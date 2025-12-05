ETV Bharat / entertainment

রাজ-সিমরন জুটির মূর্তি উন্মোচনে শাহরুখ-কাজল, 'সিনস ইন দ্য স্কয়্যার' ভাসল পুরনো নস্ট্যালজিয়ায়

এবার পর্যটকদের রোজ সাক্ষাৎ হবে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'র- রাজ-সিমরনের সঙ্গে ৷

shah-rukh-khan-kajol-unveil-ddljs-raj-simran-bronze-statue-in-scenes-in-the-square-london
রাজ-সিমরন জুটির মূর্তি (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর: 30 বছর পার ৷ তবে এখনও প্রেমে পড়লে প্রেমিক যুগল বলেই থাকে 'পলট' ৷ কিংবা এখনও এমন অনেক প্রেমিকা আছেন, যারা মনে মনে বিশ্বাস করেন, তাদের স্বপ্নের রাজপুত্র কোথাও না কোথাও রয়েছে, যার সঙ্গে একদিন দেখা হবে ঠিকই ৷ রোমান্টিক সিনেমা যেমন ভালোবাসার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে তেমনই ভালোবাসার ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছে রাজ-সিমরন ৷

সিনেমার ইতিহাসের পাতায় তৈরি আইকনিক জুটি রাজ-সিমরন এবার জায়গা করে নিল লন্ডনের লেস্টার স্কয়্যারে (Leicester Square) 'সিনস ইন দ্য স্কয়্যার' (Scenes in the Square)এ ৷ বিশেষ দিনে হাজির ছিলেন বলিউডের অন-স্ক্রিন রোমান্টিক জুটি শাহরুখ খান এবং কাজল ৷ 1995 সালের দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে (ডিডিএলজে) সিনেমায় আইকনিক চরিত্র রাজ এবং সিমরানের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচন করেছেন তাঁরা। লেস্টার স্কোয়ারে পাবলিক আর্ট ট্রেইলের অংশ হিসাবে স্থাপিত হয়েছে এই মূর্তি ৷ এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিনিধিত্ব করা প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসাবে জায়গা করে নিল ডিডিএলজে (DDLJ) ৷

2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হওয়া "সিনস ইন দ্য স্কয়্যার" হল সিনেমা-থিমযুক্ত ভাস্কর্য পথ, যা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় স্পট ৷ হার্ট অফ লন্ডন বিজনেস অ্যালায়েন্স কর্তৃক পরিচালিত, এই মূর্তি স্থাপন পরিচালক আদিত্য চোপড়ার ব্লকবাস্টার সিনেমার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাকে প্রকাশ করে ৷ এই অক্টোবরে ছবিটি 30 বছর সম্পূর্ণ করেছে ৷ শাহরুখ খান এবং কাজল ব্রোঞ্জের এই মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সিনেমার সিগনেচার পোজে ফটোশুট করেন ৷ কালো স্যুট পরে, শাহরুখ কাজলের পাশে দাঁড়ান ৷ হালকে সবজে-নীল শাড়ি পরেছিলেন কাজল ৷ শাহরুখ খান ইনস্টাগ্রামে লেস্টার স্কয়্যারের ভিজ্যুয়াল পোস্ট করে লিখেছেন, "বড়ে বড়ে দেশো মে, অ্যাইসি ছোটি ছোটি বাতেন হোতি রেহতি হ্যায়, সেনোরিটা!"

এসআরকে আরও লেখেন, "লন্ডনের লেস্টার স্কয়্যারে রাজ ও সিমরানের ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত অনুভব করছি ৷ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে (DDLJ)-র 30 বছর পূর্তি উদযাপন করছি। অবিশ্বাস্যভাবে আনন্দিত যে DDLJ হল প্রথম ভারতীয় ছবি যা সিনস ইন দ্য স্কয়্যার ট্রেইলে জায়গা করে নিয়েছে ৷ ব্রিটেনের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। লন্ডনে গেলে এবং রাজ ও সিমরনের সঙ্গে দেখা করতে আসুন... আমরা DDLJ-র সঙ্গে আরও স্মৃতি তৈরি করতে চাই..." প্রযোজনা সংস্থা যশ রাজ ফিল্মস ইনস্টাগ্রামে ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরির একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছে, "লন্ডনের লেস্টার স্কয়্যারে গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজ ও সিমরনের ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরির নেপথ্যের ঝলক। এটা অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত।"

1995 সালে 4 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি হওয়া এই সিনেমা লেখে ইতিহাস ৷ সিনেমাটি গ্লোবালি আয় করে 90 কোটি টাকারও বেশি ৷ লাইফটাইম কালেকশন 102.5 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ সিনেমাটি ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিদিন চলা (longest-running movie) হিসেবে রেকর্ড করেছে ৷ মুম্বইয়ের মারাঠা মন্দিরে কয়েক দশক ধরে প্রতিদিন এই সিনেমার শো থাকত ৷ 2014 সালে টানা 1 হাজার সপ্তাহ ধরে চলেছিল এই সিনেমা ৷

বিশ্বব্যাপী, DDLJ হল 1001টি সিনেমার মধ্যে স্থান পাওয়া মাত্র তিনটি হিন্দি ছবির মধ্যে একটি, যা আপনার মৃত্যুর আগে দেখা উচিত। ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সর্বকালের সেরা ভারতীয় চলচ্চিত্রের তালিকায় এটি দ্বাদশ স্থানে রয়েছে ৷ BFI সাইট অ্যান্ড সাউন্ডের 1000টি সেরা চলচ্চিত্রের তালিকায় দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে জায়গা করে নিয়েছিল।

TAGGED:

ALL ABOUT SCENES IN THE SQUARE
DILWALE DULHANIA LE JAYENGE
SCENES IN THE SQUARE DDLJ
রাজ সিমরন শাহরুখ কাজল মুর্তি
SHAH RUKH KHAN KAJOL DDLJ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.