19 বছর পর ভারতে শাকিরা ! 'ওয়াকা ওয়াকা' গায়িকার কনসার্টে সঙ্গে দেখা যাবে দিলজিৎকেও ?

19 বছর পর ভারতে শাকিরা ! 'ওয়াকা ওয়াকা' গায়িকার কনসার্টে সঙ্গে দেখা যাবে দিলজিৎকেও ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 4:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: 19 বছর পর ফের ভারতীয় যুবাদের মনে আগুন ধরাতে আসছেন গ্লোবালি পপ সেনসেশন শাকিরা ৷ এই বছরেই লাইভ কনসার্টের মাধ্যমে ভারতীয় মঞ্চ মাতিয়ে তুলবেন প্রস্তুত 'বিউটিফুল লায়ার' গায়িকা ৷ আর এই সফরে শাকিরার সঙ্গে মঞ্চ কাঁপাবেন পাঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ ৷ কবে-কোথায় হবে শাকিরা-দিলজিতের লাইভ কনসার্ট ?
ল্যাটিন সঙ্গীতের রানি হিসাবে পরিচিত শাকিরার গানে মুগ্ধ বিশ্ববাসী ৷ বিশ্বের বেস্ট সেলিং মিউজিক আর্টিস্টদের মধ্যে একজন ৷ তাঁর জনপ্রিয় গানের তালিকায় রয়েছে কান্ট রিমেমবার টু ফরগেট ইউ, হিপস ডোন্ট লাই, ওয়াকা ওয়াকা, অবজেকশন-এর মতো গান ৷ শাকিরা শক্তিশালী কণ্ঠ, প্রাণবন্ত কোরিওগ্রাফি এবং আইকনিক বিশ্বব্যাপী হিট গানের জন্য পরিচিত ৷ বিশ্ব মঞ্চের সেই উত্তেজনা এবার উপভোগ করবে ভারতবাসীও ৷ যদিও দিলজিতের যোগদান এখনও অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে দুই বিশ্বব্যাপী শিল্পীর মঞ্চ ভাগ করে নেওয়ার সম্ভাবনা অনুরাগীদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি করেছে।
ফিডিং ইন্ডিয়া
শাকিরার ভারত সফর, যার শিরোনাম রাখা হয়েছে 'ফিডিং ইন্ডিয়া' ৷ শাকিরার প্রথম শো হবে মুম্বইয়ে 10 এপ্রিল, মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে ৷ একই ভেন্যুতে শাকিরার দ্বিতীয় শো হবে 11 এপ্রিল ৷ এরপর তিনি 15 এপ্রিল দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম আরেকটি হাই-ভোল্টেজ শো করবেন শাকিরা ৷ তাঁর লাইভ কনসার্ট দেখার জন্য, এখনও থেকেই অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে ৷
শাকিরার কনসার্টে টিকিটের দাম
কনসার্টের টিকিট বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট আপডেটসে পাওয়া যাচ্ছে ৷ 9 মার্চ থেকেই শুরু হয়েছে কনসার্টে টিকিট বিক্রি ৷ সাধারণ প্রবেশের জন্য টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে 4 হাজার 500 থেকে 6 হাজার টাকা ৷ প্রিমিয়াম ও ভিআইপিদের জন্য এক একটি টিকিটের দাম রাখা হয়েছে 32 হাজার থেকে 35 হাজার টাকা ৷
19 বছর পর ভারত সফরে শাকিরা
বিশ্ববিখ্যাত পপ তারকা শাকিরার ভারতে প্রথম এবং একমাত্র কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2007 সালের 25 মার্চ মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে ৷ এই কনসার্ট ছিল তাঁর 'ওরাল ফিক্সেশন ট্যুর'-এর অংশ ৷ এই অনুষ্ঠানে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন এবং শিল্পা শেঠ্ঠির মতো বলিউডের বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন ৷ জানা গিয়েছে, 'ফিডিং ইন্ডিয়া' চ্যারিটি কনসার্টের আওতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷
2007 সালে শাকিরার ভারতে প্রথম শো সম্পর্কে বলেছিলেন, "ভারতে পরিবেশনা করা আমার কাছে সবসময়ই বিশেষ ছিল। মুম্বই এবং দিল্লিতে আমার অনুরাগীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরে আমি উত্তেজিত।" এই সফরের লক্ষ্য হল প্রতিটি শিশু তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় তা নিশ্চিত করার জন্য একসাথে দাঁড়ানো।
ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্টের লক্ষ্য
শাকিরার অনুষ্ঠানটি ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য শিশু পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জাতিসংঘের জিরো হাঙ্গার লক্ষ্যকে সমর্থন করা।