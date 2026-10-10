বিগ বসের ঘরে শিবু-কৌশানী, কী কী চমক থাকছে আজকের পর্বে ?
Shiboprosad-Koushani in BB Bangla House:বিগ বসের ঘরে হাজির এই সময়ের 'টাটকা জুটি' ঝিমলি-বিক্রম থুড়ি শিবপ্রসাদ-কৌশানী। 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'র প্রচারে আজকের পর্বে আছে দারুণ চমক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মরশুমে বাংলা বিনোদনের দুনিয়ায় গান, সিনেমা আর তারকাদের মেলবন্ধন যেন উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই আবহেই এবার 'বিগ বস বাংলা'র মঞ্চে দেখা যাবে এক বিশেষ মুহূর্ত। 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র সদ্য মুক্তি পাওয়া গান 'বিলাই ম্যাও ম্যাও'-এর তালে পা মেলাবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন ছবির দুই অন্যতম চরিত্র বিক্রম ও ঝিমলি অর্থাৎ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায়। থাকবেন ননী চোরা দাস বাউলও।
গানের তালে শিবপ্রসাদ, কৌশানীর সঙ্গে এদিন পায়ে পা মেলাতে দেখা যাবে বাংলার মহারাজকেও। স্বভাবতই তিন তারকার একসঙ্গে নাচ ঘিরে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ। এ কথাও অস্বীকার করার নয় যে, 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'কে ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। তারই মধ্যে ছবির প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করল ‘বিগ বস বাংলা’র মঞ্চে ছবির নতুন গান ‘বিলাই ম্যাও ম্যাও’-এর এই বিশেষ পরিবেশনা। ছবির প্রচারের সঙ্গে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শোয়ের মঞ্চকে মিলিয়ে নেওয়ার এই উদ্যোগ দর্শকদের কাছে গানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। বিশেষত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে যখন বাংলা ছবির গানের তালে নাচতে দেখা যায়, তখন সেই মুহূর্ত ঘিরে কৌতূহল তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।
বিক্রম ও ঝিমলির সঙ্গে সৌরভের এই নাচে মিশে যাবে বিনোদন, তারকাদের উপস্থিতি এবং পুজোর মরশুমের উৎসবের মেজাজ। পুজোয় বাংলা ছবির বক্স অফিসের লড়াইয়ে প্রচারও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই লড়াইয়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছতে ছবির গান ও তারকাদের উপস্থিতি বরাবরই বড় ভূমিকা পালন করে।
‘বিগ বস বাংলা’র মঞ্চে সৌরভ, বিক্রম ও ঝিমলির এই নাচ তাই শুধু একটি বিনোদনমূলক মুহূর্ত নয়, পুজোর মরশুমে ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’-র প্রচারেও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তা বলাই বাহুল্য।