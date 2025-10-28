টাকার বিনিময়ে শাহরুখ পুত্রের প্রশংসা ! ট্রলারদের মোক্ষম জবাব কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের

টাকার বিনিময়ে শাহরুখ পুত্রের প্রশংসা ! ট্রলারদের মোক্ষম জবাব কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের
এক্স হ্যান্ডেলে স্বপক্ষে আর কী বললেন রাজনীতিবিদ শশী থারুর ?
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: টাকা নিয়ে বন্ধু শাহরুখ পুত্রের প্রশংসা ! সোশাল মিডিয়ায় বর্ষীয়ান কংগ্রেসের নেতা-লেখক শশী থারুর (Shashi Tharoor) সমালোচনার মুখে ৷ দমে যাননি প্রখোর রাজনীতিবিদও ৷ পাল্টা দিয়েছেন জবাব ৷ রাজনীতিবিদ সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) মুখ বন্ধ করেছেন ট্রলারদের ৷
বিতর্কের সূত্রপাত
নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে আরিয়ান খান পরিচালিত 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' (The Bads of Bollywood) ৷ তারকাদের পাশাপাশি নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রথমবার পরিচালকের আসনে বসা আরিয়ানের কাজ ৷ সেই সিরিজ দেখে সোশাল মিডিয়ায় প্রশংসা করেন কংগ্রেস নেতা শশীও ৷ তিনি জানান, "ঠান্ডা লাগার কারণে বিগত দুদিন সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছি ৷ আমার বোন কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে নেটফ্লিক্সে এই সিরিজ দেখতে বলে ৷ আর এটা আমার কাছে নিজেকে ট্রিট দেওয়া অন্যতম বিষয় ৷" এমনকী, তিনি এই সিরিজকে 'অ্যাবসোলিউট ওটিটি গোল্ড' বলেও উল্লেখ করেন ৷ তারপরেই শুরু হয় বিতর্ক ৷
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
নেটজেনদের কেউ কেউ শশীর কথার সমর্থন জানালেও অনেকেই এটিকে 'পেইড রিভিউ' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "শশী থারুরের নতুন সাইড বিজনেস ৷ পেইড রিভিউস ৷" আবার কেউ সমালোচনা করে বলেছেন, "আপনি কি বলিউডের জন্য টুইট করে টাকা পাচ্ছেন ? আমি তো এই সিরিজের 15 মিনিটও ধৈর্য্য ধরে দেখতে পারিনি ৷" একজন কঠোর মন্তব্য করে বলেন, "এই সিরিজের পরিবর্তে আমি আপনার পুরনো বিতর্ক দেখতে বেশি পছন্দ করব। এটি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক পেট ফাঁপা এবং সামগ্রিক বিরক্তিকর ৷"
পাল্টা কংগ্রেস নেতার জবাব
এই ধরনের ট্রলিংয়ে এতটুকু বিচলিত না সংযম দেখিয়েছেন শশী থারুর ৷ এরপর তিনি পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "আমি বিক্রির জন্য নই, আমার বন্ধু" ৷ তিনি আরও লেখেন, "আমি যে মতামত প্রকাশ করি তার জন্য কেউ কখনও কিছু দেননি না টাকা না দামি জিনিস ৷" থারুরের পাল্টা জবাব তাঁর অনুরাগীদের সমর্থন পেয়েছে ৷
'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' হল আরিয়ান খানের পরিচালনায় প্রথম সিনেমা ৷ 18 সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। মোনা সিং, রাঘব জুয়াল, সাহের বাম্বা এবং ববি দেওলকে মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