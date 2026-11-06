'তু মিল যায়ে'র শুটিংয়ে নাজেহাল শাহরুখ ! অন্যদিকে ফের 'গেরুয়া' বিতর্কের জালে এই গান

'তু মিল যায়ে'র শুটিংয়ে নাজেহাল শাহরুখ ! অন্যদিকে ফের 'গেরুয়া' বিতর্কের জালে এই গান
SRK on 'Tu Mil Jaaye' Song: 'কিং' সিনেমার রোমান্টিক গানের শুটিংয়ের সময় হিমশিম খেয়েছেন শাহরুখ ! অন্যদিকে, এই গান ফের একবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: তিনি বলিউডের কিং ৷ পর্দায় তাঁর পক্ষে অসাধ্য কোনও কিছুই নয় ৷ এমনটা অনুরাগীরা মনে করলেও শাহরুখ খান বলছেন অন্য কথা ৷ তিনি জানিয়েছেন, 'কিং' সিনেমার 'তু মিল যায়ে' (Tu Mil Jaaye) গানের ইংরেজি লিরিক্স মনে রাখা তাঁর জন্য সহজ ছিল না। ইংরাজি ভার্সনে কণ্ঠ দিয়েছেন ব্রিটিশ গায়ক-গীতিকার এড শিরান। সেই লিরিক্স মনে রাখতে গিয়ে, কালঘাম ছুটেছিল বাদশারও ৷ অন্যদিকে, 'পাঠান' সিনেমায় 'বেশরম রঙ'-এর পর ফের একবার গানে গেরুয়া রঙের পোশাককে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ 'তু মিল যায়ে' গানে দীপিকার গেরুয়া রঙের পোশাক পরা নিয়ে দিল্লির বিজেপি নেতা রবীন্দ্র সিং নেগি তীব্র বিরোধিতা করেছেন।
শাহরুখের স্বীকারোক্তি
'শেপ অফ ইউ' (Shape of You) এবং 'থিংকিং আউট লাউড' (Thinking Out Loud)-এর মতো জনপ্রিয় গানের শিল্পী এড শিরান 'তু মিল যায়ে' গানে অরিজিৎ সিং ও মধুবন্তী বাগচীর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন ৷ 2 নভেম্বর, শাহরুখ খানের 61তম জন্মদিনে মুক্তি পায় গানটি। গানটির সুর করেছেন শচীন-জিগর ৷ পর্দায় ফের একবার ধরা দেয় শাহরুখ-দীপিকার কেমিস্ট্রি ৷
শাহরুখ কন্যা সুহানা বৃহস্পতিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি 'ট্রানজিশন' ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটিতে তাঁকে সাজগোজ করতে দেখা যায়, আর সেই সঙ্গে তিনি এড শিরানের গাওয়া 'তু মিল যায়ে'-এর ইংরেজি র্যাপ অংশের সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে দেখা যায় ৷ ভিডিয়োটির নিচে মন্তব্য করতে গিয়ে শাহরুখ জানান যে, গানটির কথা মনে রাখা তাঁর জন্য বেশ কঠিন ছিল। তিনি লেখেন, "তুমি কথাগুলো মনে রাখলে কীভাবে!!! আমার জন্য এটা খুব কঠিন ছিল, কারণ এড খুব দ্রুত গান গায়।"
'তু মিল যায়ে' গানে গেরুয়া বিতর্ক
পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷ ফের একবার রোমান্টিক গানে দীপিকা পাড়ুকোনের গেরুয়া রঙের পোশাক পরাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ দিল্লির বিজেপি নেতা রবীন্দ্র সিং নেগি এই পোশাকের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, পবিত্র গেরুয়া রঙকে এভাবে ব্যবহার করে সনাতন ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। তিনি ছবি থেকে এই নির্দিষ্ট দৃশ্যটি মুছে ফেলার দাবি জানিয়েছেন, অন্যথায় সিনেমাটি বয়কট করার হুমকি দিয়েছেন।
'পাঠান' খ্যাত পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ বড়দিনে আনছেন বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা কিং ৷ রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট ও মারফ্লিক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমায় শাহরুখ ও দীপিকা ছাড়াও অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন-সহ আরও অনেকে।