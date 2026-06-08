আর অস্ত্রোপচার নয় ! দীপিকার নতুন থেরাপি নিয়ে কোন বার্তা দিলেন স্বামী শোয়েব ?

আর অস্ত্রোপচার নয় ! দীপিকার নতুন থেরাপি নিয়ে কোন বার্তা দিলেন স্বামী শোয়েব ?
নতুন করে দীপিকাকে আরও এক অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে-এমন গুঞ্জনে জবাব দিয়েছেন শোয়েব ৷ জানিয়েছেন, অভিনেত্রী এবার শুরু করেছেন নতুন ট্রিটমেন্ট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 10:33 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 জুন: বিগত বেশ কিছু সময় ধরে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় জেরবার 'সসুরাল সিমর কা' খ্যাত অভিনেত্রী দীপিকা কক্কর (Dipika Kakar) ৷ ক্যানসার চিকিৎসায় সেরে ওঠার পর ফের নতুন করে সিস্ট ধরা পরে অভিনেত্রীর ৷ ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত অনুরাগীরাও ৷ এই অবস্থায়, স্বামী অভিনেতা শোয়েব ইব্রাহিম (Shoaib Ibrahim) দীপিকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন আপডেট দিয়েছেন ৷ নতুন করে দীপিকাকে আরও এক অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে-এমন গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন শোয়েব ৷ তিনি জানিয়েছেন যে, অভিনেত্রী এবার শুরু করেছেন ইমিউনোথেরাপি চিকিৎসা ।
ইমিউনোথেরাপি সেশনে দীপিকা কক্কর
সম্প্রতি দীপিকার স্বামী, অভিনেতা শোয়েব ইব্রাহিম ইউটিউবে তাঁর ভ্লগের মাধ্যমে দীপিকার চলতে থাকা চিকিৎসা ও সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুরাগীদের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করেছেন ৷ শোয়েব জানান, দীপিকা তাঁর ইমিউনোথেরাপির প্রথম সেশন সম্পন্ন হয়েছে। শোয়েব জানান, "এইচএন রিলায়েন্স হাসপাতালে দীপিকার ইমিউনোথেরাপি শুরু হয়েছে ৷ এতে 3-4 ঘণ্টা সময় লাগে। এরপর আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে কোকিলাবেন হাসপাতালে যাব। আমরা আশা করছি দীপিকার এই ইমিউনোথেরাপি কার্যকর হবে।"
দীপিকার আরও একটি অস্ত্রোপচার হতে যাচ্ছে, এমন গুঞ্জনও উড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেতা। তিনি বলেন, "অনেকেই জানতে চাইছেন দীপিকার কি আরও একটি অস্ত্রোপচার হচ্ছে ? এখন পর্যন্ত ডাক্তার এ বিষয়ে কিছু বলেননি ৷ আপাতত কোনও অস্ত্রোপচার হচ্ছে না।" দীপিকার শরীরে নতুন দুটি সিস্ট ধরা পড়ার কথা জানানোর কয়েক দিনের মধ্যেই শোয়েব এই আপডেট শেয়ার করেন ৷
ইমিউনোথেরাপি সেশন আসলে কী ?
ইমিউনোথেরাপি সেশন হল এক নির্ধারিত চিকিৎসা-পর্ব, যেখানে রোগীকে এমন এক ধরনের জৈবিক চিকিৎসা দেওয়া হয় যা রোগের বিশেষ করে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রোগীর নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কাজে লাগায় ও শক্তিশালী করে তোলে। এই চিকিৎসা শরীরকে এমন সব ক্যানসার কোষ শনাক্ত করতে, খুঁজে বের করতে এবং ধ্বংস করতে সহায়তা করে ৷
একদিকে যেমন দীপিকার চিকিৎসা চলছে অন্যদিকে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের (ব্রেইন হেমোরেজ) কারণে শোয়েবের বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বাবার শারীরিক অবস্থা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, "আমার বাবা এখন ভালো আছেন ৷ তাঁর স্বাস্থ্যের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। কথা বলার ক্ষমতা এবং শরীরের ডান দিকের কার্যক্ষমতাও ধীরে ধীরে ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। টানা 10 দিন পর, তিনি অবশেষে কথা বলতে শুরু করেছেন ৷ এখন তিনি হাসছেনও। শীঘ্রই তাঁর স্পিচ থেরাপি শুরু হবে ৷ কারণ লম্বা বাক্য বলার চেষ্টা করলে তিনি অস্পষ্ট বা অসংলগ্ন কথা বলছেন। তবে গত এক-দুদিনে পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করেছে।"
দীপিকার ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই
2025 সালে দীপিকা জানান যে তিনি 'স্টেজ 2' লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত। এরপর চিকিৎসার অংশ হিসেবে 'কাহা হাম কাহা তুম'খ্যাত অভিনেত্রী টিউমার অপসারণের অস্ত্রোপচার করান। তখন থেকেই দীপিকা তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে নিজের অসুস্থতা ও সুস্থ হয়ে ওঠার জার্নি তুলে ধরছেন ৷ সেখানে তিনি কেমোথেরাপির অভিজ্ঞতা, মানসিক উত্থান-পতন এবং ধীরে ধীরে সেরে ওঠার বিভিন্ন ধাপ শেয়ার করছেন।
দীপিকার কেরিয়ার-ব্যক্তিগত জীবন
জনপ্রিয় টিভি শো 'সসুরাল সিমার কা'-তে 'সিমর ভরদ্বাজ' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দীপিকা সর্বাধিক পরিচিত দর্শক মহলে। এছাড়া তিনি 'বিগ বস সিজন 12'-এর বিজয়ীও হয়েছিলেন। 2011 সালে 'সসুরাল সিমার কা' ধারাবাহিকের সেটে শোয়েবের সঙ্গে যখন দীপিকার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি পাইলট রৌনক স্যামসনের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কে ছিলেন। যদিও শোনা গিয়েছিল যে সহ-অভিনেতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কারণেই 2015 সালে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৷ তবে তিনি সেই খবর অস্বীকার করেছিলেন। এরপর 2018 সালে শোয়েবকে বিয়ে করেন দীপিকা ৷ 2023 সালে তাঁদের পুত্র সন্তান রুহানের জন্ম হয়।