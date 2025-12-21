ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আবহে আসছে শর্ট ফিল্ম 'রূপকথা'
স্বল্পদৈর্ঘ্যর ছবিতে মূল চরিত্রে আছেন মীরাক্কেল সিজন এইটের পারফরমার রাজেশ মণ্ডল ও অভিনেত্রী স্নেহা ঘোষ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 21, 2025 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: ভালোবাসার মরশুমে ভালোবাসার গল্প 'রূপকথা' নিয়ে আসছেন পরিচালক আরিফ মণ্ডল । পরিচালকের কথায়, এটি একটি মিষ্টি এবং আবেগঘন প্রেম কাহিনি ।
আর বেশিদিন বাকি নেই ভালোবাসা দিবসের । এই দিবসকে কেন্দ্রে রেখে প্রতি বছরই হাজির হয় গান, সিনেমা, আবার কখনও শর্ট ফিল্ম । সেই কথা মাথায় রেখেই একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছেন পরিচালক আরিফ মণ্ডল । পরিচালকের দাবি, "আমরা শহরের প্রেম কাহিনি তো অনেক দেখেছি সিনেমায়, সিরিয়ালে, ওয়েব সিরিজে ৷ এবার স্বল্প দৈর্ঘ্যে গ্রামের প্রেমের ছবি দেখব আমরা । ভালোবাসার কোনও ভাষা হয় না, ভালোবাসার কোনও নিয়ম হয় না, এই সিনেমাতেও সেটাই দেখানো হয়েছে ।"
ছবির গল্পটা এরকম - একটি ছেলে, যে কোনওদিন কাউকে ভালবাসেনি বা কাউকে তার কোনওদিন ভালো লাগেনি, হঠাৎ একদিন তার একটি মেয়েকে ভালো লাগে এবং সেই মেয়েটিকে খোঁজার চেষ্টা করে সে । তাকে তার মনের কথা বলার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু তার জন্য তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয় । সে বাধা পেরিয়েও যখন সে মেয়েটিকে তার ভালোবাসার কথা বলে, তারপর যেটা ছেলেটির সঙ্গে হয় বা যে সত্যিটা ছেলেটি জানতে পারে, সেটা জানার পর ছেলেটির মেয়েটির প্রতি ভালোবাসা আরও বেড়ে যায় । কতটা বাধা পেরোতে হয় তাকে এবং কী সেই সত্যি, যার জন্য ছেলেটির ভালোবাসা এতটা বেড়ে যায় মেয়েটির প্রতি, এই সব কিছু নিয়েই এই ছবি । ছবিটি আসবে ইউটিউব প্লাটফর্মে ।
এই স্বল্পদৈর্ঘ্যর ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন মীরাক্কেল সিজন এইটের পারফরমার রাজেশ মণ্ডল ও অভিনেত্রী স্নেহা ঘোষ । রাজেশ মণ্ডল ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন ৷ তার মধ্যে রয়েছে বহুরূপ, সদভূত অদ্ভুত, প্রথম বারের প্রথম দেখা । স্নেহা ঘোষ একজন মডেল । মডেলিং দুনিয়ায় বেশ কিছু ভালো কাজ করেছেন তিনি ।