শক্তি কাপুর প্রয়াত ! খবর রটতেই কী হুঁশিয়ারি অভিনেতার ?

শক্তি কাপুর প্রয়াত ! খবর রটতেই কী হুঁশিয়ারি অভিনেতার ?
অভিনেতা শক্তি কাপুর সোশাল মিডিয়ায় তাঁর 'মৃত্যু'র গুজব নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 12:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 মে: জলজ্যান্ত মানুষকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করে সোশাল মিডিয়ায় হাইপ তোলা, এ এক নোংরা-অসভ্যতামির বাড়বাড়ন্ত কিছু নেটপ্রভাবীদের ৷ সেই নোংরামোর শিকার এবার বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা শক্তি কাপুর ৷ সম্প্রতি অভিনেতার 'মৃত্যু'র মিথ্যে খবর সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ এই ভুয়া খবরের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শক্তি কাপুর ৷ তিনি যে দিব্য সুস্থ আছেন, ভিডিয়ো বার্তায় জানালেন অনুরাগীদের ৷
কী প্রতিক্রিয়া শক্তি কাপুরের ?
বৃহস্পতিবার আচমকাই বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করা হয়েছিল যে, প্রবীণ অভিনেতা তথা শ্রদ্ধা কাপুরের বাবা শক্তি কাপুর পরলোকগমন করেছেন। অনলাইনে এই ভুয়া খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ অনুরাগীরা এমন খবরে চমকে ওঠেন ৷ ঘটনার বারবাড়ন্ত দেখে, অভিনেতা নিজেই আসরে নামেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ৷ বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন শক্তি ৷ যেখানে তিনি সরাসরি তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে কথা বলেন ৷ ছড়িয়ে পড়া কোনও গুজবে কান না দেওয়ারও পরামর্শ দেন।
ভিডিয়ো বার্তায় শক্তি বলেন, "নমস্কার সবাইকে। আমার মৃত্যুর খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়া। আমি সুস্থ ও হাসিখুশিতেই আছি। দয়া করে আপনারা এই ধরনের খবর এড়িয়ে চলুন ৷" ভিডিয়ো ক্লিপটিতে শক্তিকে একটি বেগুনি রঙের ভেস্ট পরা অবস্থায় দেখা যায়। অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে শক্তি কাপুর জানান যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পাশাপাশি তিনি এও জানান যে, তাঁর মৃত্যুর ভুয়ো গুজব ছড়ানোর পেছনে যারা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন। 73 বছর বয়সী অভিনেতা আরও বলেন, "আমি এ বিষয়ে একটি সাইবার অভিযোগ দায়ের করতে যাচ্ছি ৷ কারণ এই ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেও ভালো নয়।"
ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর বেশ কয়েকজন নেটিজেন, অভিনেতার মৃত্যুর ভুয়ো গুজব ছড়ানোর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "সত্যিই, কেন আপনাকে নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করে? প্রসঙ্গত, আপনি বলিউডের অন্যতম আইকনিক বা কিংবদন্তি কৌতুক অভিনেতা হিসাবে আপনি সেরা ৷ আপনার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাক ৷" আরেকজন লিখেছেন, "বাঘ এখনো বেঁচে আছে। দীর্ঘজীবী হোন ৷" আবার কারোর কথায়, "আপনি সর্বদা এমন হাসিখুশি ও সুস্থ থাকুন।"
সিনেজগতে শক্তি কাপুরের অবদান
খলনায়ক এবং কৌতুক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুপরিচিত শক্তি কাপুর ৷ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত তাঁর অভিনয় জীবন ৷ প্রায় 700টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তিনি মূলত 'রাজা বাবু', 'বাপ এক নম্বরি বেটা দশ নম্বরি', 'আন্দাজ আপনা আপনা', 'চালবাজ', 'হাঙ্গামা', 'হুলচুল', 'চুপ চুপ কে', 'মালামাল উইকলি' এবং 'ভাগম ভাগ'-এর মতো সিনেমার জন্য পরিচিত।
শক্তি কাপুরের স্ত্রীর নাম শিবাঙ্গী কোলহাপুরে (Shivangi Kolhapure)। তিনি 1982 সালে শক্তি কাপুরকে বিয়ে করেন ৷ শিবাঙ্গী, অভিনেত্রী পদ্মিনী কোলহাপুরের বড় বোন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে- শ্রদ্ধা কাপুর এবং সিদ্ধান্ত কাপুর ৷ দুজনেই অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। সিদ্ধান্ত কাপুর বলিউডে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার পর বর্তমানে ডিজে (DJ) হিসেবে কাজ করছেন ৷ অন্যদিকে, শ্রদ্ধা কাপুরকে শেষ দেখা গিয়েছে 'স্ত্রী 2' (2024) সিনেমায় ৷