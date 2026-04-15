বানতলায় শুটিং শুরু ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’র, আজ কারা আছেন ফ্লোরে?

নববর্ষের শুভক্ষণে যাত্রা শুরু করল ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’। শুটিং শুরু হয়ে গেল আজ থেকে। ছবির মুক্তি পুজোতেই।

শুটিং শুরু ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’র (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 11:45 AM IST

কলকাতা, 15 এপ্রিল: পয়লা বৈশাখের শুভ সূচনায় নতুন এক সফর শুরু উইন্ডোজের ৷ শুটিং শুরু হল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’র। প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো।হয়েছে, বানতলায় সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে শুটিং। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায় এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যকে নিয়েই শুরু হল আজ প্রথম দিনের শুটিং।

নন্দিতা রায় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানালেন, "আজ পয়লা বৈশাখ। খুব শুভ দিন আজ। আজই আমাদের নতুন ছবি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’র শুটিং আরম্ভ হল। খুব আনন্দের কথা যে ছবিটা এমন একটা শুভ দিনে আরম্ভ করতে পারলাম। আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান সবাই মিলে আজ মিলেমিশে আনন্দের সঙ্গে কাজ করছি। শুভ দিনে ভালো কাজ আরম্ভ করলে সকলের মন ভালো থাকে। আমাদেরও আজ মনটা বড্ড ভালো। আশা করছি, এই ছবি দিয়ে সবাইকে বিনোদন দিতে পারব এবং সবাই খুব এনজয় করবে এই ছবিটা। নতুন বছর সবাই ভালো থাকুক, সবার ভালো কাটুক এটাই চাই।"

উল্লেখ্য, এই ছবিতে এক নতুন জুটিকে পাবে দর্শক। যীশুর সঙ্গে জুটিতে থাকবেন সোহিনী সরকার। শিবপ্রসাদ সামাজিক মাধ্যমে এই নতুন জুটির ছবি পোস্ট করে লেখেন, "রিউনিয়ন পর্ব এখানেও চলছে। 'পোস্ত' ও 'বাবা বেবি ও'র পরে যীশু সেনগুপ্তর সঙ্গে আবার কাজ। সোহিনী সরকার টিমে এলেন। অনেকগুলো অ্যাড ফিল্ম একসঙ্গে করেছি, এবার সিনেমাতে কাজ করব।..."

প্রসঙ্গত, 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-তেও ফের জুটিতে থাকবেন শিবপ্রসাদ ও কৌশানী। আর যীশুর পাশে সোহিনী। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেই থাকবেন যীশু সেনগুপ্ত। এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বারবার ঘটে যাওয়া ডাকাতি ও সোনার সন্ধান। ছবির গল্প নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। সংলাপ লিখেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । সিনেমাটোগ্রাফিতে অনিমেষ ঘোড়ুই । সম্পাদনায় মলয় লাহা । মেক আপে পাপিয়া চন্দ । কোরিয়োগ্রাফিতে মঙ্গেশ খেড়েকার । গানেও আছে চমক । ননীচোরা দাস বাউল, বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অর্ণব দত্ত, শিলাজিৎ মজুমদাররা রয়েছেন গানে।

2026 হল উইন্ডোজের রজতজয়ন্তী বর্ষ । 25 বছরে দাঁড়িয়ে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের মতে, 'বহুরূপী' তাঁদের কাছে শুধু একটি হিট ছবি নয়, এটি তাঁদের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি । দর্শকের দীর্ঘদিনের আগ্রহ আর বিশ্বাসই তাঁদের আরও একবার ফিরিয়ে আনতে চলেছে । 'বহুরূপী'তে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ছাপ ফেলেছিল দর্শকের মনে । সিকুয়েলেও থাকছেন শিবপ্রসাদ ও কৌশানী।

এই নতুন গল্পেও বিক্রম প্রামাণিক আর ঝিমলিকে পাওয়া যাবে চেনা ইমেজে । জানা গিয়েছে, এই ছবির পরিসর আগের থেকেও বড় । গল্পের শিকড় ছড়িয়ে থাকবে বাংলার মাটিতে । শুটিং হবে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে । বহুরূপীদের গ্রামেও পৌঁছে যাবে উইন্ডোজের ক্যামেরা । লাভপুরের বিষয়পুরে ননীচোরাদাস বাউলের গ্রামেও হবে শুটিং, যিনি আগের ছবির মতো এবারও থাকছেন এই যাত্রায়। 'বহুরূপী'-র সিকুয়েলেও মেকআপ প্রস্থেটিকের বড় ভূমিকা থাকবে। শিল্প নির্দেশনায় মৃদুল বৈদ্য ও শাশ্বতী কর্মকার । সৃজনশীল প্রযোজক জিনিয়া সেন, সহ-প্রযোজক সঞ্জয় আগরওয়াল। এই পুজোতেই আসবে এই ছবি ।

আরও পড়ুন:

  1. দাদু হলেন প্রভাত রায়, প্রথম সন্তানের জন্ম দিলেন একতা ভট্টাচার্য
  2. কেউ কি অরাজনৈতিক?- পয়লা দিনের ফ্যাশন থেকে ভোটযুদ্ধ নিয়ে আড্ডায় চৈতি ঘোষাল
  3. শুভ নববর্ষে 'মাছের ঝোল'-'ডাব চিংড়ি' কিংবা 'রসগোল্লা' না-হলে চলে !
  4. 1লা বৈশাখে বেঁধে বেঁধে থাক পরিবার, সঙ্গী হোক মন ভালো করা এই 5 সিনেমা

