মেসি ম্যানিয়ায় কাঁপছে কলকাতা, অনুরাগীদের ভিড়ে সামিল শাহরুখ-পুত্র আব্রামও

মেসি ম্যানিয়ায় কাঁপছে কলকাতা, অনুরাগীদের ভিড়ে সামিল শাহরুখ-পুত্র আব্রামও
শাহরুখ খান এবং লিওনেল মেসিকে এক মঞ্চে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 10:52 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 ডিসেম্বর: কলকাতা সেজেছে নীল-সাদা রঙে ৷ না, এই রঙ কোনও রাজনীতির রঙ নয় ৷ এই রঙ ভালোবাসার রঙ, যার নাম মেসি ৷ বিশ্বসেরা ফুটবলারের সবচেয়ে বড় মূর্তি উন্মোচিত হয়েছে কলকাতায় (Lionel Messi G.O.A.T Tour of INDIA 2025) ৷ হোটেল থেকেই ভারচুয়ালি নিজের 70 ফুটের মূর্তি উদ্বোধন করেন মেসি। সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজও। মজার বিষয়, বিশেষ এই ক্ষণ উপভোগ করেন শাহরুখ খানও ৷ ছোট ছেলে আব্রামকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হন বলিউড বাদশা ৷
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফুটবলার লিওনেল মেসি (GOAT) 13 ডিসেম্বর থেকে তিন দিনের ভারত সফরে (কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং নয়াদিল্লি) এসেছেন। তিনি গত রাতে কলকাতায় পৌঁছন। মেসির ভারতে আগমন তাঁর ভক্তদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে এনেছে। অর্থাৎ মেসি ম্যানিয়ায় কাঁপছে কলকাতা ৷
মেসির এক ঝলক দেখার জন্য কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷ এমনকী, বিমানবন্দরেও মেসিকে দেখার জন্য অনুরাগীরা দুপুরত থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেছিল ৷ এদিন সকালে, শাহরুখ খানকে কলকাতা বিমানবন্দরে দেখা যায় ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে শাহরুখ খানকে হালকা জিন্স, ধূসর সোয়েটশার্ট এবং কালো পশমী টুপিতে দেখা যায় ৷ এদিকে, আব্রামকে দেখা যায় সম্পূর্ণ কালো রঙের স্পোর্টস লুকে । কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে শাহরুখ খান এবং লিওনেল মেসির মুখোমুখি হচ্ছেন ৷ সকাল 10টা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই কনসার্ট ৷ সঙ্গীত পরিবেশন করেন গায়ক অনীক ধর ৷
এদিনের, স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ ৷ কারও পিঠে মেসির মুখ আঁকা ট্যাটু, কারও হাতে আর্জেন্টিনার পতাকা। ডিসেম্বরের সকালের শীতকে উপেক্ষা করেই মেসিকে দেখতে হাজির আমজনতা। মেসির বার্সেলোনা সতীর্থ এবং উরুগুয়ের স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ এবং ফিফা বিশ্বকাপ বিজয়ী রদ্রিগো ডি পলও উপস্থিত বিশেষ দিনে। বিশেষ এই অনুষ্ঠানে মেসি অনুরাগীরা টিকিট পিছু 4 হাজার 500 টাকা খরচ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি ৷