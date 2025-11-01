'দেবদাস-পারো' থেকে 'সাবা-তাহির'... রূপোলি পর্দায় এই সিনেমায় নজর কাড়েন শাহরুখ-ঐশ্বর্য

'দেবদাস-পারো' থেকে 'সাবা-তাহির'... রূপোলি পর্দায় এই সিনেমায় নজর কাড়েন শাহরুখ-ঐশ্বর্য
শাহরুখ খান-ঐশ্বর্য রাই বচ্চন মোট ক'টি সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন বা কাজ করেছেন একসঙ্গে ?
হায়দরাবাদ, 1 নভেম্বর: একজন বলিউডের প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী (Miss World) আরেকজন বেতাজ 'বাদশা' ৷ এই দুই তারকা যখন রূপোলি পর্দায় একসঙ্গে আসেন তখম 'কয়ামত' হয়ে যায় ৷ আর এই দুই তারকার জন্মদিনও একদিনের ব্যবধানে ৷ কথা হচ্ছে ঐশ্বর রাই বচ্চন ও শাহরুখ খানকে নিয়ে ৷ পয়লা নভেম্বর অ্যাশের জন্মদিন ৷ অন্যদিকে, 2 নভেম্বর জন্মদিন কিং খানের ৷ আচ্ছা বলুন তো, এই দুই তারকা কোন কোন সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন বা কাজ করেছেন একসঙ্গে ? ঐশ্বর্য রাইয়ের জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক শাহরুখ খানের সঙ্গে কোন কোন সিনেমায় কাজ করেছেন 1994 সালের 'মিস ওয়ার্ল্ড' ৷
জুটি হিসাবে
অ্যাশ-শাহরুখ তাঁদের দীর্ঘ কেরিয়ারে মাত্র 3টে সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন ৷ 2000 সালে বাদশা ও অ্যাশকে দুটো আলাদা চরিত্রে দেখা যায় ৷ একদিকে যেমন 'মহব্বতে' সিনেমায় তাঁরা রোমান্টিক জুটি বাঁধেন তেমনই সেই বছর মুক্তি পাওয়া 'জোশ' সিনেমায় তাঁদের দেখা যায় ভাই-বোনের চরিত্রে ৷
পরম্পরা-অনুশাসনের মাঝে রাজ আরিয়ান মালহোত্রা ও মেঘা শঙ্করের প্রেম ভালোবাসার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে ৷ আদিত্য চোপড়া পরিচালিত 'মোহাব্বতে' গানে-গল্পে বক্সঅফিসে আলোড়ন তোলে ৷ 13-19 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বক্সঅফিসে আয় করে 90 কোটি টাকার বেশি ৷ এই সিনেমা দিয়েই বলিউডে পা রাখেন উদয় চোপড়া, শমিতা শেঠ্ঠী, কিং শর্মা ৷ অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে দেখা যায় জুগল হংসরাজ, প্রীতি ঝাঙ্গিয়ানিকে ৷
একই বছরে প্রেক্ষাগৃহে আসে মনসুর খান পরিচালিত 'জোশ' ৷ এই সিনেমায় ভাই-বোনের ভূমিকায় দেখা যায় অ্যাশ-শাহরুখকে ৷ কিং খানের চরিত্রের নাম ছিল ম্যাক্স ডায়েস ও অ্যাশের নাম ছিল শার্লে ডায়েস ৷ এই সিনেমায় অ্যাশ জুটি বাঁধেন চন্দ্রাচুর সিংয়ের সঙ্গে ৷ শাহরুখ জুটি বাঁধেন প্রিয়া গিলের সঙ্গে ৷ বক্সঅফিসে এই সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ে ৷
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়র উপন্যাস অবলম্বনে দেবদাস সিনেমায় রোমান্টিক জুটি বাঁধেন ঐশ্বর্য-শাহরুখ ৷ 2002 সালে সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত 'দেবদাস' সিনেমায় শাহরুখ খান , ঐশ্বর্য রাই এবং মাধুরী দীক্ষিতকে দেখা যায় মুখ্য চরিত্রে ৷ পারোর চরিত্রে অভিনয় করেন ঐশ্বর্য ও চন্দ্রমুখীর চরিত্রে নজর কাড়েন মাধুরী ৷ এছাড়াও জ্যাকি শ্রফ , কিরণ খের , স্মিতা জয়কর, বিজয়েন্দ্র ঘাটগের অভিনয় মুগ্ধ করে দর্শকদের ৷
ক্যামিও চরিত্রে
ক্যামিও চরিত্র হিসাবে শাহরুখ-অ্যাশকে দেখা গিয়েছে তিনটে সিনেমায় ৷ 2002 সালে মুক্তি পাওয়া 'হাম তুমহারে হ্যায় সনম', 'শক্তি দ্য পাওয়ার' ও 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' সিনেমায় ৷
2002 সালে মুক্তি পায় কে.এস আধিয়ামন পরিচালিত 'হাম তুমহারে হ্যায় সনম' ৷ এই সিনেমায় শাহরুখ ও মাধুরীর পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে দেখা যায় সলমন খানকে ৷ সিনেমার শেষে সলমনের প্রেমিকা হিসাবে পর্দায় আত্মপ্রকাশ হয় ঐশ্বর্যর ৷ যেখানে শাহরুখ খানের সঙ্গে বিশেষ দৃশ্যে দেখা যায় অ্যাশকে ৷
সেই বছরই পর্দায় আসে কৃষ্ণা ভামসি পরিচালিত 'শক্তি: দ্য পাওয়ার' ৷ ক্রাইম-ড্রামা সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন করিশ্মা কাপুর, নানা পাটেকর ও সঞ্জয় কাপুর ৷ সাপোর্টিং রোলে দেখা যায় শাহরুখ খান, দীপ্তি নাভাল-সহ আরও অনেককে ৷ এই সিনেমায় আইটেম গানে ফ্রেমবন্দি হন শাহরুখ-ঐশ্বর্য ৷
এরপর কেটে যায় দীর্ঘ সময় ৷ করণ জোহর পরিচালিত 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' মুক্তি পায় 2016 সালে ৷ 50 কোটি টাকা বাজেটের সিনেমা আয় করে 239.67 কোটি টাকা ৷ রণবীর কাপুর, অনুষ্কা শর্মার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায় ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও ফাওয়াদ খানকে ৷ সিনেমায় বিশেষ দৃশ্যে অ্যাশ-কিং খানের 'একতরফা' ভালোবাসার সংলাপ আজও মনে রেখেছেন দর্শকরা ৷