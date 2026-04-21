মানুষের পাশাপাশি পশু, পাখি, প্রকৃতিরও মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে- শাহির রাজ

4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতেন ?শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

তারাদের চোখে বিধানসভা নির্বাচন 2026 (ইটিভি ভারত)
Published : April 21, 2026 at 3:11 PM IST

কলকাতা, 21 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোর কদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও। ইটিভি ভার‍ত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে। আজকের পর্বে উত্তর দিলেন শাহির রাজ ।

শাহির বাংলা সিনেমা এবং সিরিজের পরিচিত মুখ। 'আবার প্রলয়' থেকে শুরু করে 'জ্যাজ সিটি', তারও আগে বিরসা দাশগুপ্তের 'মুখোশ', নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হামি 2', অভিরূপ ঘোষের 'বাংলার সেরা ভূতের গল্প', তথাগত মুখোপাধ্যায়ের 'পারিয়া', দেবাশিস দত্তর '1947'-এ অভিনয় করেন তিনি। 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'বেঙ্গলি প্যানোরমা' বিভাগের কম্পিটিটিভ সেকশনে অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছিল মুখ্য ভূমিকায় শাহির অভিনীত বাংলা ছবি 'গেট আপ কিংশুক'।

শাহির রাজ, অভিনেতা (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন দেখতে চান?

শাহির: কাকে বলতে কোনও নাম আমি বলতে পারব না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এমন একজনকে দেখতে চাই যিনি সবার মুখ্যমন্ত্রী। যিনি ধনীর মুখ্যমন্ত্রী, গরিবের মুখ্যমন্ত্রী, জাতপাত নির্বিশেষে সকলের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নিজের দলের এবং অন্য দলীয় রাজনীতির সমর্থকেরও মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তিনি মানুষের পাশাপাশি পশু, পাখি, প্রকৃতিরও মুখ্যমন্ত্রী হবেন। মানুষ, পশু পাখি, গাছপালা সব কিছুকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। তাই তাদের ভালো রাখার কথাও ভাবতে হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। এদের কোনও একটি না থাকলে বাকিগুলোও থাকবে না। সেরকম একজন মুখ্যমন্ত্রীকেই চাই, যিনি সবার এবং সবদিকের সমান যত্ন নেবেন। যে কোনও ভাগাভাগি করবে না। সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। একইসঙ্গে যে ভোট দিচ্ছে তার এটাও মাথায় রাখা উচিত, ভারতের ইতিহাসে বারবার দ্বিধাবিভক্তিকরণ হয়েছে। আজকের দিনেও এটা প্রাসঙ্গিক ও জরুরি।

ইটিভি ভারত: আর নিজে মুখ্যমন্ত্রী হলে কীভাবে সাজাতেন এই রাজ্যটাকে?

শাহির: আমার রাজনীতিতে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। নেই বললেই চলে। তবুও জীবনের চাকা ঘুরে তেমন কোনও দিন এলে ভালোবাসার বার্তাই দেবো সবার আগে সবাইকে। আমি কখনও রাজনীতিতে বা প্রশ্ন অনুযায়ী ওই সাম্মানিক পদটা পেলে পশুপাখি, প্রকৃতি এবং মানুষকে ভালো রাখার চেষ্টা করব। তার সঙ্গে কাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এসব দিকে খেয়াল রাখা তো আছেই। শিক্ষা ও কর্ম যেন হাত ধরাধরি করেই চলতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা থাকবে। আসলে
'অরাজনৈতিক' বলে কিছু হয় না। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা রাজনৈতিক চেতনা আছে। সবার মধ্যেই কিছু না কিছু নিয়ে চিন্তা আছে। নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সকলেই। কেউ আবার কারওর মতো করে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা করে থাকেন। আমার রাজনীতি যাঁর মতো তিনি কখনও রাজনীতিতেই আসেননি। তিনি জন লেনেন। তাঁর একটি গানের লিরিক্স তুলে ধরলে দেখা যায় তিনি বলছেন- " এমন একটা দেশ কি কল্পনা করতে পারি না যেখানে কোনও বিভেদ থাকবে না।" আমিও সেরকম একটা রাজ্য, সেরকম একটা দেশ খুঁজে পেতে চাই।

ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে অনেকেই ভয় পায়? আপনারও কি এরকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে?

