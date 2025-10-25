এসআরকের জন্মদিনে 'বাদশাহী' আয়োজন, শুরু হচ্ছে শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

এসআরকের জন্মদিনে 'বাদশাহী' আয়োজন, শুরু হচ্ছে শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে কবে থেকে ? কবে-কোথায়-কোন কোন সিনেমা দেখা যাবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 3:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: শুরু হতে চলেছে শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷ এই সিনেমার উৎসব যাপন একটু অন্যরকম ৷ সকাল থেকে রাত বড়পর্দায় হবে বাদশার রাজত্ব ৷ এসআরকের 60তম জন্মদিন (SRK 60th birthday) বলে কথা ৷ আর এটা অনুরাগীদের কাছে উৎসবের চেয়ে কম কিছু নয় ৷ বিশেষ দিনে অনুরাগীদের ভালোবেসে আগাম উপহারের ঘোষণা শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) ৷
বলিউড বাদশা 2 নভেম্বর তাঁর 60 বছরের জন্মদিন উদযাপন করবেন ৷ আর সেই উদযাপনে যোগ দিতে পারবেন অনুরাগীরা ৷ কীভাবে ? আসলে 31 অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (The Shah Rukh Khan Film Festival) ৷ এই ফেস্টিভ্যালে এসআরকের 7টা ব্লকব্লাস্টার সিনেমার ফের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৷
সোশাল মিডিয়ায় সেই খবর শেয়ার করে বাদশা লেখেন, "আমার কিছু পুরনো সিনেমা আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরছে ৷ তাদের চরিত্রগুলো খুব বেশি বদলায়নি, শুধু চুল... আর একটু বেশি সুদর্শন, শাহরুখ খান চলচ্চিত্র উৎসব 31 অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ৷ PVR INOX-এর সহযোগিতায় যশরাজ ফিল্মসের উদ্যোগে ভারতের নির্বাচিত কিছু প্রেক্ষাগৃহে চলবে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷ পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ( Middle East), উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন, ইউরোপ, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াযর নির্বাচিত কিছু প্রেক্ষাগৃহে চলবে এই ফেস্টিভ্যাল ৷"
কী কী সিনেমা ফের মুক্তি পাচ্ছে
- শাহরুখ খান দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত চেন্নাই এক্সপ্রেস
- শাহরুখ খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিত অভিনীত দেবদাস
- এসআরকে ও মণীষা কৈরালা অভিনীত দিল সে
- বাদশা ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত ওম শান্তি ওম
- শাহরুখ-সুস্মিতা অভিনীত ম্যায় হুঁ না
- এসআরকে, নয়নতারা অভিনীত জওয়ান
- শাহরুখ, সুচিত্রা কৃষ্ণমূর্তি অভিনীত কভি হা কভি না
শাহরুখ খানের অনুরাগীরা পোস্টের মন্তব্য সেকশনে শাহরুখ খান চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এক অনুরাগী লিখেছেন, "এসআরকে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না ৷" আরেকজনের মন্তব্য, "অবশেষে দেবদাসকে বড় পর্দায় দেখতে পাচ্ছি।"