তাঁর 'খামোশ' নিয়ে ছেলেখেলা ! আদালতে শত্রুঘ্ন

তাঁর 'খামোশ' নিয়ে ছেলেখেলা ! আদালতে শত্রুঘ্ন
শত্রুঘ্ন সিনহার অভিযোগ, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, ওয়েবসাইট এবং ভুয়ো সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে তাঁর চলচ্চিত্রের ক্লিপ, ছবি এবং ভয়েস-রেকর্ডিং ব্যবহার করে মিম প্রচার করছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 6:10 PM IST
মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তাঁর আইকনিক সংলাপ 'খামোশ'-এর অপব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এই অভিযোগ নিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা তথা লোকসভায় তৃণমূলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৷
ছেলে লব সিনহার মাধ্যমে আদালতে দায়ের করা আবেদনে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তাঁর নাম, ছবির অপব্যবহার এবং তাঁর বিখ্যাত সংলাপের অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়েছেন ৷ তিনি বলেছেন যে, এতে তাঁর সুনাম নষ্ট হচ্ছে । সোমবার বিচারপতি শর্মিলা দেশমুখের একক বেঞ্চের সামনে তিনি আবেদনটি দাখিল করেছেন ৷ তাতে মেটা, এক্স, গুগল, বেশ কয়েকটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট, ব্লগার, ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি এবং কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি ও সম্প্রচার বিভাগকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি অজ্ঞাত ব্যক্তিদেরও নাম রয়েছে ।
শত্রুঘ্ন সিনহা ভারতের সংবিধানের 21 নং অনুচ্ছেদের অধীনে গোপনীয়তার অধিকার এবং কপিরাইট আইনের অধীনে শিল্পীদের অধিকার রক্ষার দাবি করেছেন । আবেদনে তিনি বলেছেন, "আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে আমি যে খ্যাতি অর্জন করেছি, তা বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কলঙ্কিত হচ্ছে ।" তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, নাম, কণ্ঠস্বর, স্বাক্ষর এবং বিখ্যাত 'খামোশ' সংলাপের সম্মতি ছাড়া ব্যবহার বন্ধ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন । তিনি 20 কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ বা এই ধরনের অননুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে অর্জিত যে কোনও লাভের দাবিও করেছেন ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং অনেক ভুয়ো সোশাল মিডিয়া প্রোফাইল তাঁর চলচ্চিত্রের ক্লিপ, সংলাপ, ছবি এবং ভয়েস রেকর্ডিং ব্যবহার করে মিম প্রচার করছে । শত্রুঘ্ন সিনহার মতে, এটি তাঁর ভাবমূর্তি এবং সুনাম নষ্ট হচ্ছে । আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর চরিত্রটি কোন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়েছে তা বেছে নেওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং এই ধরনের অনুশীলন বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আদালতের নির্দেশ চাওয়া হয়েছে । তাঁর যুক্তি শোনার পর, আদালত আবেদনের উপর তার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ সংরক্ষণ করেছে ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, 1974 সালের বদলা চলচ্চিত্রে রাজু দাদার ভূমিকায় অভিনয় করার সময় শত্রুঘ্ন সিনহা শক্তিশালী কণ্ঠে 'খামোশ' সংলাপটি পরিবেশন করেছিলেন । ওই সংলাপটি লিখেছিলেন জগদীশ কানওয়াল । আর তারপর থেকেই সংলাপটি বিখ্যাত হয়ে যায় ৷ মুখে মুখে ঘুরতে থাকে ৷