বিয়ের দিনেই হাজির পর্দার কনে লুক, শ্যামৌপ্তির তুলনা উঠল রাখী গুলজারের সঙ্গে !

বিয়ের দিনেই হাজির পর্দার কনে লুক, শ্যামৌপ্তির তুলনা উঠল রাখী গুলজারের সঙ্গে !
শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিনেই 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ তাঁর কনে হিসেবে লুক প্রকাশ করলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : February 14, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: আজ ছাদনাতলায় অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলি । ভালোবাসার দিনে তিনি সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে ৷ কিছু সময় আগেই হয়েছে তাঁর গায়ে হলুদ । তবে তার আগেই হাজির হল তাঁর টুকটুকে লাল বেনারসি পরা বধূবেশের ছবি । কী করে সম্ভব ?
আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে বড় পর্দায় । শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ এরকম বধূবেশে দেখা যাবে তাঁকে । সেই ছবিই ঠিক অভিনেত্রীর বিয়ের দিনেই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন শিবপ্রসাদ । এই ছবির মাধ্যমেই বড় পর্দায় পা রাখছেন নায়িকা । নায়িকাকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে শিবপ্রসাদ তাঁর বড় পর্দায় কনের লুক ভাগ করে নিলেন । টুকটুকে বেনারসিতে যেন বালিকা বধূ শ্যামৌপ্তি ।
শিবপ্রসাদ তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড সিনেমায় বড় পর্দায় প্রথমবারের জন্য অভিনয় করলেন শ্যামৌপ্তি মুদলি । প্রথম অভিনয়ে শ্যামৌপ্তি সব কলাকুশলীর মন জয় করেছেন । আমার বিশ্বাস তাঁর অভিনয় আপনাদেরও কাছে সমাদৃত হবে । আজ শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিন । বড় পর্দায় কনে বেশে তাঁর ছবি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম । রণজয় ও শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিনে তাদেরকে আগাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই আমি ও উইনডোজ পরিবারের সব সদস্য । তাদের আগামী দিন সুখের হোক ।"
এখানেই শেষ নয়, ছবিতে নায়িকার লাল টুকটুকে বেনারসি, গা ভর্তি গয়নার সাজ দেখে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে রাখী গুলজারের সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ তিনি লিখলেন, "শুভকামনা । 1972-এর রাখী বিশ্বাস (গুলজার) জি'র মতো মিষ্টি ।"
সব মিলিয়ে বলাই যায়, আজকের দিনটা শ্যামৌপ্তি মুদলির ! ইতিমধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে । চোখ ধাধানো হলুদ পোশাকে ধরা দিয়েছেন বর-কনে । সেই ছবিও এসে গিয়েছে ইটিভি ভারতের কাছে । একেবারে খাঁটি বাঙালি কায়দায় বিয়ে হবে তাঁদের । অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা কিছু করার কোনও প্রয়াস নেই তা আগেই জানিয়েছেন রণজয় ।
ওদিকে এ বছরেই বড় পর্দায় পা রাখছেন শ্যামৌপ্তি । খুব গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে দেখা যাবে নায়িকাকে । লাল টুকটুকে বেনারসিতে নজর কেড়ে নিয়েছেন তিনি । সঠিক দিনেই তাঁর লুক হাজির করলেন শিবপ্রসাদ ।
এদিকে, ইটিভি ভারত বিয়ের শুভেচ্ছা জানানোর পর রণজয় বলেন, "বিয়ের আগের দিন অবধিও আমরা দু'জনেই কাজ করলাম । ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে কোনওদিনওই আমার তেমন বাড়াবাড়ি বা স্পেশাল প্ল্যানিং থাকে না । তবে, এবার আর স্পেশাল না-হওয়ার কোনও চান্স নেই ৷ এবারের ভ্যালেন্টাইন্স ডে'টা আমার স্পেশাল হতে চলেছে । ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহবার্ষিকী ।"