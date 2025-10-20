এই শীতে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' কোন খেল দেখাবে ! প্রকাশ্যে মোশন পোস্টার

এই শীতে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' কোন খেল দেখাবে ! প্রকাশ্যে মোশন পোস্টার
ভূত চতুর্দশীর দিন হাজির 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' সিনেমার মোশন পোস্টার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2025 at 10:45 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: এই শীতেই শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের প্রযোজনায় অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের (Aritra Mukherjee) পরিচালনায় দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' (Bhanupriya Bhooter Hotel)। মূলত হরর কমেডির মোড়কে এই ছবিকে মুড়েছেন পরিচালক অরিত্র। ভূত চতুর্দশীর দিন হাজির হল তার মোশন পোস্টার। ছবিটিতে একাধারে আছে রোমাঞ্চ, অন্যদিকে হাসি এবং আবেগের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, এমনটাই জানানো হয়েছে প্রযোজনা সংস্থার তরফে।
পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, একটি প্রাসাদ প্রমাণ ঘর, যেখানে দুটি জুটি ট্যাঙ্গো নাচছে, আর পেছনের সিঁড়ি থেকে কয়েকজন দর্শক তা দেখছে। এই দৃশ্যটি রহস্যের এক নিখুঁত ভারসাম্য ধরে রেখেছে, যা ছবির মেজাজকে তৈরি করে দেয়—এটি যেমন ভৌতিক, তেমনই মনোরঞ্জক। মোশন পোস্টারের আবহ সঙ্গীত সেই মেজাজকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ছবিটিতে দু'টি জুটি। এক মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, অন্যদিকে বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত। এছাড়াও কাঞ্চন মল্লিক, মানসী সিনহা এবং অনামিকা সাহা, শ্রুতি দাস প্রমুখ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ জিনিয়া ও গোধুলি শর্মার।
ছবিটির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, পরিচালক অরিত্র মুখার্জি বলেন, "ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল হল এমন একটি বিশ্ব তৈরি করার আমাদের প্রচেষ্টা যেখানে হাস্যরস এবং হরর সহাবস্থান করে ৷ এটি কেবল ভূত এবং ভয়ের বিষয় নয় - এটি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায় উষ্ণতা, হাসি এবং কিছুটা উন্মাদনা খোঁজার বিষয়ে৷ এই ধারার প্রোডাক্টটি সবসময় আমার এবং উইন্ডোজকে বিশ্বাস করেছে যা আমাকে বিশ্বাস করেছে ৷ এইরকম একটি প্রতিভাবান দলের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জীবন্ত করে তুলতে।"
জিনিয়া সেন তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, "গত জুনে কালিম্পং-এ নন্দিতা দি এবং শিবপ্রসাদের সঙ্গে একটি পুরনো ঔপনিবেশিক হোটেলে থাকার সময়, আমি প্রায়ই দীর্ঘক্ষণ, নির্জনে এর খালি করিডোরে হাঁটতাম। আবছা আলোকিত নীরবতা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল ৷ আমার চারপাশের সবাই কি সত্যিকারের মানুষ? নন্দিতা দি'র সঙ্গে শেয়ার করলাম বিষয়টা। এরপরে শিবপ্রসাদ এবং পরে অরিত্র, সবাই তাৎক্ষণিকভাবে এটাই ভাবতে থাকেন। এটি কেবল একটি হরর কমেডি নয়, এটি একটি সামাজিক প্রতিফলনও, যা হাস্যরস, ভয় এবং হৃদয়ের মাধ্যমে বলা হয়।"
প্রসঙ্গত, 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর সঙ্গে, টিম উইন্ডোজ উত্তরবঙ্গের অনেক অজানা অঞ্চলে পা রাখে, শুটিং করে। আর এবার তা দর্শকের হাতে তুলে দেওয়ার পালা।