বিনোদন জগতে ফের নক্ষত্র পতন ! প্রয়াত 'নদীয়া কে পার', 'শহীদ' খ্যাত অভিনেত্রী কামিনী কৌশল

অভিনেত্রী তথা কিংবদন্তি তারকা দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন। ধর্মেন্দ্রর প্রথম সিনেমার অভিনেত্রী ছিলেন এই তারকা ৷

Shaheed, Nadiya Ke Paar actress Kamini Kaushal passes away At 98
প্রয়াত অভিনেত্রী কামিনী কৌশল (আইএএনএস)
Published : November 14, 2025 at 1:59 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: আর মাত্র দুটো বছর কাটালে শতায়ু হতেন বলিউডের কিংবদন্তী এই তারকা ৷ কিন্তু বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় জর্জরিত অভিনেতেরী 98 বছর বয়সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ৷ প্রয়াত 'বিরাজ বহু', 'জিদ্দি', 'নদীয়া কে পার' অভিনেত্রী কামিনী কৌশল (Kamini Kaushal) ৷ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, অভিনেত্রীর পরিবার, দুঃখজনক এই সময়ে গোপনীয়তা বজার রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷

কামিনী ছিলেন ভারতীয় সিনেমা জগতের অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ফিল্মি কেরিয়ারে 90টিরও বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন ৷ তিনি 'নীচা নগর'(Neecha Nagar) দিয়ে তাঁর যাত্রাজীবন শুরু করেছিলেন, যা 1946 সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে মর্যাদাপূর্ণ পাম ডি'অর (গোল্ডেন পাম) জিতেছিল।

পরবর্তীতে তিনি 'শহীদ', 'নদীয়া কে পার', 'শবনম', 'আরজু' এবং 'বিরাজ বহু' সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও 'দো ভাই', 'পরশ', 'নমুনা', 'ঝাঁজার', 'বড়ে সরকার', 'জেলর', 'নাইট ক্লাব' সিনেমায় তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে ৷

এছাড়া কামিনী কাজ করেছেন টেলিভিশনেও ৷ দুরদর্শনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চান্দ সিতারে'তে কাজ করেছেন তিনি ৷ এমনকী, অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও প্রথম সিনেমা করেছেন কামিনী কৌশলের সঙ্গে ৷ নিজের ইন্সটাগ্রামে ধর্মেন্দ্র কামিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছিলেন, "আমার জীবনের প্রথম সিনেমা শহীদ-এর হিরোইন কামিনী কৌশলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের প্রথম ছবি ৷ এক সুন্দর ভালোবাসাময় মুহূর্ত ৷"

এই প্রবীণ অভিনেত্রী দিলীপ কুমার, রাজ কাপুর, দেব আনন্দ এবং অশোক কুমারের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছে। 'নদীয়া কে পার', 'শহীদ', 'শবনম' এবং 'আরজু'-র মতো সিনেমায় দিলীপ কুমারের সঙ্গে তাঁর জুটি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছিল।

