চিকিৎসকের বারণ শোনেননি অনন্যা, অভিনেত্রীর কোন গুণে মুগ্ধ শিবপ্রসাদ ?
অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথমবার বড়পর্দায় কাজ পরিচালক-অভিনেতা শিবপ্রসাদের ৷ প্রথম সিনেমাতেই অনন্যাকে নিয়ে বাকরুদ্ধ তিনি ৷
Published : April 18, 2026 at 10:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 এপ্রিল: দিন ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে ৷ দর্শকরা মুখিয়ে রয়েছেন বড়পর্দায় শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতায় রায় পরিচালিক 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' দেখার জন্য ৷ এই জুটির সিনেমা মানেই গল্পে চমক তার সঙ্গে সামাজিক বার্তা ৷ এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ কিছুদিন ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে-তে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটি জানিয়েছিলেন, এই সিনেমায় উঠে আসবে অঙ্গদানে লিঙ্গবৈষম্যের কথা ৷ কিন্তু কীভাবে সে তো সিনেমা মুক্তির পরেই জানা যাবে ৷ আপাতত, শিবপ্রসাদ অনুরাগী ও দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করছেন সিনেমার নেপথ্যের ছোট ছোট গল্প-কাহিনি ৷ এই যেমন শনিবার, তিনি লিখলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ৷
'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' সিনেমায় যেন একের পর রিইউনিয়ন পর্ব চলছে ৷ এর আগে অনন্যার সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় কাজ করেছেন শিবপ্রসাদ ৷ সিনেমার পর্দায় কাজ প্রথমবার ৷ তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে শিবপ্রসাদ লেখেন, "ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' এ রিউইনিয়ান পর্ব চলছে। অনন্যা চট্টোপাধ্যায় - প্রথমবার সিনেমার পর্দায় একসঙ্গে কাজ করলাম। এর আগে টেলিভিশনে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছি একসঙ্গে। ডান্স রিয়েলিটি শো-তে কাজ করেছি। যে শো-তে ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'আবহমান' ছবিতে অভিনয় করে।"
এরপর অভিনেতা-পরিচালকের লেখনীতে উঠে আসে, "'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতে পুতুল বাঈ এর চরিত্রে অভিনয় করছে। সিনেমায় একটি একক ডান্স পারফর্মেন্সের দৃশ্য আছে। কত্থক জানে কিন্তু তার পরেও সিনেমার জন্য তালিম নিয়েছে। শুটিংয়ের দিন পনেরো আগে, আমার কাছে ফোন এলো বন্ধু ডাক্তার বিকাশ কাপুরের। বলল 'অনন্যার হাঁটুর যা অবস্থা আমি চাইনা ও এখন এই কাজটা করুক, কিন্তু অনন্যা ঠিক করেছে যে ও পেন কিলার ইনজেকশন নিয়ে শুটিং করবে । আমি জানি না ও কি করে পারবে।' নির্দিষ্ট দিনে শুটিং হয়েছে। সহশিল্পী হিসেবে, পরিচালক হিসেবে ওর অধ্যাবসায় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বাকিটা আপনারা বড় পর্দায় দেখে বলবেন। 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' মুক্তি পাচ্ছে মে মাসে। গরমের ছুটিতে।"
কিছুদিন আগেই সামনে এসেছে ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’-এর টিজার (Phool Pishi O Edward)। প্রথম ঝলকেই বোঝা যাচ্ছে, এই সিনেমা শুধু গল্প নয়, দর্শককে টেনে নিয়ে যাবে এক মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগঘন আবহে। কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন জিনিয়া সেন। সঙ্গীত-ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে রয়েছেন জয় সরকার, গানের কথা লিখেছেন সৃজিত।