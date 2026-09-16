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'কিং' সিনেমায় অরিজিতের গান থেকে 'ধুরন্ধর' রিভিউ, কী বললেন শাহরুখ ?

Shah Rukh Khan on king Movie : অ্যাকশন-নির্ভর 'কিং'-এ শাহরুখকে দেখা যাবে একেবারে অন্য মেজাজে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবিতে তাঁর চরিত্র নাকি ধূসর প্রকৃতির।

shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
অনুরাগীদের প্রশ্নের জবাব দিলেন বাদশা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 2:52 PM IST

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হায়দরাবাদ, 16 সেপ্টেম্বর: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আর তা শুরু হয়ে গিয়েছে শাহরুখ খানের বার্তা দিয়েই ৷ আর মাত্র 100 দিন বাকি বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি 'কিং'-এর মুক্তির ৷ 24 ডিসেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে কিং৷ তার আগে বাদশা নিজের স্বভাবত মেজাজেই সোশাল মিডিয়ায় শুরু করেন আস্ক এসআরকে (#asksrk) ৷ যেখানে অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন শাহরুখ ৷ জানালেন, কবে অরিজিৎ সিংয়ের গাওয়া কিং-এর গান মুক্তি পাবে, কেমন লাগল রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ৷ পাশাপাশি পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা কেমন, গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানিয়ে, অনুরাগীদের সঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে মন খোলা আড্ডায় মেতে ওঠেন বলিউডের 'কিং' ৷

কবে আসছে কিং সিনেমার গান ?

শাহরুখ খানকে নিয়ে অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর নতুন ছবি 'কিং' নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে ৷ সেই তালিকায় যোগ হয়েছে ছবির গানও। মঙ্গলবার নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে অনুরাগীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে সিনেমার গান কবে মুক্তি পাবে, তা জানতে চাওয়া হয় ৷ শাহরুখ স্পষ্ট বলেন, "গানটি প্রকাশ করে দিতে পারি। কিন্তু এখনও অরিজিৎ দাদার কিছু 'ফিনিশিং টাচ' দেওয়ার বাকি।" অরিজিৎ কাজ নিখুঁত না করে ছাড়েন না বলেই আরও একটু সময় লাগছে বলে ইঙ্গিত শাহরুখের।

shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
শাহরুখ খানের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)

কেমন লাগল ধুরন্ধর ?

এই বছরের ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা আদিত্য ধর পরিচালিত ও রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ৷ সিনেমার দুটি পার্টই বক্সঅফিসে সাফল্যের সুনামি বয়ে আনে ৷ এক অনুরাগী জানতে চান, এসআরকে এই সিনেমা দেখেছেন কিনা ৷ বাদশার কথায়, "দুটো পার্টই ভীষণ ভালো লেগেছে ৷ সিনেমার গোটা টিম ফ্যান্টাস্টিক কাজ করেছে ৷"

shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
শাহরুখ খানের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)

পরিচালক সিদ্ধার্থের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ?

এক অনুরাগী জানতে চান, শুটিং সেটে, কার কথা বেশি চলত ৷ শাহরুখ জবাবে বলেন, "অ্যাকশন বলার পর আমি তো তার ধরে ঝুলে থাকি ৷ শুধুমাত্র পরিচালকই বলেন ৷ আমাদের তো কথা বন্ধ হয়ে যায় ৷ আর তাছাড়া সিড (সিদ্ধার্থ) এত চিৎকার করেন যে, বাকিরা আমাদের কথা শুনতেও পান না ৷" পাশাপাশি তিনি জানান, সিনেমায় প্রচুর অ্যাকশন আছে ৷ পরিচালক ও টিম প্রচন্ড পরিশ্রম করছেন ৷ পাশাপাশি, সিনেমায় কমেডি ও ইমোশনও আছে ৷ যা দর্শকদের ভালো লাগবে ৷

shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
শাহরুখ খানের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)
shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
শাহরুখ খানের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)
shah-rukh-khan-on-king-film-song-arijit-singh-dhurandhar-movie-at-ask-srk-session
শাহরুখ খানের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)

অন্যদিকে, ডিসেম্বরে সিনেমার মুক্তি ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত টিজার বা চরিত্রদের তেমন ঝলক সামনে আসেনি ৷ কবে আসবে ? অনুরাগীরে প্রশ্নে শাহরুখ জানান, পরিচালক ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন সময় মতো সবকিছু করার ৷ তবে সময় লাগছে, কিং সিনেমার অভিজ্ঞতা আরও দুর্দান্ত করার জন্য একাধিক কাজ চলছে ৷ ফলে সিনেমা যখন পর্দায় মুক্তি পাবে, তখন তা দর্শকদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে ৷

আসলে, অ্যাকশন-নির্ভর 'কিং'-এ শাহরুখকে দেখা যাবে একেবারে অন্য মেজাজে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবিতে তাঁর চরিত্র নাকি ধূসর প্রকৃতির। ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে রয়েছেন মেয়ে সুহানা খান। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অভিষেক বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখোপাধ্যায় এবং রাঘব জুয়ালকে। গত বছর নভেম্বরেই প্রকাশ্যে এসেছিল ছবির নাম ঘোষণার ভিডিয়ো। সেখানে শাহরুখের নতুন লুক এবং তাঁর চরিত্রের অন্ধকার দিকের ইঙ্গিত মিলেছিল।

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TAGGED:

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SHAH RUKH KHAN ARIJIT SINGH
SHAH RUKH KHAN ON KING MOVIE

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