কলকাতার ক্যাবারে সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এই ঐতিহাসিক চরিত্রকে পর্দায় তুলে ধরার অভিজ্ঞতা সৃজলার কাছে শুধুমাত্র একটি গান বা ডান্স সিকোয়েন্সের অংশ ছিল না। বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ের কলকাতার রাত, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে পুনরায় জীবন্ত করে তোলার সুযোগ হিসেবেই চরিত্রটিকে দেখেছেন তিনি।
সৃজলা গুহ বলেন, "মিস শেফালির মতো একটি চরিত্রকে পর্দায় তুলে ধরার অভিজ্ঞতা আমার কাছে খুবই বিশেষ ছিল। কারণ উনি শুধু একজন ক্যাবারে শিল্পী নন, একটা নির্দিষ্ট সময়ের কলকাতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা একজন মানুষ। সেই সময়ের কলকাতার রাত, ক্যাবারে সংস্কৃতি এবং সেই পরিবেশটাকে পর্দায় তুলে ধরার একটা আলাদা দায়িত্ব ছিল।
তাঁর কথায়, "আমাদের ছবিতে সেই সময়কালটাও উঠে আসছে, তাই মিস শেফালির উপস্থিতিটা আমার কাছে শুধু একটা গান বা ডান্স সিকোয়েন্সের অংশ মনে হয়নি। বরং সেই সময়ের কলকাতার একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টুকরোকে জীবন্ত করে তোলার সুযোগ হিসেবে দেখেছি। খুব অল্প সময়ের উপস্থিতি হলেও চরিত্রটির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের জন্য অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের এবং স্মরণীয়।"
'নাম না জানা' তাই শুধুমাত্র একটি ক্যাবারে গান নয়। গানটির প্রতিটি বিট, প্রতিটি মুভমেন্ট এবং সঙ্গীতের প্রতিটি স্তর ছবির নির্দিষ্ট সময়কাল ও পরিবেশকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। মিস শেফালি হিসেবে সৃজলার উপস্থিতি সেই জগতের সঙ্গে যোগ করেছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা।
গানটির সঙ্গীত পরিচালনা, অ্যারেঞ্জমেন্ট ও প্রোডাকশনের দায়িত্বে রয়েছেন শান্তনু মৈত্র ৷ আর তাঁর সুরের সঙ্গে শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠ গানটিকে দিয়েছে এক অনন্য আবহ। 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' ছবিতে সুপারস্টার জিৎ-কে দেখা যাবে একেবারে নতুন অবতারে, কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহের চরিত্রে। অনন্ত সিংহের বর্ণময় ও কিংবদন্তি জীবন থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবি তুলে ধরবে বাংলার ইতিহাসের এক উত্তাল সময়, যেখানে বিপ্লব, বিদ্রোহ, সংগ্রাম এবং মানুষের ব্যক্তিগত গল্প মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক বৃহৎ সিনেম্যাটিক আখ্যান। ছবিটি পরিচালনা করেছেন পথিকৃৎ বসু। প্রযোজনায় নন্দী মুভিজ এবং জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড। আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'।