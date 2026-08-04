'বিক্রম' রূপে হাজির শিবপ্রসাদের ঝলক, 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' নিয়ে কী লিখলেন অভিনেতা ?

'বিক্রম' রূপে হাজির শিবপ্রসাদের ঝলক, 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' নিয়ে কী লিখলেন অভিনেতা ?
এদিন সোশাল মিডিয়ায় শিবপ্রসাদ জানান, সিনেমায় এবারের বিশেষ আকর্ষণ মালদার গম্ভিরা শিল্পীরা। তাদের গান-মুখোশ নাচ পর্দায় আলাদা ঐতিহ্য তুলে ধরবে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: ঝিমলি, রেশমি বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার বিক্রম প্রামাণিকের চরিত্রের প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ 'বহুরূপী' সিনেমার প্রথম কিস্তিতে বিক্রম শিবপ্রসাদ ও ঝিমলি কৌশানি মুখোপাধ্যায় নজর কেড়েছেন দর্শকদের ৷ এবার পর্দায় আসছে, সিনেমার দ্বিতীয় পার্ট 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' ৷
সোশাল মিডিয়ায় প্রথম ঝলক শেয়ার করে শিবপ্রসাদ লেখেন, "আবারো একবার বিক্রম প্রামানিক। এবার অভিনয় করলাম বহুরূপীর দ্বিতীয় কিস্তি, 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' সিনেমায়। পুজোয় বড় পর্দায় আসছে। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের 25 বছরের পূর্তিতে এটি আমাদের দ্বিতীয় নিবেদন। মোট 96টি লোকেশন। সিনিয়র-জুনিয়র আর্টিস্ট মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার শিল্পী একসঙ্গে কাজ করেছেন।"
অভিনেতা-পরিচালকের কথায়, "হাসনাবাদ, টাকি, বারাসাত, বর্ধমান, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, মালদা, এইসব জায়গা জুড়ে শুটিং হয়েছে। আগেরবারের মতো বহুরূপী শিল্পীরা এবারেও অভিনয় করেছেন। তবে বিশেষ আকর্ষণ মালদার গম্ভিরা শিল্পীরা। তাদের গান, মুখোশ নাচ এইসব। নির্বাচনের কারণে শুটিং পিছিয়ে গিয়েছিল। মে মাসের চড়া রোদ্দুরে গরমে শুটিং প্রায় অসম্ভব ছিল, সবকিছু সম্ভব হয়েছে টিম বহুরূপীর জন্য। পূর্ণ কৃতিত্ব সব কলাকুশলী আর আমাদর টেকনিশিয়ান বন্ধুদের। ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।"
উল্লেখ্য, 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-তেও ফের জুটিতে থাকছেন শিবপ্রসাদ ও কৌশানী। আর যীশুর পাশে সোহিনী। এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বারবার ঘটে যাওয়া ডাকাতি ও সোনার সন্ধান। ছবির গল্প নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সংলাপ লিখেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । সিনেমাটোগ্রাফিতে অনিমেষ ঘোড়ুই । সম্পাদনায় মলয় লাহা । মেক আপে পাপিয়া চন্দ । কোরিয়োগ্রাফিতে মঙ্গেশ খেড়েকার । গানেও আছে চমক । ননীচোরা দাস বাউল, বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অর্ণব দত্ত, শিলাজিৎ মজুমদাররা রয়েছেন গানে।