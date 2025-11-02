বাদশাকে দেখেই সিনেমায় আসা অঙ্কুশের, কিং খানকে নিয়ে কোন আশা ঐন্দ্রিলার মনে ?

বাদশাকে দেখেই সিনেমায় আসা অঙ্কুশের, কিং খানকে নিয়ে কোন আশা ঐন্দ্রিলার মনে ?
2 নভেম্বর বলিউডের কিং খান শাহরুখের জন্মদিন ৷ বাদশাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার
Published : November 2, 2025 at 8:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 নভেম্বর: সুইট সিক্সটিতে পা বলিউডের বেতাজ বাদশার। জীবনের তিনটি বসন্ত পেরিয়ে চারটি বসন্তের পথে পা বাড়াতে চলেও আজ একইরকমের তরতাজা, সদ্য প্রস্ফূটিত তিনি ৷ কোনও অষ্টাদশীর পাশেও নায়কের ভূমিকায় বেমানান নন তিনি। চিরযুবা, চির সবুজ তিনি। তিনি শাহরুখ খান। কেউ বলে বলিউডের বেতাজ বাদশা, কেউ বা কিং খান আবার কেউ এসআরকে।
আট থেকে আশি আজও তার জ্বরেই কাঁপে। সাম্প্রতিক প্রমাণ 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'। আজও ফোনের কলার টিউনে বাজতে শোনা যায় 'ইয়ে কালি কালি আঁখে' কিংবা 'চল ছইয়া ছইয়া'-সহ আরও কত গান। এক দিনে আসেনি তাঁর এই সাফল্য। অনেক লড়াই আছে কিং খানের এই রূপকথার গল্পে। কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ। তাঁর বিশেষ অনুরাগী বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা।
ইটিভি ভারতকে তিনি এসআরকে'র প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আমি সবসময়ই ওঁর ফ্যান। আমার অভিনয়ে আসাটাই ওঁকে দেখে। প্রত্যেকেই তো কারওকে না কারওকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আসেন, আমি এস আর কে 'কে দেখেই আসি অভিনয়ে। পর্দায় মানু্ষটাকে দেখে আমরা ওঁর ফ্যান হয়েছি। কিন্তু পর্দার পিছন দিকেও মানুষটা যেমন বলে শুনেছি তাতেও ওঁর ফ্যান হওয়া যায়। আজকের শাহরুখ খানের অতীতের যে লড়াই তা তাঁকে 'কিং খান' করে তুলেছে। উনি নিজেও তা অনেকবারই সামনে এনেছেন সকলের৷ আবার এখানকার অনেকেই ওঁর সঙ্গে কাজ করেছে। তাঁদের কাছ থেকেও শুনেছি ৷ উনি ক্যামেরার পিছনেও একজন 'হিরো'। প্রতিভার জোরে উনি হিরো। কাজের দৌলতে উনি ভগবান।"
ঐন্দ্রিলা সেন বলেন, "ছোট থেকে ওঁর ছবি দেখে বড় হওয়া। আমার মাসিরা তো ওনার প্রচণ্ড ভক্ত। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি হার্ড ওয়ার্ক করি। কিন্তু ওঁর হার্ড ওয়ার্ক তুলনাহীন। দৃষ্টান্ত রেখে যায়। আমার তো মনে হয় ভবিষ্যতে আমার ছেলেমেয়ে হলে তারাও ফ্যান হবে ওঁর।"
প্রসঙ্গত, 2 নভেম্বর বলিউডের বেতাজ বাদশার জন্মদিন উপলক্ষে ' শাহরুখ খান ফ্যান্স ক্লাব বেহালা' শাহরুখ খানের জন্মদিন পালন করতে চলেছে। 'সেভ দি চিলড্রেন হোম'-এর 150 জনের বেশি কন্যার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে নিয়েই কেক কাটা এবং দুপুরের ভোজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয়েছে।