অ্যাকাডেমির 'ওম শান্তি ওম' ক্লিপ শেয়ার, নস্ট্যালজিক প্রতিক্রিয়া শাহরুখ-ফারহার

অ্যাকাডেমির 'ওম শান্তি ওম' ক্লিপ শেয়ার, নস্ট্যালজিক প্রতিক্রিয়া শাহরুখ-ফারহার
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 12:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 এপ্রিল: "আগর কিসি চিজ কো পুরে শিদ্দত সে চাহো... তো পুরি কায়নাত উসে তুমসে মিলানে কি কোশিশ মে লগ জাতি হ্যায়..." শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) জনপ্রিয় এই সংলাপ আজও মোটিভিশনাল স্পিচের মতো কাজ করে অনুরাগীদের মনে ৷ সেই স্পিচ যখন দ্য অ্যাকাডেমি (The Academy) মতো প্রতিষ্ঠানে প্রশংসিত হয়, তখন আনন্দ হওয়ারই কথা ৷ গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাতে দ্য অ্যাকাডেমি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 'ওম শান্তি ওম' সিনেমার বিখ্যাত এই সংলাপ শেয়ার করেন ৷ তারই স্ক্রিনশট শেয়ার করেন শাহরুখ ৷ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, এবার তিনি নিজেকে 'বিশ্বের রাজা' হিসাবে অনুভব করছেন ৷
'ওম শান্তি ওম'-এর ক্লিপ শেয়ার করে অ্যাকাডেমির প্রতিক্রিয়া
শুক্রবার, অস্কারের আয়োজক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত অ্যাকাডেমি, 'ওম শান্তি ওম'-এর একটি দৃশ্য শেয়ার করেছে ৷ যেখানে শাহরুখকে একটি পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর আইকনিক ডায়লগ দিতে দেখা যায়। দৃশ্যটিতে তিনি বলেন, "ইতনি শিদ্দত সে ম্যায়নে তুমহে পানে কি কোশিশ কি হ্যায়, কি হর জরে নে মুঝে তুমসে মিলানে কি ষড়যন্ত্র কি হ্যায়। কেহতে হ্যায় কিসি দিল কো শিদ্দত সে চাহো তো পুরি কায়নাত উসে তুমসে মিলানে কি কোশিশ মে লাগ জাতি হ্যায়।" ক্লিপটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, "ডেস্টিনি বা ভাগ্যের একটা বিষয় আছে, সে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।"
পোস্টটির স্ক্রিনশট নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে শাহরুখ লেখেন, "ধন্যবাদ ‘দ্য একাডেমি’ ৷ ওমের সেই বক্তৃতার মাধ্যমে আমাকে স্মৃতির সরণিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন সত্যিই নিজেকে 'কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' বলে মনে হচ্ছে। হা হা" ৷ যা থেকে স্পষ্ট, বলিউডের বেতাজ বাদশা নস্টালজিয়ার এই মুহূর্তটি বেশ উপভোগ করেছেন ৷
পরিচালক ফারাহ খানও এই পোস্টটি ঘিরে প্রতিক্রিয়ায় নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, "আমি ‘দ্য একাডেমি’ এবং যাঁরা আমাকে এই পোস্টটি ফরোয়ার্ড করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" এর সঙ্গে তিনি #picture_abhi_baaki_hai_mere_dost হ্যাশট্যাগটিও জুড়ে দেন। ফারাহ খান এর আগে শাহরুখের সঙ্গে জুটি বেঁধে বানিয়েছেন, 'ম্যায় হুঁ না', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর মতো সিনেমা ৷
পর্দায় ব্লকব্লাস্টার 'ওম শান্তি ওম'
ফারাহ খানের পরিচালনায় এই সিনেমায় শাহরুখ খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ আর এই সিনেমার হাত ধরেই বলিউডে পা রাখেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ৷ পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অর্জুন রামপাল, শ্রেয়স তালপড়ে এবং কিরণ খের। পুনর্জন্মের বিষয় নিয়ে তৈরি এই সিনেমা 2007 সালের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হিসেবে সেরার সেরায় জায়গা করে নিয়েছিল ৷
বাদশার আপকামিং প্রোজেক্ট
শাহরুখ খানকে পরবর্তীতে সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' (King) সিনেমায় দেখা যাবে। এই ছবিতে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, রাঘব জুয়াল, আরশাদ ওয়ার্সি এবং জয়দীপ আহলাওয়াতকেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। সিনেমাটি 2026 সালের 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ এই সিনেমা দিয়েই শাহরুখ কন্যা সুহানার বড় পর্দায় অভিষেক ঘটবে।