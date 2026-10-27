হাতে বন্দুক, ঠোঁটে লাল গোলাপ ! শাহরুখের 'কিং' লুকে ক্লিনবোল্ড নেটপাড়া, প্রকাশ্যে মুক্তির তারিখ
Shah Rukh Khan king new poster: একদিকে যেমন প্রকাশ্যে এসে বাদশার 'কিং' সিনেমার নতুন পোস্টার ৷ তেমনই প্রকাশ করা হয়েছে ছবি মুক্তির তারিখও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অক্টোবর: জন্মদিন আর সিনেমা মুক্তির দিন দুটিই আসন্ন ৷ বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানকে ঘিরে অনুরাগীদের উৎসব শুরু হওয়ার পালা ৷ এরমধ্যেই মঙ্গলবার বাদশা, সিনেমায় নিজের নতুন লুক প্রকাশ্যে এনে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের ৷ লিখলেন, 'কাতিল নাহি… আশিক হুঁ ৷'
2 নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিন ৷ পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ ফের একবার জুটি বেঁধেছেন পর্দার 'পাঠান'-এর সঙ্গে ৷ ফলে, অনুরাগীদের অনুমান, শাহরুখের জন্মদিনের দিন প্রকাশ্যে আসতে পারে সিনেমার প্রথম ঝলক অর্থাৎ টিজার ৷ এরমাঝে সিনেমা মুক্তির দিনও এগিয়ে আসছে ৷ মঙ্গলবার, তাই শাহরুখ সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন, তাঁর আপকামিং সিনেমার নতুন পোস্টার ৷ এতে দেখা যায়, সুপারস্টারের ঠোঁটের মাঝে একটি গোলাপ ফুল, হাতে ধরা বন্দুক এবং চোখে গভীর ও তীব্র দৃষ্টি। আর সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে, সিনেমা মুক্তির তারিখ ৷ চলতি বছর, বড়দিনের আগে অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে রাজ করতে আসছে 'কিং'৷ পোস্টারটি শেয়ার করে শাহরুখ লিখেছেন, "আজ ফির ইয়াদ আয়া... কাতিল নাহি আশিক হুঁ #KING। প্রেক্ষাগৃহে আসছে 24.12.26-এ।"
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই হিন্দি অ্যাকশন-থ্রিলার সিনেমাটি 1994 সালের ফরাসি ক্রাইম সিনেমা 'লিওন: দ্য প্রফেশনাল' (Léon: The Professional)-এর রূপান্তর বলে জানা গিয়েছে। সিনেমায় শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানও অভিনয় করছেন। এই প্রথমবার শাহরুখ খানকে তাঁর মেয়ে সুহানার সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে দেখা যাবে। সিনেমায় মূল খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে অভিষেক বচ্চনকে, যা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হিংস্র একটি চরিত্র। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুর, রানি মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ আহলাওয়াত, জ্যাকি শ্রফ, রাঘব জুয়াল এবং অভয় ভার্মা। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্স।
উল্লেখ্য, 2023 সালে জোয়া আখতার পরিচালিত 'দ্য আর্চিস' (The Archies) সিনেমার মাধ্যমে সুহানার অভিনয়ে অভিষেক হয়, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছিল। অন্যদিকে, শাহরুখ খানকে শেষ 2023 সালে মুক্তি পাওয়া 'ডাঙ্কি' (Dunki) সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। কমেডি-ড্রামা সিনেমাটি পরিচালনা, সহ-রচনা, সম্পাদনা ও সহ-প্রযোজনা করেছেন রাজকুমার হিরানি।
সিনেমাটিতে শাহরুখ খানের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু, বোমান ইরানি, অনিল গ্রোভার ও বিক্রম কোচার ৷ এছাড়া বিশেষ একটি চরিত্রে দেখা গিয়েছে ভিকি কৌশলকে। ছবিটি 2023 সালের পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমা এবং অষ্টম সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে বক্সঅফিসে জায়গা করে নেয় ৷