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'সাই বাবা' খ্যাত সুধীরের চিকিৎসার বিল মেটাতে হিমশিম অবস্থা পরিবারের ! আর্থিক সহায়তা এই বলি তারকাদের

2025 সালের অক্টোবরে 'সেপসিসজনিত প্রাণঘাতী জটিলতা'র কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অভিনেতাকে। চিকিৎসার জন্য বাড়তে থাকা খরচ ক্রমশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরিবারের সদস্যদের কাছে।

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'সাই বাবা' খ্যাত সুধীর দলভি (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 10:58 AM IST

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হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: 'শিরডি কে সাই বাবা' (Shirdi Ke Sai Baba)-তে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত অভিনেতা সুধীর দলভির (Sudhir Dalvi) চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন একাধিক বলিউড অভিনেতা ৷ 2025 সালের অক্টোবরে 'সেপসিসজনিত প্রাণঘাতী জটিলতা'র কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অভিনেতাকে। চিকিৎসার জন্য বাড়তে থাকা খরচ ক্রমশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরিবারের সদস্যদের কাছে। অভিনেতার স্ত্রী সুহাস দলভি জানিয়েছেন যে, অসুস্থ সুধীরের চিকিৎসার জন্য বলিউডে প্রথম সারির অনেক অভিনেতাই তাঁদের আর্থিকভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

সুধীর দলভির পাশে বলি তারকারা

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুধীরের স্ত্রী জানিয়েছেন, অভিনেতার বর্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন আছে ৷ পাশাপাশি জানান, কোন কোন তারকা তাঁর স্বামীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "উনি এখন বাড়িতে আছেন। এখনও হাঁটার জন্য তাঁকে 'ওয়াকার' ব্যবহার করতে হয় এবং তাঁর মানসিক অবস্থা কিছুটা অসংলগ্ন। তবে বাড়িতে ফিরতে পেরে তিনি খুশি, আমিও তাই। হাসপাতাল শুধু যে ব্যয়বহুল ছিল তা-ই নয়, হাসপাতালের পরিবেশটাও একজন রোগীর জন্য বেশ ভয়ের হয় ৷"

আর্থিক সহায়তার বিষয়ে বলিউড তারকাদের এগিয়ে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হাসপাতালের বিল মেটাতে আমরা হিমশিম খাচ্ছিলাম ৷ সেই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সিনে জগতের অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সবার নাম হয়তো চট করে মনে করতে পারব না, তবে কার্তিক আরিয়ান, রণবীর কাপুর ও অক্ষয় কুমার সবার আগে সাহায্য করেছিলেন। সিনে ইন্ডাস্ট্রি ও তার বাইরের আরও অনেকেই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার স্বামী মূলত 'সাই বাবা'-র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত ৷ তাই অনেক সাই-ভক্তও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। কে বলে আমরা অনুভূতিহীন জাতি হয়ে গিয়েছি? আমার স্বামীর অসুস্থতার সময় যে ভালোবাসা ও উদারতা পেয়েছি, তা সত্যিই অভিভূত করার মতো।"

সুহাস জানান যে, চলচ্চিত্র সমিতি প্রতি মাসে যে অর্থ সহায়তা দিয়ে আসছিল, তিনি তাদের অনুরোধ করেছিলেন যেন সেই অর্থ এমন কাউকে দেওয়া হয় যার তা আরও বেশি প্রয়োজন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী চিকিৎসার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা পেয়েছেন এবং এখন তাঁর কেবল প্রার্থনার প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর স্বামী খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন ৷

গত বছরের অক্টোবরে সুধীরকে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সংক্রমণের কারণে তাঁর শরীরের জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ অভিনেতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ক্ষমতা কমে যায় ৷ ফলে তাঁকে দীর্ঘ সময় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) থাকতে হয়েছিল। সুধীর দলভির চিকিৎসার জন্য তাঁর পরিবার প্রায় 10 লাখ টাকা খরচ করেছিল ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন যে এই খরচ 15 লাখ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। 2025 সালের ডিসেম্বরে প্রবীণ অভিনেতা সুধীর দলভিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য 'শ্রী সাইবাবা সংস্থান ট্রাস্ট'-কে অনুমতি দেওয়া হয়। ট্রাস্টটি অভিনেতার চিকিৎসার জন্য 11 লাখ টাকা অনুদান দেয়।

সুধীর দলভির কেরিয়ার

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন সুধীর। রামানন্দ সাগরের টেলিভিশন শো 'রামায়ণ'-এ গুরু বশিষ্ঠের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরে তিনি 1977 সালের 'শিরডি কে সাই বাবা'তে অভিনয় করার সুযোগ পান ৷ সেই চরিত্র তাঁকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির শিখরে ৷ এছাড়াও তিনি কাজ করেছেন 'সত্যমেব জয়তে', 'খুদগর্জ', 'গুরু' এবং 'খলনায়ক' সহ বেশ কিছু সিনেমায় ৷ তিনি চাণক্য, জয় হনুমান, বিষ্ণু পুরাণ, বুনিয়াদ এবং কিঁউ কি সাস ভি কভি বহু থি-এর মতো হিট টেলিভিশন শোতেও অভিনয় করেছেন।

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