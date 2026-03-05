অত্যন্ত অপমানজনক ! শিল্পীদের কোন অভ্যাসে বিরক্ত শ্রেয়া ঘোষাল ?

অত্যন্ত অপমানজনক ! শিল্পীদের কোন অভ্যাসে বিরক্ত শ্রেয়া ঘোষাল ?
লাইভ কনসার্ট হোক বা অন্য কোথাও, গান করছেন না শিল্পী, সেই গানে কেবল ঠোঁটটাই নাড়ছেন, এই প্রসঙ্গে কী মত শ্রেয়ার ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 12:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 মার্চ: রেকর্ডিং গান শোনার মজা এক রকম ৷ আর সামনে থেকে শিল্পীকে দেখে, তাঁর গান শোনার আনন্দ আর একরকম ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে গ্রাম-বাংলার মাঠে-ঘাটে, সব জায়গাতেই শিল্পীদের লাইভ পারফর্মম্যান্স দেখার ঝোঁক থাকে অনুরাগীদের ৷ তবে, বেশ কিছু শিল্পীদের গান গাওয়ার বদলে, নিজেদের গানেই কনসার্টে ঠোঁট মেলাতে দেখা যায় (lip-syncing) ৷ বিষয়টা কি আদৌ ঠিক ? এক পডকাস্টে সাক্ষাৎকারে মুখ খোলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল (Shreya Ghoshal) ৷
প্রায় সময়ই শোনা যায়, শ্রোতারা লাইভ কনসার্টে সরাসরি পরিবেশনার পরিবর্তে লিপ-সিঙ্ক করার জন্য গায়ক বা শিল্পীদের সমালোচনা করছেন। এই ধরনের অভ্যাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার শ্রেয়া ৷ তিনি মঞ্চে লিপ-সিঙ্কিংকে 'অলস কাজ (Lazy Work)' বলে বর্ণনা করেছেন।
আর কী বলেছেন শ্রেয়া ?
রাজ শামানির পডকাস্টে 'সিলসিয়া ইয়ে চাহাত কা' গায়িকা বলেন, "এটা অলসতার পরিচয়। তাহলে তুমি কঠোর পরিশ্রম করোনি। আমার ব্যক্তিগত মতে, এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা মোটেও ঠিক কাজ নয়।" এরপর তিনি দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা বলেন, যেখানে গায়করা তাদের পছন্দমতো গান পরিবেশন করেন, কিন্তু ধারাবাহিক মান বজায় রাখেন না। শ্রেয়ার কথায়, "দর্শকরা যা পছন্দ করেন তা আমি অস্বীকার করতে পারি না ৷ তবে একজন শিল্পী হিসেবে আমার কিছু নীতি আছে। আমার এমন কোনও পরিবেশনা প্রকাশ্যে পরিবেশিত হলে আমার সমস্যা হয় যা আমি নিজেও শুনতে পারি না। আমার কাছে এটা অত্যন্ত অপমানজনক ৷"
তিনি আরও বলেন, "একজন শিল্পীর অস্বস্তি বোধ করা উচিত যদি তাদের কোনও গান বা লাইভ পরিবেশনা ব্যর্থ হয়। আপনার সবসময় মনে হবে, 'আমি কেন এটি করেছি?' হয় আপনি আপনার শিল্পে কঠোর পরিশ্রম করুন ৷ কারণ আপনি যে মুকুট বা সিংহাসন অর্জন করেছেন, সেটাকে হালকাভাবে নেবেন না ৷ সেই সিংহাসন বা মুকুট ধরে রাখতে গেলে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"
সম্প্রতি, ফেব্রুয়ারিতে, যখন এপি ধিলন দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শোতে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে তাঁর জনপ্রিয় ট্র্যাক উইথ ইউ-এর সাথে লিপ-সিঙ্ক করতে দেখা যায় ৷ এরপরেই গায়িকাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয় নেটপাড়ায় ৷ অনেক দর্শক, শোতে সরাসরি গান না গাওয়ার জন্য এপি ধিলোনের সমালোচনা করেন। তবে সেই ঘটনা সত্যি না মিথ্যে, তা নিয়ে কোনও বিবৃতি কোনও তরফ থেকেই আসেনি ৷