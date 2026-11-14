আর্থিক সংকটের মুখে 'জোশ' খ্যাত অভিনেতা শরদ কাপুর ? বন্ধু জয়া প্রকাশ্যে আনলেন সত্যিটা

আর্থিক সংকটের মুখে 'জোশ' খ্যাত অভিনেতা শরদ কাপুর ? বন্ধু জয়া প্রকাশ্যে আনলেন সত্যিটা
Sharad Kapoor Viral Viedo:ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, অভিনেতা শরদ বাধ্য হয়ে তাঁর চার প্রিয় পোষ্যকে পশু কল্যাণ সেন্টারে পাঠান ৷ তারপরেই অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন হন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 2:38 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: একসময় পর্দায় যিনি নেতিবাচক চরিত্রে পর্দা কাঁপিয়েছেন, আজ তাঁকে চেনা দায় ৷ কিছুদিন আগেই একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়, যেখানে তিনি তাঁর সারমেয়গুলিতে এক শেল্টারে রাখার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এরপর শাহরুখ খানের 'জোশ' সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি পাওয়া অভিনেতার আর্থিক অবস্থা ও তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন নেটিজেনরা ৷ এরপর অভিনেত্রী-বন্ধু তথা পশুপ্রেমী জয়া ভট্টাচার্য শরদ কাপুরের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনেন ৷ কী উঠে এল সেই ভিডিয়োতে ?
অভিনেতা শরদ কাপুরের ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন অভিনেতা আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন। তবে, অভিনেত্রী এবং বন্ধু জয়া ভাটাচার্যের শেয়ার করা সাম্প্রতিক ভিডিয়োতে, অভিনেতা আর্থিক দুরাবস্থার দাবি অস্বীকার করেছেন। ইনস্টাগ্রামে জয়ার শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে শরদকে অভিনয়ের সুযোগের জন্য আবেদন করতেও দেখা যায়। জয়ার পোস্ট করা ভিডিয়োতে অভিনেতা বলেছেন যে তিনি অসুস্থ কিন্তু আর্থিক সমস্যায় নন।
কী বলেছেন শরদ ?
নিজের পোষা প্রাণীদের দূরে পাঠানোর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, অভিনেতা বলেন, "আমি আজ একটু দুঃখিত কারণ আমার 4 সন্তানকে একটি ভাল জায়গায় পাঠানো হয়েছে। তবে আমি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করতে চাই যে আমি শুধু ভাল কাজ খুঁজছি।" ভিডিয়োর মাধ্যমে, তিনি Cine & TV Artistes' Association (CINTAA), ভারতের অভিনেতাদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম সংস্থাগুলির মধ্যে একটির কাছে অনুরোধ করে বলেন, "আমি CINTAA এর কাছে আবেদন করতে চাই যে আমি ভাল কাজ খুঁজছি। আমার আপনার সমর্থন প্রয়োজন, এবং আমি জানি আপনি সবসময় আপনার চারপাশের লোকদের সমর্থন করেছেন। তাই আপনি যদি আমাকে সমর্থন করতে পারেন তবে আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ থাকব।"
অভিনেতা শরদকে শেষবার অনস্ক্রিনে দেখা গিয়েছে প্রায় চার বছর আগে ৷ অভিনেতা বলেছেন যে তিনি সেটে ফিরে আসার এবং ভাল কাজ করার জন্য উন্মুখ। তাঁর কথায়, "একটু নৈতিক সমর্থনও আমার জন্য যথেষ্ট ৷ বিষয়টি হল আমি আবার কাজ শুরু করার অপেক্ষায় ছিলাম। হয়তো জানুয়ারি থেকে আমি আবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।" জয়া যখন তার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা সোশাল মিডিয়ায় অনেককে উদ্বিগ্ন করেছে, অভিনেতা বলেন, "আমি বোকার মতো বার্সেলোনায় ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম। দলে বড় খেলোয়াড় ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমিও একজন তীব্র খেলোয়াড়। হঠাৎ আমি নিজেকে মেসি হিসাবে ভাবতে শুরু করি। এই একজন লোক, খেলা চলাকালীন তার পা আমার পায়ে জোরে লাগে। যখনই আমি বুঝতে পারি যে তার পা শক্ত হয়ে গিয়েছে।"
তিনি কীভাবে OTT-কে অভিনেতাদের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে দেখেন সে সম্পর্কেও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "এটি প্রত্যেকের জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম। আজকের সময়ে, ভারতে 140 কোটিরও বেশি মানুষ রয়েছে। এবং এটি বিশ্বব্যাপী। নেটফ্লিক্স কমপক্ষে 5 থেকে 7 বিলিয়ন মানুষকে পূরণ করে। তাই এটি একটি বড় সুযোগ। তাই যদি আমি OTT-তে কাজ করার সুযোগ পাই, আমি খুব খুশি হব। এবং আমি তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ থাকব। ভগবান সবার মঙ্গল করুক। জয় হিন্দ।"
অভিনেতা শরদ কাপুর 1994 সালে মেরা প্যায়ারা ভারত সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে বহু হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি মূলত 'জোশ', 'দস্তক', 'লক্ষ্য' এবং 'জয় হো' -এর মতো জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পরিচিত।