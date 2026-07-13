"শিবু দা কথা রাখলেন"- কেন বললেন শাহির রাজ
এই ছবির পাশে দাঁড়িয়েছেন পরিচালক-প্রযোজক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। আর তাতে আপ্লুত ছবির পরিচালক নন্দন ঘোষ, ভাগ্যশ্রী রায়চৌধুরী, শাহির রাজ তিনজনই।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: তিনদিন আগে অর্থাৎ 10 জুলাই নন্দন 2-এ মুক্তি পেয়েছে নন্দন ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'গেট আপ কিংশুক'। দর্শক ভালোবেসেছেন ছবিটিকে। করতালিতে গমগম করে উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ।
ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অর্থাৎ কিংশুকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাহির রাজ। 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বেঙ্গলি প্যানোরমা প্রতিযোগিতা বিভাগেও জায়গা করে নিয়েছিল 'গেট আপ কিংশুক' (Get up Kingshuk)। সেই সময়েও প্রশংসা পায় দর্শকের। আর এবার বড় পর্দায় মুক্তির পালা এই ছবির। এই ছবির পাশে দাঁড়িয়েছেন পরিচালক-প্রযোজক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। আর তাতে আপ্লুত ছবির পরিচালক নন্দন ঘোষ, ভাগ্যশ্রী রায়চৌধুরী, শাহির রাজ তিনজনই।
সপ্তাহের শুরুতে নন্দনে প্রদর্শিত হবে এই ছবি। আপ্লুত শাহির বলেন, "আপাতত একটা হলেই দেখানো হচ্ছে আমাদের ছবিটা। আমাদের চার বছরের পরিশ্রমের ফসল এই ছবি। ছবিটা বিরাট টেকনোলজি বা বিরাট বাজেটে আসেনি। আমি প্রথম লিড করলাম এই ছবিটাতে। সেই জন্য বাড়তি চাপ ছিল। গোটা টিমটাই নতুন। নন্দনের প্রথম ডিরেকশন, অনুরাগের প্রথম মিউজিক ডিরেকশন, দীপান্বিতা দাসের প্রথম প্রযোজনা। আমি ছাড়া বাকি সবাই নতুন।"
জানতে চাওয়া হয়, কেন এত দেরি হল ছবিটা আসতে? এই প্রসঙ্গে শাহির বলেন, "অনেকেই ছবিটাকে পাত্তা দেয়নি। যেহেতু টেকনোলজির ব্যবহার নেই সেরকম, কোনও প্রিমিয়াম লুক নেই তাই অনেকেই ছবিটা নিতে চায়নি। গত বছর যখন কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয় শিবপ্রসাদ স্যার (পড়বেন মুখোপাধ্যায়) ছবিটা দেখেন ওখানে। পরে নন্দিতা ম্যাডাম (পড়বেন রায়) দেখেন। ওঁরা দু'জনেই নন্দনকে বলেন, এই ছবিটাকে ওটিটি বা ইউটিউবে দিয়ে নষ্ট না করতে। ছবিটা বড় পর্দায় আনা দরকার। এটা বড় পর্দায় আসার মতোই একটা ছবি। আর আজ এতদিনের জার্নি সফল হল আমাদের। আপাতত একটাই সিনেমা হলে চলছে। এরপরে কোন হল বা কটা হল পাবো তা নির্ভর করছে প্রথম সাতদিনের উপরে। লড়াইটা খুব বড় এবং কঠিন। ছবি রিলিজের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আমাদের কাছে অ্যাপ্রুভাল আসে। কতটা প্রোমোশন করে উঠতে পারব বুঝতে পারিনি। তবে, সবটাই গোটা টিম করে ফেলেছে হাউজফুল যাচ্ছে। লোক টিকিট পাচ্ছে না। আজ ব্যস্ত সোমবারেও হাউজফুল। আজ নন্দিতা ম্যাম, শিবপ্রসাদ দা দেখবেন ছবিটা। তাঁরা দর্শকের সামনে এসে প্রেজেন্ট করবেন 'গেট আপ কিংশুক'।
'হামি 2'র পর শিবু দা বলেছিলেন, ' আবার তোমার সঙ্গে কাজ হবে'। কথা রাখলেন এই ছবি প্রেজেন্ট করে। উনি আমার মাকে আমার নামে প্রশংসা করেছিলেন সেদিন।" যাঁরা ছবিটা এখনও দেখেননি তাঁদের উদ্দেশ্যে শাহির বলেন, "মফস্বল থেকে এসে কলকাতার শহুরে কালচারে কর্মরত কিংশুকের জীবনটা উপর থেকে দেখতে গেলে ভালো। তার জীবনে প্রেম আছে, ভালো বন্ধু আছে, ভালো উপার্জনও আছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তার রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না, আর সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙে না। আপাতদৃষ্টিতে এই তুচ্ছ সমস্যাটাই আস্তে আস্তে জীবনের এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অফিসে দেরি, ডেডলাইন ফেইল, প্রেমের সমস্যা, এই সব নিয়ে ক্রমে কিংশুক শহুরে মায়াজালে হারিয়ে যেতে থাকে। এক সময়ের বাংলা টেলিফিল্মের মতো করে গল্প বলতে চাওয়া নন্দন ঘোষের 'কমেডি অফ এররস' হয়ে ওঠে এক ম্যাজিক রিয়ালিজম, বর্তমান প্রজন্মের এক কঠিন স্লিপ সাইকেলে হারিয়ে যাওয়ার গল্প। আর ঠিক এই সময় নবজাগরণের জন্য বোধহয় বলা উচিত, 'গেট আপ কিংশুক'।"