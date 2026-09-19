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'ভালোবাসার মরশুম' নিয়ে শৈলশহরে শরমন জোশি, সঙ্গে কে ?

Sharman Joshi in Darjeeling: জীবনের প্রথম বাংলা ছবির শুটিং, তাও আবার শৈলশহরে ৷ শুটিং সেটে বলিউড অভিনেতা শরমন জোশির নানা মুহূর্ত ধরা পড়ল ক্যামেরায় ৷

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'ভালোবাসার মরশুম' সিনেমার শুটিং (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 1:14 PM IST

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দার্জিলিং, 19 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ে আবারও শুরু রোল-ক্যামেরা-অ্যাকশন ৷ আর এবার শৈলশহরের সামনে রয়েছে বলিউডের এক নতুন মুখ। 'থ্রি ইডিয়টস'-এর জনপ্রিয় চরিত্র 'রাজু রাস্তোগি' অর্থাৎ অভিনেতা শরমন জোশি বর্তমানে ব্যস্ত তাঁর প্রথম বাংলা সিনেমার শুটিংয়ের কাজে। এর মাধ্যমে মূলধারার ভারতীয় চলচ্চিত্রের আরও এক বিশিষ্ট নাম যুক্ত হল, এমন এক ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে, যা বহু দশক ধরে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফিল্ম সেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এম এন রাজ পরিচালিত 'ভালোবাসার মরশুম' সিনেমার শুটিং করছেন জোশি, যা তাঁর জীবনের প্রথম বাংলা ছবি। এই ছবিতে তিনি পর্দা ভাগ করে নিচ্ছেন বাংলা অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের অভিনেত্রী তানজিন তিশার সঙ্গে। ছবির শুটিং সূচির মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থান।

sharman-joshi-starts-bengali-film-bhalobashar-morshum-shooting-in-darjeeling
দার্জিলিংয়ে শুটিংয়ের নানা মুহূর্তে শরমন-সুস্মিতা (সংগৃহীত)

শরমনের উপস্থিতি দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সিনেমার দীর্ঘদিনের চিরস্থায়ী সম্পর্ককে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। শুটিং ইউনিটের আগমনের অনেক আগে থেকেই পাহাড়, ভারতীয় সিনেমায় ভিজ্যুয়াল ভাষায় রূপ পেয়েছিল ৷ তাদের খেলনা ট্রেন, কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের ঢাল, ঔপনিবেশিক যুগের ভবন, আঁকাবাঁকা রাস্তা এবং হিমালয়ের দৃশ্য বারবার বড় পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে।

বহু প্রজন্মের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে দার্জিলিং কেবল একটি লোকেশন নয়। বহু ছবিতে পাহাড় নিজেই এক অনন্য চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাষা ও প্রজন্মের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে এই সম্পর্ক। 1962 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটির পুরো কাহিনীই গড়ে উঠেছিল দার্জিলিং এবং এর নৈসর্গিক রূপকে কেন্দ্র করে। এর কয়েক বছর পর 'আরাধনা' ছবিটি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে হিন্দি সিনেমার অন্যতম স্মরণীয় রোমান্টিক রূপকে পরিণত করে, যেখানে রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয়ে 'মেরে স্বপ্নোঁ কি রানি' গানটি টয়ট্রেনকে অমর করে তোলে।

sharman-joshi-starts-bengali-film-bhalobashar-morshum-shooting-in-darjeeling
দার্জিলিংয়ে শুটিংয়ের নানা মুহূর্তে শরমন-সুস্মিতা (সংগৃহীত)

পাহাড় চিরকালই ভারতীয় চলচ্চিত্রের বড় বড় তারকাদের আকর্ষণ করে এসেছে। শাহরুখ খানের 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান' ছবিতে দার্জিলিংকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ৷ অন্যদিকে 'ম্যায় হুঁ না' ছবিতেও এই পাহাড়ি শহরকে প্রধান শুটিং লোকেশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে এই তালিকায় যুক্ত হয় 'পরিণীতা', 'বরফি!' এবং 'জগ্গা জাসুস'-এর মতো ছবি। 'বরফি'-তেও দার্জিলিংয়ের রাস্তা, রেল স্টেশন এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য অনুরাগ বসুর দৃশ্যায়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। এর কয়েক বছর পর বসু আবারও 'জগ্গা জাসুস'-এর শুটিংয়ের জন্য চৌরাস্তা, ভূটিয়া বস্তি এবং সেন্ট পলস স্কুলের মতো জায়গা বেছে নিয়ে পাহাড়ে ফিরে আসেন। পরিচালক অনুরাগ সেই তালিকায় যোগ করেছেন আরও এক সিনেমা, তা হল 'আশিকি 3' ৷ কার্তিক আরিয়ান ও অভিনেত্রী শ্রীলীলাকে নিয়ে পরিচালক সিকিম ও উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন জায়গায় শুট করেছেন ৷

sharman-joshi-starts-bengali-film-bhalobashar-morshum-shooting-in-darjeeling
দার্জিলিংয়ে শুটিংয়ের নানা মুহূর্তে শরমন-সুস্মিতা (সংগৃহীত)

পাহাড়ের এই আকর্ষণ কেবল হিন্দি সিনেমাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলা, নেপালি, তামিল ও তেলুগু প্রোডাকশনও দার্জিলিং এবং আশপাশের পাহাড়ি অঞ্চলকে শুটিং লোকেশন হিসেবে ব্যবহার করেছে। অঞ্চলের চলচ্চিত্র ইতিহাস সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের একটি বিবরণীতে 'সাগিনা মাহাতো' ও 'দো আনজানে' থেকে শুরু করে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার', 'ভায়া দার্জিলিং', 'কহানি 2' এবং 'পেট্টা'-র মতো ছবির উল্লেখ রয়েছে, যা এখানে কাজের জন্য আসা বিভিন্ন চলচ্চিত্র শিল্পের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে।

এদিকে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে নির্মাতাদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ের দার্জিলিং স্টেশন, ঘুম, বাতাশিয়া লুপ এবং অন্যান্য অংশ অসংখ্য ছবিতে স্থান পেয়েছে। রেলের নথি অনুযায়ী, 'আরাধনা', 'বরফি!', 'রাজু বান গয়া জেন্টলম্যান', 'পরিণীতা' এবং 'জগ্গা জাসুস' সহ 25টিরও বেশি বলিউড ছবির শুটিং দার্জিলিং অঞ্চলে করা হয়েছে।

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TAGGED:

SHARMAN JOSHI SHOOTS IN DARJEELING
SHARMAN JOSHI TANJIN TISHA
শরমন জোশি
দার্জিলিং সিনেমার শুট
SHARMAN JOSHI BENGALI FILM

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