শ্রদ্ধার 'জি জি রে জি' গানে মুগ্ধ নেটপাড়া ! জানেন নাচের দৃশ্যে কত কিলো ওজনের নূপুর পরেছিলেন অভিনেত্রী ?
Shraddha Kapoor on Ji Ji re Ji: 'ইথা' ছবির অন্যজম গান 'জি জি রে জি' প্রকাশের অনুষ্ঠানে শুটিংয়ের নেপথ্যের গল্প শোনালেন শ্রদ্ধা কাপুর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: মুক্তির অপেক্ষায় 'ইথা' ৷ তার আগে জোর কদমে চলছে সিনেমার প্রচার ৷ 17 নভেম্বর, ছবিটির প্রচারের জন্য দিল্লিতে পৌঁছান অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। সেখানে তিনি জানান যে, বিখ্যাত মারাঠি 'লাবানি' ও 'তামাশা' শিল্পী বিঠাবাই নারায়ানগাঁওকরের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তাঁকে চরম প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে 'ইথা' ছবির অন্যজম গান 'জি জি রে জি' (Ji Ji re Ji) প্রকাশের অনুষ্ঠানে, লক্ষ্মণ উতেকরের জীবনীমূলক ড্রামা নিয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী।
শ্রদ্ধা বলেন, "লাবণী অত্যন্ত সুন্দর, তবে বেশ কঠিন এর নৃত্যশৈলী। যখন আমি এই সিনেমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই, তখন লাবণী সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। তাই আমি অনেকগুলো ওয়ার্কশপে অংশ নিই ৷ লাবণী শিল্পী, তামাশা শিল্পী-সহ শকুন্তলা জির মতো আরও অনেক শিল্পীর সঙ্গে দেখা করি।"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "তাঁর কাছ থেকে আমি যা শিখেছি, তা সত্যিই দারুণ। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, নাচ ঠিক আছে-তুমি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে অনুশীলন করতেই পারো কিন্তু তোমার মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে তুমি কী প্রকাশ করতে চাইছ, তা তোমাকে বুঝতে হবে। তামাশা শিল্পীদের জীবন অত্যন্ত কঠিন ৷ তাই তাঁদের নাচের মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে, তেমনই ফুটে ওঠে বেদনাও।"
এরপর তিনি লাবণী নাচের অংশটি নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান যে, লাবণী নাচের জন্য তাঁকে মোট 8 কেজি ওজনের নূপুর পরতে হয়েছিল। দর্শকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "8 কেজি ওজনের নূপুর পরে অনুশীলন করা, সেগুলোর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এবং সেগুলোকে শরীরেরই একটি অংশ হিসেবে মেনে নিতে অনেক সময় লেগেছিল। লক্ষ্মণ স্যার আমাকে বিষয়টি বোঝার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন।"
প্রতিটি পায়ে 8 কেজি ওজনের ঘুঙুর বেঁধে নাচতে গিয়ে তাঁর সহনশীলতার পরীক্ষা হয়েছিল ৷ এমনকী, শুটিংয়ের সময় তিনি আঘাতও পেয়েছিলেন, যার ফলে সাময়িকভাবে শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর প্রতিটি গানের আগে তাঁকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধরে মহড়া করিয়েছিলেন, যাতে তিনি প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন এবং নিখুঁতভাবে পরিবেশন করতে পারেন।
সিনেমাতে শ্রদ্ধার পাশাপাশি রণদীপ হুডাও রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ৷ অন্যদিকে, এটিই নানা পাটেকর অভিনীত শেষ সিনেমা। তিনি গত মাসে 75 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। 'ইথা' (Eetha) সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে আগামী 8 ডিসেম্বর ৷