নেটফ্লিক্সে হাজির পরিণীতির 'শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান', রয়েছে কোন চমক ?

নেটফ্লিক্সে হাজির পরিণীতির 'শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান', রয়েছে কোন চমক ?
Shaque Trust No One highlights: নতুন মা হয়েছেন পরিণীতি ৷ আর এই সিরিজে সাসপেন্স-থ্রিলারের মোড়কে উঠে এসেছে এক মায়ের সদ্য়জাত সন্তান হারানোর গল্প ৷ তারপর?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 11:41 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 সেপ্টেম্বর: হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ সদ্যজাত ৷ শোকে মুহ্যমান মা সন্তানকে খুঁজে বের করাকেই জীবনের ব্রত করে নেন ৷ এমনকী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আশার আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, তখনও তিনি হাল ছাড়েন না। তিনি হয়তো থেমে যেতেন কিন্তু প্রতি বছর ফিরে আসা এক বেদনাদায়ক স্মৃতি তাঁকে থামতে দেয় না ৷ 8 বছর ধরে নিখোঁজ সন্তানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান এক মা ৷ হাসপাতাল থেকে সদ্যজাত নিখোঁজ হল কীভাবে ? নেপথ্যে রয়েছেন কে বা কারা ? কেনইবা মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়া হল সদ্যজাতকে ? এই সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে 'শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান' (Shaque: Trust No One) ৷ কী চমক রয়েছে এই সিরিজে ?
35-45 মিনিট দৈর্ঘ্যের সাতটি পর্ব এক নিঃশ্বাসে দেখে নেওয়া যায় ৷ কারণ প্রতিটা পর্বের পরতে পরতে খুলেছে সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নানা মুখোশ ৷ এটি পরিণীতি চোপড়ার প্রথম ওয়েব সিরিজ ৷ এর নির্মাতা রেনসিল ডি'সিলভা ও সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা এবং পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন ডি'সিলভা। সাইকোলজিক্যাল মিস্ট্রি-থ্রিলার এই কাহিনিতে নিজেকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন অভিনেত্রী পরিণীতি ৷ সিরিজের পটভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে সিমলাকে ৷ কাল্পনিক শহরের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে নিজের আসল নামেই পরিচিত এই শহর গল্পকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে।
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক গল্প ও তাদের চরিত্রদের
সিরিজ শুরু হয় হাসপাতালের দৃশ্য দিয়ে ৷ যেখানে সন্তান প্রসবের পর ক্লান্ত অন্বিতা (পরিণীতি চোপড়া)-কে ঘিরে রয়েছে একদল সুখী মানুষ-স্বামী (তাহির রাজ ভাসিন), শাশুড়ি (সোনি রাজদান) এবং এক দম্পতি (সুমিত ব্যাস ও হারলিন শেঠি), যাদের সঙ্গে অন্বিতার সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে তারা সবাই মিলে এই নতুন অতিথির আগমন উদযাপন করছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই আনন্দ এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের রূপ নেয় ৷ নবজাতক শিশুকন্যাটি নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ তাকে নার্সারিতে অন্য শিশুদের মাঝে পাওয়া যায় না ৷ সিরিজের প্রথম পর্বে দেখা যায়, নার্সের পোশাক পরে আসা এক মহিলা, ঘুমন্ত পরিণীতির কাছ থেকে মেয়েকে চুপিসারে নিয়ে চলে যায় ৷ করিডোরের সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো ৷ তদন্তকারী পুলিশ দল-যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন দৃঢ়চেতা অনুপ সোনি এই নিখোঁজের কোনও সূত্রই খুঁজে পায় না।
সিনেমার পর্দায় সিমলা অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য ৷ এখানকার পাহাড়-পর্বতের মধ্যে নির্মাতারা , ঘন গাছপালা ঘেরা পথের বাঁকে বাঁকে যে রহস্যকে লুকিয়ে রেখেছেন, তা গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতোই ৷ সিরিজে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমন এক তান্ত্রিক বা সাধুর দেখা মেলে, যার কাজই হল অশুভ মন্ত্র বা জাদু-টোনা করা। সেখানে রমরমিয়ে চলছে মানব পাচারের কারবার অথচ সদা-সতর্ক পুলিশ বাহিনী এ বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। উপজাতীয় নারীদের সারোগেট বা গর্ভভাড়া দেওয়া মা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলছে বিবাহবহির্ভূত গোপন সম্পর্ক; যেখানে জড়িতদের মধ্যে অন্তত একজন স্বীকার করছে যে বিষয়টি তার আগে থেকেই জানা ছিল, আর অন্যজন দেখাচ্ছে গভীর বিস্ময়।
এই সবকিছুর মধ্যে, মা পরিণীতি নিজের মেয়েকে খুঁজতে থাকেন সব জায়গায়, 8 বছর পরেও ৷ এমনকী, ভোলে না হারিয়ে যাওয়া মেয়ের জন্মদিন পালন করতে ৷ এখানেও এক টুইস্ট রেখেছেন পরিচালক ৷ নিখোঁজ মেয়ের প্রতিটা জন্মদিনে মা পরিণীতির কাছে আসতে থাকে মেয়ের একটা করে ছবি ৷ অর্থাৎ এমন কেউ রয়েছে, যিনি মায়ের কষ্ট দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে কিন্তু সন্তানকে ফেরত দিচ্ছে না ৷ কিন্তু কেন ? সেই কেন-র উত্তর যেমন পরিণীতি খুঁজতে থাকেন তেমনই খুঁজতে থাকেন পুলিশ অফিসার অনুপ সোনি ৷ আর এই সবকিছুর মধ্যে জেনিফার উইঙ্গেটের চরিত্রও সত্যিই নজরকাড়া ৷
স্পষ্টতই, প্রতিটা পর্বে অনেক কিছুই ঘটতে দেখা যায় ৷ যেখানে চরিত্রগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল মনে হলেও গল্পের মেজাজ ও শিরোনামের মতোই তাদের সবার আড়ালে লুকিয়ে থাকে অন্ধকার সব গোপন রহস্য ৷ তখনই বোঝা যায় যে, শো-টি দর্শকদের খুব বেশি মাথা ঘামাতে বাধ্য করতে চায় না। এখানে একের পর এক ছোটখাটো তথ্য সামনে আনার পাশাপাশি চরিত্রগুলোর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয় ৷ আর এখানেই প্রতিটা চরিত্র নিজ নিজ জায়গায় অসাধারণ অভিনয় ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ নানা নাটকীয় মোড়কে আঁকা এই সিরিজ মাঝারি মানের গল্প নিয়ে হলে, অভিনয় দক্ষতায় সাসপেন্স-থ্রিলারের টান পঞ্চম পর্ব পর্যন্ত অব্যহত ছিল ৷
এর আগে 'দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন'- সিনেমার হাত ধরে ওটিটি-তে পা রাখেন পরিণীতি ৷ সেই সিনেমাও ছিল সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ৷ তবে, সিরিজে প্রথমবার হাত পাকা করেছেন অভিনেত্রী ৷ এই সিরিজের ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পরিণীতি জানিয়েছিলেন যে, সিরিজটির শুটিং চলাকালীনই তিনি প্রথম জানতে পারেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা । তাই তার জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে এই ওটিটি-সিরিজ ডেবিউ প্রজেক্টটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যারা এখনও এই সিরিজ দেখেননি, তারা এই উইকেন্ডে দেখে নিতে পারেন ৷ গল্প বলার ধরন, বুনন ও অভিনয়, এই কাহিনি আপনাকে শেষপর্যন্ত দেখতে বাধ্য করবে ৷