শাহির: ছোটবেলায় স্লোগান গুনে ভয় হয়নি কখনও। তবে, কেন এগুলো হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকত মনে। পরে বুঝতে শিখেছি যে এগুলো কেন হয়।

ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট দিতে গিয়ে মনে হয়নি, এবার বেশ বড় হয়ে গেছি?

শাহির: জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার সময় এক্সাইটমেন্ট, ভালো লাগা তো কাজ করেছেই। তবে, বড় হয়ে গিয়েছি এমন উপলব্ধি অবশ্য আমার হয়নি। যখন ভোট দিয়েছি ততদিনে বুঝে গিয়েছি রাজনীতির কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ।

ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয় আপনার?

শাহির: আজ কেন, সবসময়ের জন্যই রাজ্য তথা দেশ এমন হওয়া উচিত যেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকবে না। যেখানে মানুষের পরিচয় শুধু মানুষই থাকবে। যেখানে কোনও কিছুকে জেনারালাইজ করা হবে না। একইসঙ্গে যেখানে শুধু মানুষের কথা নয়, প্রকৃতির কথাও সমানভাবে ভাবা হবে। এমন একটা রাজ্য চাই, দেশ চাই যেখানে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার শিক্ষা থাকবে।অবশ্যই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। একইসঙ্গে শিক্ষারও দরকার। এই শিক্ষা কিন্তু শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়। 'লিটারেসি' মানেই 'এডুকেশন' না। স্কুল কলেজে পড়ে বড় বড় ডিগ্রি নিয়েই কেউ প্রকৃত শিক্ষিত হবে তা নয়। আবার কেউ কখনও হয়ত পুঁথিগত শিক্ষা নিতে পারেনি তা সে যে কোনও কারণেই হোক না কেন, তার মানেই সে অশিক্ষিত সেটা বলা যাবে না। জীবনের শিক্ষাই আসল শিক্ষা। উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনও জায়গা থাকা উচিত না রাজ্য তথা দেশে।

প্রায়ই দেখছি, ভাষা নিয়ে মারামারি হচ্ছে। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। কারওর সঙ্গে মতের সঙ্গে অমিল হলেই একে অপরকে মেরে দিচ্ছে। একটা কথাই বলব, যারা রাজনীতিতে যাচ্ছেন তাঁদের মাথায় রাখতে হবে যে তাঁরা মানুষের জন্য কাজ করতে যাচ্ছেন। 'পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার' মানে তো শুধু নিজের কথা ভাবা, অন্যের কথা নয়। আর রাজনীতি করা মানে আমি রাজা হয়ে গেলাম আর বাকির প্রজা তা নয়। এখানে 'ডিক্টেটরশিপ' নেই, আছে 'ডেমোক্রেসি'। তাই যে সরকার মানুষের দ্বারা তৈরি সেই সরকারের উচিত মানুষের সব দিকে খেয়াল রাখা। যিনি রাজনীতিতে যাচ্ছেন তাঁর আইন এবং অর্থনীতিটা বুঝে যাওয়া উচিত। না বুঝে শুধুমাত্র কোনও কাজ নেই বলে রাজনীতি করতে চলে গেলাম এমনটা না হওয়াই কাম্য। একটা কথা ইংরেজিতেই বলব, Politics cannot be somebody's last Resort. রাজনীতিবিদেরা এটা মাথায় রাখলেই ভালো থাকবে আমাদের রাজ্য, বাঁচবে আমাদেরই দেশ।

