বড়দিনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি ! কবে আসতে পারে শাহরুখের 'কিং' টিজার ?
Shah Rukh Khan's King teaser: সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই অনুরাগীদের মধ্যে চড়ছে উত্তেজনার পারদ ৷ কবে আসছে 'কিং' সিনেমার টিজার ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 অক্টোবর: পুজোর মাস ফুরোলেই বাদশার অনুরাগীরা পেতে পারেন বড় কোনও উপহার ৷ 2 নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিন ৷ প্রবল জল্পনা, এই দিনেই আসতে পারে এই বছরের বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা কিং-এর ঝলক অর্থাৎ টিজার ৷ বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং সিনেমার সংশ্লিষ্টরা অভিনেতার জন্মদিনে টিজার প্রকাশ্যে আনার পরিকল্পনা করছেন। তবে নির্মাতারা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর নিশ্চিত করেননি।
পরিকল্পনামাফিক সবকিছু এগোলে, এই টিজারের মাধ্যমেই অনুরাগীরা বহু-প্রতীক্ষিত অ্যাকশন সিনেমার ছোট্ট ঝলক দেখার সুযোগ পাবেন। জানা গিয়েছে, টিজারে শাহরুখ খানকে এক নতুন রূপে দেখা যাবে এবং এতে থাকবে আকর্ষণীয় সংলাপ ও বিশাল পরিসরের অ্যাকশন দৃশ্য। ধারণা করা হচ্ছে, এই টিজার প্রকাশের মাধ্যমেই সিনেমাটির বিশ্বব্যাপী প্রচার কার্যক্রম শুরু হবে।
শাহরুখ খানের 'কিং' (King) থেকে কী আশা করা যায়?
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' ছবি অ্যাকশন-থ্রিলার হতে চলেছে ৷ যেখানে শাহরুখ খানকে একটি শক্তিশালী চরিত্রে দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে, বিশাল পরিসরে তৈরি এই ছবিটির গল্পে অ্যাকশন, সাসপেন্স এবং গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া জানা গিয়েছে যে, নির্মাতারা তাঁদের আগের ছবি 'পাঠান' ও 'জওয়ান'-এর চেয়েও বড় মাপের অ্যাকশন-অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন।
যদিও নির্মাতারা এখনও কাহিনি নিয়ে কোনও কিছু প্রকাশ করেননি, তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে শাহরুখ খান আন্ডারওয়ার্ল্ডের সিনিয়র ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করবেন, যিনি এক তরুণীর রক্ষক ও পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। শোনা যাচ্ছে, ওই তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করছেন তাঁর মেয়ে সুহানা খান। ধারণা করা হচ্ছে, এই গল্পের পটভূমিতে অপরাধী এবং এক শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের লড়াইয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সি এবং রাঘব জুয়ালের মতো তারকাখচিত টিম রয়েছে। খবর, 'ড্যাডি কুল' (Daddy Cool) নামের এক গানে করিনা কাপুরকেও বিশেষ ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, গানটির শুটিং দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে পারে।
কবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'কিং' ?
রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় নির্মিত ‘কিং’ ছবিটি চলতি বছরের বড়দিনে, অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। শুরুতে খবর ছড়িয়েছিল যে ছবিটি 450 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি করা হচ্ছে; তবে পরবর্তীতে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এই তথ্য অস্বীকার করেন।