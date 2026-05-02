75 বছরে 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার'! উদযাপনে কেমন আয়োজন? আপ্লুত শর্মিলা ঠাকুর

75 বছরে 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার'! উদযাপনে কেমন আয়োজন? আপ্লুত শর্মিলা ঠাকুর
Published : May 2, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 2 মে: সত্যজিৎ আঁকলেন হাতে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে এক শিশুকে, পরবর্তী সময়ে সেটাই হল 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার ( CLT )'- এর প্রতীক। সংস্থার পঁচাত্তর বছরের উদযাপন শুরু হবে 8 মে থেকে ৷ শুভেচ্ছা জানালেন শর্মিলা ঠাকুর। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক বছর ধরে চলবে এই বিশেষ বছর উদযাপনের উৎসব।
উল্লেখ্য, কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত অবন মহল 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার'-এর বর্তমান ঠিকানা। তবে এর সূত্রপাত হয় 1949 সালে, যখন চেতলা হাই স্কুলে দক্ষিণ কলকাতা জেলা স্কাউটসের এক সমাবেশে স্কাউটার সমর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি ছড়া ছোটরা পরিবেশন করে। তাদের পরিবেশনা এতটাই চিত্তাকর্ষক ছিল যে অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ কালিদাস নাগ সমর চট্টোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, "আমাদের দেশে কোনও শিশু থিয়েটার নেই। এমন একটি দল তৈরি করছেন না কেন !"
সেই থেকে এই ভাবনাটি 1951 সাল পর্যন্ত শ্রী সমর চট্টোপাধ্যায়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যখন এটি ‘রিদম্স অ্যান্ড রাইমস’ নামে একটি সংগঠনের আকার নেয়। শোনা যায়, এই খবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে পৌঁছালে তিনি একটি মূল্যবান বার্তার মাধ্যমে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান, "আমি আনন্দিত যে কলকাতায় একটি শিশুদের লিটল থিয়েটার গঠন করা হয়েছে। আমি এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি এটি শিশুদের আনন্দ দেবে এবং সম্ভবত তাদের বড়দের উপলব্ধি করাবে যে একটি শিশুর মধ্যেও কতটা প্রজ্ঞা লুকিয়ে থাকে।"
শ্রী এন এন. ভোসের উৎসাহে এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে, 1952 সালের 11 মে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম সর্বজনীন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনেক নামকরা বিদ্যালয় তাদের সক্রিয় সমর্থন জানায়। প্রদর্শনীর আগে, প্রখ্যাত লেখক ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় সেন্ট জনস ডায়োসেসান স্কুলে অনুষ্ঠিত একটি মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর শিল্পী, তাই তিনি যা দেখছিলেন সেই মজাদার কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটিয়ে নাটকের অংশ হিসেবে তলোয়ার ও ঢাল হাতে একটি শিশুর দ্রুত একটি খসড়া স্কেচ এঁকে ফেলেন। এটি কেবল একটি আশীর্বাদই ছিল না, বরং পরবর্তীকালে এটিকে প্রতিষ্ঠানটির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 1952 সালের 7 জুলাই, সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে ‘চিল্ড্রেনস লিটল থিয়েটার’, অর্থাৎ সিএলটি বা ‘শিশু রঙ্গমহল’ রাখা হয় এবং 1952 সালের 16 অক্টোবর এটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়।
শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ছড়া, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন, টেবিল টেনিস এবং শিশুদের আগ্রহের অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাধ্যম যুক্ত করার জন্য, সিএলটি স্কুল, বিশেষ করে নার্সারি ও জুনিয়র বিভাগ এবং অন্যান্য শিশু সংগঠনের সাথে তাদের কার্যক্রম যুক্ত করে। পরে সিএলটি তার কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ক্যাম্পাস ‘অবন মহল’- এর নামকরণ বিখ্যাত লেখক-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে করা হয়েছিল। সিএলটি শুধু নাচ বা নাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ভারত এবং পাশ্চাত্যে শিশুদের নাট্য প্রদর্শনীর এক অগ্রদূত। এটি শিশুর মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা, আত্মসংযম, মানসিক সতর্কতা এবং ব্যক্তিত্বের মতো গুণাবলী বিকশিত করে।
সিএলটি (CLT) লোককথা ও উপকথা-যেমন 'রামায়ণ', 'আন্ডার দ্য সি' (Under the Sea), 'সাত ভাই চম্পা'—থেকে নেওয়া চমৎকার সব রূপান্তরের মঞ্চায়ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি 'মিথুয়া' এবং 'অবন পটুয়া'-র মতো মৌলিক নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করতেও তারা সমান উৎসাহী। প্রখ্যাত অভিনেত্রী এবং 'সিএলটি'র প্রথম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রী শর্মিলা ঠাকুর জানিয়েছেন, "আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, শৈশবের এই অভিজ্ঞতা এবং নাট্য জগতের বহুমুখী সংস্পর্শই সৃজনশীল জগতের প্রতি আমার অনুরাগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং আমার নির্বাচিত পেশার জন্য আমাকে প্রস্তুত করে তুলেছে।"
এই বছর, 8 মে তারিখটি সিএলটি'র 75তম প্রতিষ্ঠা দিবস । সেই কারণেই বছরব্যাপী 'হীরক জয়ন্তী' বর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। 8 মে, 2026 থেকে 8 মে, 2027-এর মধ্যবর্তী সময় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদযাপন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে— 'প্রতিষ্ঠা দিবস' (Founder’s Day), যা 19 সেপ্টেম্বর 2026 তারিখে পালিত হবে এবং 'ডিসেম্বর উৎসব' বা বার্ষিক অনুষ্ঠান, যা 18 থেকে 21 ডিসেম্বর 2026 পর্যন্ত চলবে। একসময় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা CLT-এর কিছু কালজয়ী প্রযোজনাকে পুনরায় মঞ্চস্থ করারও পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।
জানানো হয়েছে 8 মে প্রতিষ্ঠানের 75তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী জওহর সরকার, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র বসু, সমাজ সংস্কারক ও নৃত্যশিল্পী অলোকানন্দা রায় এবং অভিনেতা ও বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী-র মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা সেই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষার্থীদের পরিবেশনার তালিকায় থাকবে একটি উদ্বোধনী সমবেত সঙ্গীত, কড়ির ছন্দে জুনিয়র শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশনা, রোলার স্কেটিং, আবৃত্তি এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচিত নাট- ‘জোলা আর সাত ভূত’।
জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত ‘আনন্দ’-এর মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। এটি রবীন্দ্রনাথের গানের একটি সংকলন, যা প্রিয়লাল চৌধুরীর সুরারোপিত এক শ্রুতিমধুর আবহ সঙ্গীতের সুতোয় গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 1961 সালে ‘আনন্দ’ প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই আনন্দঘন মুহূর্তে, সিএলটি-এর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর মুখোপাধ্যায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর এই আন্দোলনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে অঙ্গীকার আমাদের রয়েছে তাতে সামিল হতে বলি।"