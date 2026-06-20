সন্তান জন্মের পর নাড়ি কাটেন পাথর দিয়ে, তারপরেই ফেরেন নাচের মঞ্চে ! জানেন কার বায়োপিক নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা ?

সন্তান জন্মের পর নাড়ি কাটেন পাথর দিয়ে, তারপরেই ফেরেন নাচের মঞ্চে ! জানেন কার বায়োপিক নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধা ?
টিজারে বিথাবাইয়ের জীবনের যাত্রাপথ, পারফরম্যান্সের প্রতি তাঁর তীব্র আবেগ এবং শিল্পের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠার ঝলক দেখানো হয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 জুন: বড়পর্দায় 'স্ত্রী' ইজ ব্যাক ৷ 'ককটেল 2' (Cocktail 2) দেখতে গিয়ে, নতুন চমক নিয়ে ফিরেছেন দর্শকরা ৷ কারণ সেই সিনেমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল শ্রদ্ধা কাপুরের (Shraddha Kapoor) পরবর্তী সিনেমার ঝলক ৷ আর যে দেখে মুগ্ধ গোটা নেটপাড়া ৷ এমন অবতারে শ্রদ্ধাকে দেখে রীতিমত চমকে গিয়েছেন অনুরাগীরাও ৷ আসছে শ্রদ্ধার 'ইথা' (Eetha) ৷
2024 সালে ব্লকবাস্টার ছবি 'স্ত্রী 2'-এর জন্য ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর ৷ এখন তিনি বড় পর্দায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন 'ইথা' (Eetha) সিনেমার হাত ধরে ৷ এবার তাঁকে দেখা যাবে মহারাষ্ট্রের কিংবদন্তি 'লাবণী' শিল্পী বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের (Lavani legend Vithabai) চরিত্রে ৷ বায়োপিকে তাও আবার লিড রোলে, শ্রদ্ধার ছোট্ট ঝলক, 'ইথা' দেখার আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে ৷
FINALLY SHE IS BACK 💥— █Ｖｉｓｈａｌ🎭 █ (@Akshays_Msd14) June 19, 2026
She Nailed it 🔥🔥
Looks like very Promising Women Centric Movie after long time 😍#ShradhhaKapoor #Eetha pic.twitter.com/Ugb3E7uUIh
অনলাইনে ভাইরাল 'ইথা' (Eetha)-র টিজার
'এক্স' হ্যান্ডেলে ভাইরাল হওয়া টিজারটি শুরু হয় শ্রদ্ধা কাপুরের 'বিঠাবাই' চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে। নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও পারফরম্যান্সের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন তিনি। মঞ্চের পেছনে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরই তিনি মঞ্চে ওঠার সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। নাচের কারণে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকার সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি অবিচল থাকেন এবং ঘোষণা করেন, "বারবার পড়ে গিয়ে মারা গেলে লোকে আমাকে অসহায় নারী হিসেবে মনে রাখবে ৷ কিন্তু নাচতে নাচতে মারা গেলে আমি এক কিংবদন্তি হয়ে উঠব" (পড়ি পড়ি মরি তো বেচারি কেহলাউঙ্গি, নাচতে হুয়ে মরি তো মিসাল বন যাউঙ্গি)। এরপর টিজারে বিথাবাইয়ের জীবনের যাত্রাপথ, পারফরম্যান্সের প্রতি তাঁর তীব্র আবেগ এবং শিল্পের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠার ঝলক দেখানো হয়।
She just dropped a small teaser and owned it so so well 🔥🔥— Teju Vishu🌈 (@cutestar1431) June 19, 2026
Few actress don't play the character they become that character.
Wonderful screen presence and Powerful intro 🔥
Seated for Eetha.. #Eetha #ShradhhaKapoor pic.twitter.com/NbYPq5ASZE
শ্রদ্ধা কাপুরে মুগ্ধ অনুরাগীরা
টিজারটি দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলে ৷ অনুরাগীরা শ্রদ্ধার এই আমূল রূপান্তর দেখে উচ্ছ্বাস ও প্রশংসা প্রকাশ করেন। এক অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "এটি শ্রদ্ধার জন্য জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ। কী অসাধারণ স্ক্রিন প্রেজেন্স, আভা এবং অভিনয়! তিনি সত্যিই বাজিমাত করেছেন।"
This is why I love Shraddha Kapoor... the Intensity in her acting😭— Yash Soni (@YashSon72621632) June 19, 2026
I told you everyone that this will be her career best performance🥹 This looks epic❤️🔥❤️🔥#Eetha #ShraddhaKapoor https://t.co/5yi6Kp8mgX
From Real Vitha to #EETHA— Vaibhav ✶ (@shraddhasfanboy) June 20, 2026
Rare footage of Vithabai Narayangaonkar!#Shraddhakapoor pic.twitter.com/wB2DfRpwot
আবার কেউ লিখেছেন, "শ্রদ্ধা দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছেন।" কারোর মতে, "অপূর্ব সৌন্দর্য, অনবদ্য অভিব্যক্তি আর দুর্দান্ত স্ক্রিন প্রেজেন্স। শ্রদ্ধা কাপুর, এ কী কাণ্ড! 'ইথা'-র প্রতিটি ফ্রেম যেন জীবন্ত কোনও ছবি।" আবার কোনও অনুরাগী লিখেছেন, "ওহ মাই গড, গা শিউরে ওঠার মতো অনুভূতি! শ্রদ্ধা কাপুর, এই চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই যেন আপনার জন্ম!"
Stree Is Back ! Visually Grand💥— KBV (@KbvAkshayRus16) June 19, 2026
Shraddha kapoor as Maharashtra's most celebrated Legendary folk theatre artist Vithabai 🔥🧨#Shraddhakapoor #Eetha pic.twitter.com/7V9DMU7aG5
'ইথা' কবে মুক্তি পাচ্ছে ?
লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত 'ইথা' ছবিটি মহারাষ্ট্রের কিংবদন্তি 'তামাশা' ও 'লাবণী' শিল্পী বিঠাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। সিনেমাটিতে 1940 থেকে 1990-এর দশক পর্যন্ত তাঁর অসাধারণ জীবনযাত্রার কাহিনি তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এতে তাঁর খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পাশাপাশি জীবনের নানা প্রতিকূলতার কথাও উঠে আসবে। ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে ও দীনেশ ভিজানের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণদীপ হুডা ও মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব। 28 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।