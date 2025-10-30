ETV Bharat / entertainment

'কিং' থেকে ব্যাডস অফ বলিউডের সেরা দৃশ্য, অনুরাগীদের মজাদার প্রশ্নে বাদশাহী জবাব কিং খানের

শাহরুখ খানের মজাদার জবাবে মজে নেটপাড়া ৷

অনুরাগীদের মজাদার প্রশ্নে বাদশাহী জবাব কিং খানের (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 5:37 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুরাগীরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন ৷ অনেকদিন পর ফের সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে কথা বার্তায় মজলেন কিং খান শাহরুখ ৷ ফের একবার বাদশার মজাদার উত্তরে জমে ওঠে #Asksrk সেশন ৷

এদিন আচমকাই বাদশা এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেন তিনি আসছেন ফ্যানেদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ৷ 2 নভেম্বর বলিউড বাদশার জন্মদিন ৷ আর 31 অক্টোবর থেকে সেই উপলক্ষ্যে শুরু হচ্ছে শাহরুখ খান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷ সব মিলিয়ে চলতি সপ্তাহ দমদার হতে চলেছে ৷ এরপরেই শুরু হয় এসআরকে-ফ্যানেদের সওয়াল-জবাব সেশন ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক মজাদার বেশ কিছু প্রশ্ন আর কিং খানের উত্তর ৷

প্রঃ ব্যাডস অফ বলিউড সিনেমায় কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারেন ?

উঃ ঘণ্টে কা বাদশা অবভিয়াসলি

প্রঃ সলমন খানকে নিয়ে একটা শব্দ…

উঃ সেরা ভাই ৷ ভালোবাসি তাঁকে ৷

প্রঃ আপনি এখন আর সাক্ষাৎকার দেন না কেন ?

উঃ নতুন করে কিছু বলার নেই ৷ আর পুরনো সাক্ষাৎকারগুলোরও বয়স হয়ে গিয়েছে ৷

প্রঃ নতুন করে আপনার বেশ কিছু সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে…

উঃ আমি ভীষণ এক্সসাইটেড ৷ প্রত্যেকটা সিনেমা আমার জন্মদিনের সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে ৷ আমি চেষ্টা করব সবকটা সিনেমা আবার দেখার ৷ তুমি তোমার বন্ধুদেরকেও বলো ৷ আর দিল সে সিনেমা সত্যিই দিল সে করেছি ৷

প্রঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার জীবনে কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন ?

উঃ বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানো, স্বাস্থ্যবান থাকার চেষ্টা যাতে সকলকে এন্টারটেইন করতে পারি ৷ আর যাতে ধৈর্য্য বাড়াতে পারি, ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে পারি ৷

প্রঃ স্যার আপনাকে ভালোবাসি ৷ আপনিও বাসেন কি? নাকি এটা একতরফ থেকেই ?

উঃ এক তরফা প্যায়ার-সেই সংলাপ মনে আছে ? জাস্ট জোকিং ৷ তোমাদেরও ভালোবাসি ৷

প্রঃ কবে আসছে কিং টিজার ?

উঃ আরে, এখনও সিনেমার নাম অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি ৷ আর তুমি টিজারের কথা জিজ্ঞাসা করছ…

প্রঃ স্যার কিং সিনেমায় একটা চরিত্র পাওয়া যাবে ?

উঃ নিশ্চই ৷ সিদ্ধার্থ আনন্দকে অডিশন পাঠিয়ে দাও ৷ সে আমাকে ওর দ্বিতীয় সিনেমায় নিয়েছে ৷ দেখো, ওর কত মহান হৃদয় ৷

প্রঃ স্যার আপনার জন্মদিনের জন্য মুম্বই পৌঁছে গিয়েছি ৷ কিন্তু ঘর পাচ্ছি না ৷ মন্নত-এ ঘর পাওয়া যাবে ?

উঃ মন্নত-এ আমার জন্যও ঘর খালি নেই ৷ ভাড়বাড়িতে রয়েছি ৷

প্রঃ স্যার মেয়েদের খুশি করার জন্য কী করব ?

উঃ আমার গান গাওয়ার চেষ্টা করো ৷

প্রঃ আপনি এত হ্যান্ডসাম কেন ?

উঃ আমার মনে হয় বয়স আমাকে সুটস করে ৷ সেক্সি অ্যাট সিক্সটি ৷ সুপার্ব অ্যাট সেভেনটি, এনটাইসিং অ্যাট এইটটি ৷

প্রঃ ব্যাডস অফ বলিউড সিনেমায় সেরা দৃশ্য কোনটা আপনার কাছে ?

উঃ সিনেমার শেষটা অবিশ্বাস্য৷

এছাড়াও মজাদার আরও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব জানতে হলে শাহরুখ খানের টুইটার হ্যান্ডেলে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন ৷

ASK SRK SESSION
শাহরুখ খান
SHAH RUKH KHAN TWITTER
KING
SHAH RUKH KHAN ASK SRK

