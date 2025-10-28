ETV Bharat / entertainment

টাকার বিনিময়ে শাহরুখ পুত্রের প্রশংসা ! ট্রলারদের মোক্ষম জবাব কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের

এক্স হ্যান্ডেলে স্বপক্ষে আর কী বললেন রাজনীতিবিদ শশী থারুর ?

Shashi Tharoor reacts at trolls accusing posting paid review for Aryan Khan The Bads of Bollywood
ট্রলারদের মোক্ষম জবাব কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 2:02 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: টাকা নিয়ে বন্ধু শাহরুখ পুত্রের প্রশংসা ! সোশাল মিডিয়ায় বর্ষীয়ান কংগ্রেসের নেতা-লেখক শশী থারুর (Shashi Tharoor) সমালোচনার মুখে ৷ দমে যাননি প্রখোর রাজনীতিবিদও ৷ পাল্টা দিয়েছেন জবাব ৷ রাজনীতিবিদ সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) মুখ বন্ধ করেছেন ট্রলারদের ৷

বিতর্কের সূত্রপাত

নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে আরিয়ান খান পরিচালিত 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' (The Bads of Bollywood) ৷ তারকাদের পাশাপাশি নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রথমবার পরিচালকের আসনে বসা আরিয়ানের কাজ ৷ সেই সিরিজ দেখে সোশাল মিডিয়ায় প্রশংসা করেন কংগ্রেস নেতা শশীও ৷ তিনি জানান, "ঠান্ডা লাগার কারণে বিগত দুদিন সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছি ৷ আমার বোন কম্পিউটার থেকে চোখ সরিয়ে নেটফ্লিক্সে এই সিরিজ দেখতে বলে ৷ আর এটা আমার কাছে নিজেকে ট্রিট দেওয়া অন্যতম বিষয় ৷" এমনকী, তিনি এই সিরিজকে 'অ্যাবসোলিউট ওটিটি গোল্ড' বলেও উল্লেখ করেন ৷ তারপরেই শুরু হয় বিতর্ক ৷

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

নেটজেনদের কেউ কেউ শশীর কথার সমর্থন জানালেও অনেকেই এটিকে 'পেইড রিভিউ' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "শশী থারুরের নতুন সাইড বিজনেস ৷ পেইড রিভিউস ৷" আবার কেউ সমালোচনা করে বলেছেন, "আপনি কি বলিউডের জন্য টুইট করে টাকা পাচ্ছেন ? আমি তো এই সিরিজের 15 মিনিটও ধৈর্য্য ধরে দেখতে পারিনি ৷" একজন কঠোর মন্তব্য করে বলেন, "এই সিরিজের পরিবর্তে আমি আপনার পুরনো বিতর্ক দেখতে বেশি পছন্দ করব। এটি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক পেট ফাঁপা এবং সামগ্রিক বিরক্তিকর ৷"

পাল্টা কংগ্রেস নেতার জবাব

এই ধরনের ট্রলিংয়ে এতটুকু বিচলিত না সংযম দেখিয়েছেন শশী থারুর ৷ এরপর তিনি পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "আমি বিক্রির জন্য নই, আমার বন্ধু" ৷ তিনি আরও লেখেন, "আমি যে মতামত প্রকাশ করি তার জন্য কেউ কখনও কিছু দেননি না টাকা না দামি জিনিস ৷" থারুরের পাল্টা জবাব তাঁর অনুরাগীদের সমর্থন পেয়েছে ৷

'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' হল আরিয়ান খানের পরিচালনায় প্রথম সিনেমা ৷ 18 সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। মোনা সিং, রাঘব জুয়াল, সাহের বাম্বা এবং ববি দেওলকে মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷

Last Updated : October 28, 2025 at 2:14 PM IST

TAGGED:

THE BADS OF BOLLYWOOD
আরিয়ান খান
SHASHI THAROOR CONTROVERSY
SHASHI THAROOR ON ARYAN KHAN
SHASHI THAROOR ON BADS OF BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.