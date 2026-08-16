ফের ফিরছেন বিক্রম প্রামাণিক, প্রকাশ্যে 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু'র টিজার
বিক্রম প্রামাণিকের প্রত্যাবর্তন, নতুন সংঘাত, 96টি লোকেশন, প্রায় 2500 শিল্পীর অংশগ্রহণ এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন নিয়ে আসছে 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু'।
Published : August 16, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে হাজির হয়েছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় পরিচালিত ও প্রযোজিত আসন্ন বাংলা ছবি 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র অফিসিয়াল টিজার । 2024 সালে মুক্তি পাওয়া 'বহুরূপী'-র সাফল্যের পর তারই সিক্যুয়েল হিসেবে তৈরি হয়েছে এই ছবি ।
চলতি বছরের দুর্গাপুজোয় বড়পর্দায় আসতে চলেছে ছবিটি । টিজারেই মিলেছে 15 অক্টোবর মুক্তির ইঙ্গিত। নতুন ছবিতে আরও বড় ক্যানভাস, আরও বেশি অ্যাকশন এবং দুই শক্তিশালী চরিত্রের মুখোমুখি সংঘাতের আভাস রয়েছে । শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে বিক্রম প্রামাণিক আবারও ফিরছে, তবে এবার তার লড়াই আরও বড় আকারের । ছবিতে যিশু সেনগুপ্তের চরিত্রের সঙ্গে বিক্রমের সংঘাতই গল্পের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে । ফলে, দর্শকের আগ্রহ বাড়ছে দিনদিন ।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই ছবির শ্যুটিং হয়েছে মোট 96টি লোকেশনে । মূল চরিত্র এবং পার্শ্বচরিত্র মিলিয়ে প্রায় 2500 শিল্পী এই ছবির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাসনাবাদ, টাকি, বারাসত, বর্ধমান, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, মালদা-সহ একাধিক জায়গায় হয়েছে ছবির শ্যুটিং ।" তাঁর কথায়, "বিক্রম এবং যিশু সেনগুপ্তের চরিত্রের মুখোমুখি সংঘাত ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সেই দ্বন্দ্বকে আরও বড় পরিসর ও তীব্রতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে ।"
প্রথম 'বহুরূপী'-র মতোই এই ছবিতেও বাংলার লোকসংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । বহুরূপী শিল্পীদের উপস্থিতি ছবির গল্পের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে আরও দৃঢ় করেছে । পাশাপাশি এবারের ছবিতে বিশেষ আকর্ষণ মালদার গম্ভীরা লোকশিল্পীদের অংশগ্রহণ । তাঁদের ঐতিহ্যবাহী গান, মুখোশ এবং পরিবেশনা ছবির সাংস্কৃতিক আবহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে ।
ছবির টিজারে একদিকে যেমন দেখা গিয়েছে তীব্র সংঘাত ও অ্যাকশনের ঝলক, অন্যদিকে উঠে এসেছে বাংলার মাটি, লোকজ সংস্কৃতি এবং চরিত্রগুলির জীবনের নানা মুহূর্ত । অর্থাৎ আগের ছবির আবহকে ধরে রেখেই 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু' আরও বড় জগৎ তৈরি করতে চলেছে । ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায় এবং সোহিনী সরকার ।
সব মিলিয়ে 'বহুরূপী-দ্য গোল্ডেন ডাকু'কে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা । চলতি বছরের দুর্গাপুজোতে এই ছবি যে দর্শকদের জন্য বড়সড় বিনোদনের প্যাকেজ হতে চলেছে, টিজারেই তার ইঙ্গিত মিলেছে । এখন অপেক্ষা ছবি মুক্তির ৷