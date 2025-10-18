ETV Bharat / entertainment

31তম কিফ-এ প্রতিযোগিতার দৌড়ে 'গেট আপ কিংশুক', কী বলছেন শাহির রাজ?

চলচ্চিত্র উৎসবে বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগের কম্পিটিটিভ সেকশনে অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে 'গেট আপ কৌশিক' সিনেমা ৷

shahir-raj-shares-get-up-kaushik-has-been-officially-selected-in-the-panorama-section-at-31st-kiff
কিফ-এ প্রতিযোগিতার দৌঁড়ে 'গেট আপ কিংশুক' (Special Arrangement)
October 18, 2025

October 18, 2025

কলকাতা, 18 অক্টোবর: আগামী 6 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে 13 নভেম্বর অবধি। সিনেমার উৎসবে রঙিন হবে গোটা শহর। জানা গিয়েছে, এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগের কম্পিটিটিভ সেকশনে অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে 'গেট আপ কৌশিক' সিনেমা ৷ খবরটি সবার আগে ইটিভি ভারতকে জানান ছবির অভিনেতা শাহির রাজ। এই ছবিতে কিংশুকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। তা ছাড়াও আছেন সন্দীপন তপাদার, অনুতর্ষ মুখোপাধ্যায়, অরূপ কর, কৌশিক মন্ডল, দ্বীপান্বিতা দাস, ভাগ্যশ্রী রায়চৌধুরী, রাজশ্রী বিশ্বাস, মৌপর্ণা সাহা।

শাহির খবরটি ইটিভি ভারতে জানাতে গিয়ে বলেন, "এর থেকে ভালো খবর এই মুহূর্তে আমার জন্য আর কিছু নেই। 2022-এ শুট করা হয় 'গেট আপ কিংশুক' এর। ট্রেলার এর মধ্যেই বেরিয়েছে। ছবিটি পুরনো দিনের টেলিফিল্ম কালচারকে মাথায় রেখে বানানো। ক্যামেরার কাজ থেকে কালার গ্রেডিং, সবটাই তাই আগেকার টেলিফিল্মের মতো করার চেষ্টা করেছেন পরিচালক নন্দন ঘোষ।"

শাহির আরও বলেন, "শুটটা আমরা 2022-এর শুরুর দিকে করি। সাড়ে তিন বছর লেগে গেল রিলিজ করতে। তাও এখনও রিলিজ হয়নি। কোনও ওটিটি বা ডিস্ট্রিবিউটর আমাদের ছবিটা নেয়নি। কেননা এটা অতটা ঝাঁ চকচকে ছবি নয়। নামী তারকা নেই। শেষে আমাদের পরিচালক নন্দন ঘোষ ভাবছিলেন ছবিটা ইউটিউবে রিলিজ করবেন। এরই মাঝে এত বড় একটা খবর। আমরা ভাবতেই পারিনি। অবাক হয়েছি। এখন দেখা যাক আর কোনও ফেস্টিভ্যালে ছবিটা যায় কিনা। কিংবা কবে কোথায় রিলিজ করতে পারি আমরা। আমাদের ছবির বাজেট খুব কম ছিল। সহজ ভাষায় গরিবের ছবি।"

তাঁর কথায়, "এই বাজেটে মানুষ শর্ট ফিল্মও বানাতে পারে না। আমরা সবাই যে যার নিজের কাজ থেকে সময় বের করে কাজটা করেছি। যখন টাকা জোগাড় হয়েছে তখন কাজ হয়েছে৷ সেই অর্থে রিসোর্স না থাকায় এতটা দেরি হল। ডিস্ট্রিবিউটর খুঁজতেও অনেকটা সময় লেগে গেছে আমাদের। একটা সময় ভেবেছিলাম ওটিটিতে আনব ছবিটা। কিন্তু কোনও ওটিটিও ছবি নেয়নি আমাদের। কারণ ছবিতে প্রিমিয়াম লুক নেই। ঝাঁ চকচকে, দামি ক্যামেরায় শুট হয়নি। গল্প ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন তা তাদের দেখার দরকার নেই। ছবিটা দেখতে ঝকঝকে হলেই হল।"

শাহির আরও বলেন, "ছবিটা যাঁদের সঙ্গে লড়বে তাঁদের মধ্যে নাম আছে রাজা চন্দ, চন্দ্রাশিস রায়, সত্যম রায়চৌধুরী, কৌশিক গাঙ্গুলীর মতো ব্যক্তিত্বদের। সুতরাং যতটা খুশি ততটাই চাপা টেনশনে আছি আমরা।" ছবির গল্প প্রসঙ্গে শাহির জানান, "এই ছবি কিংশুককে কেন্দ্রে রেখে। তার মফস্বলে জন্ম। কলকাতায় আসে। চাকরিও পেয়ে যায় চটপট। একটা প্রেমও হয়। মানে গোছানো সুন্দর একটা জীবন। এখানেই শেষ নয়, ঘটনাচক্রে সে যে বাড়িটাতে থাকে সেখানে তার রুমের পাশে থাকে একটি মেয়ে। দেখতে গেলে তার একটা ভালোই জীবন আছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তার রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না। উঠতে পারে না সকালে। তাই ঘুম আনতে নানা চেষ্টা করে সে। ছোট সমস্যা মনে হলেও এই সমস্যাটা ছোট নয় একেবারেই। সে ঠিক কাজ ঠিক সময়ে করতে পারে না। গার্ল ফ্রেন্ডকে সময় দিতে পারে না। গোটা দিন তার পিছিয়ে যায়। এভাবেই চলে ওর জীবন। এরপরে কী হয় সেটাই দেখার।"

সম্প্রতি বাবাকে হারিয়েছেন শাহির। জীবনের প্রথম ছবি 'মুখোশ' দেখতে বাবাকে নিয়ে সিনেমা হলে গিয়েছিলেন অভিনেতা। অনেক বড় বড় নামের পাশে ছিলেন শাহিরও। অভিনেতা বলেন, "অনেক বড় বড় নামের পাশে আমাকে দেখে খুশি হয়েছিল বাবা। এক মাসও হয়নি আমি বাবাকে হারিয়েছি। এবার তাঁর ছেলে মুখ্য চরিত্রে প্রথমবার। ফেস্টিভ্যালেও দেখানো হবে ছবিটা। কিন্তু বাবা দেখতে পারবে না। ভালো লাগছে না আমার।"

