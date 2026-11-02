দীপিকার সঙ্গে 'তু মিল যায়ে' গানে শাহরুখের রসায়ন ! 61-তেও 'জওয়ান' কিং খান

দীপিকার সঙ্গে 'তু মিল যায়ে' গানে শাহরুখের রসায়ন ! 61-তেও 'জওয়ান' কিং খান
SRK-Deepika on King Movie Song: বেশরম রং-এর পর আরও একবার পর্দায় শাহরুখ-দীপিকার রসায়ন ৷ বাদশার জন্মদিনে 'কিং' সিনেমার নতুন গানে মজে নেটিজেনরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 10:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: "আশিক হু, অউর নিশানা মেরি মাশুকা.. অউর বো আশিকি ক্যায়া যো দিল চিড় না দে..." পর্দায় ফের একবার আগুন ধরালেন বলিউডের কিং অফ রোমান্স ৷ বেশরম রং গায়ে মেখে এবার শাহরুখ খান-দীপিকা পাড়ুকোন ধরা দিলেন 'তু মিল যায়ে' গানে ৷ বাদশার 61 তম জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বিশেষ উপহার হাজির ৷ মুক্তি পেল বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'কিং' সিনেমার প্রথম গান।
'তু মিল যায়ে' গান
'তু মিল যায়ে' গানটি পুরোদস্তুর রোমান্টিক ব্যালাড, যেখানে শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের রসায়ন ফের ফুটে উঠেছে। অরিজিৎ সিংয়ের পাশাপাশি এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মধুবন্তী বাগচী। এছাড়া আমেরিকান গায়ক এড শিরানও এতে চমৎকার কিছু অংশ গেয়েছেন। গানটির কথা লিখেছেন কুমার এবং সুর করেছেন শচীন-জিগর। খবর, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে 'তু মিল যায়ে' গানটির শুটিং হয়েছে।
'তু মিল যায়ে' গানে নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
গানটি মুক্তির পর পরই সোশাল মিডিয়ায় তা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে অনেকেই গানটির ভূয়সী প্রশংসা করছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। 'তু মিল যায়ে' সত্যিই একটি মাস্টারপিস। গানের ক্লিপ আমি 50 বার শুনেছি। আমি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছি। এড শিরান গানটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।"
Its time for the world to meet the King of Romance. Tu Mil Jaaye- Song Out Now. KING in cinemas 24.12.2026 #King #HappyBirthdaySRK https://t.co/sALjGHuslR— স্পর্শ গিরি (@CineBuff2003) November 1, 2026
Arijit Singh and Ed Sheeran's 2nd collab song 'tu mil jaaye' in king movie sounds so good. It is a chartbuster for sure🫰🎙️♥️ https://t.co/umZJaKZvh4— Arijit singh👑 (@Semranrass1) November 1, 2026
আরেক অনুরাগী লিখেছেন, "'স্যাফায়ার'-এর পর অরিজিৎ ও এড শিরানের জুটি আবারও সাড়া জাগিয়েছে। এই গানটি নিশ্চিতভাবেই চার্টবাস্টার হতে চলেছে।" আবার কারোর মতে, "গানটি শুনে আমার 'পাঠান' সিনেমার 'বেশরম রং' গানটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।" আর এক অনুরাগীর কথায়, "ধন্যবাদ কিং খান, আমার জন্মদিনে এমন চমৎকার একটি উপহার দেওয়ার জন্য।"
I sincerely apologize from the bottom of my heart. “Tu Mil Jaye” is an absolute masterpiece. I’ve already listened to the leaked clip at least 50 times, and honestly, I’m completely in love with this song. ❤️ Ed Sheeran part is totally banger 🔥🔥🔥 Sureshot chartbuster song. https://t.co/7sJtAazIi3— SLR (Movie Lover) (@buntylovekohli) November 1, 2026
my favorite part of tu mil jaaye <3 https://t.co/8NlfbK0zYg— ashu (@jungleebillix) November 1, 2026
'কিং' সিনেমার মুক্তি
'পাঠান' খ্যাত পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' ঘিরে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়ছে। শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সুহানা খান, অনিল কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সি এবং অভিষেক বচ্চন-সহ আরও অনেকে। বড়দিনের প্রাক্কালে, অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর 'কিং' মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটি শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থা 'রেড চিলিস'-এর ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে এবং এর প্রযোজনায় রয়েছেন কিং খানের স্ত্রী গৌরী খান।