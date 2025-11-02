সুইট 60 ! আলিবাগে জমজমাট বার্থ ডে পার্টি, 'ভাই' শাহরুখকে শুভেচ্ছা মমতার
ভাই শাহরুখ খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দিদি তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বন্ধু ফারহা খান থেকে করণ জোহর কী লিখলেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 2:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: নাম তো শুনাহি হোগা ! তিনি বলিউডের বাদশা ৷ তিনি কিং অফ রোমান্স ৷ সেই শাহরুখ খানের 60তম জন্মদিন আজ ৷ তবে এবার আর ঠিক রাত 12টায় মান্নাতে দু'হাত মেলে অনুরাগীদের সঙ্গে জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ সোজা চলে গেলেন আলিবাগের বাংলোতে ৷ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে সেখানেই সুইট 60-এর জন্মদিন পালন করলেন তিনি ৷
একসময় শাহরুখ খান ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ৷ সেই হিসেবে শাহরুখের সঙ্গে দীর্ঘ ও গভীর সম্পর্ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ শাহরুখ তাঁকে দিদি বলে ডাকেন ৷ সেই দিদি অর্থাৎ মমতা সুন্দর বার্তা-সহ সোশাল মিডিয়ায় শাহরুখকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "আমার ভাই শাহরুখ খানকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ! আপনার অসাধারণ প্রতিভা এবং ক্যারিশমা দিয়ে আপনি ভারতীয় সিনেমাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলুন ।"
A Very Happy Birthday to my brother Shah Rukh Khan!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 1, 2025
May you continue to enrich Indian cinema with your remarkable talent and charisma.@iamsrk
কত স্বপ্ন নিয়ে মায়ানগরীতে আসেন বহু মানুষ ৷ তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শাহরুখ খান ৷ দিল্লি থেকে মাত্র 1500 টাকা হাতে নিয়ে এসেছিলেন মুম্বই শহরে ৷ আজ তিনি শুধু মুম্বইয়ে রাজ করছেন তা নয়, বরং দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও জনপ্রিয়তায় তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়া দুষ্কর ৷ বিশ্বের অন্যতম ধনী অভিনেতার মধ্যে একজন শাহরুখ ৷ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 50-এর অধিক সিনেমা ৷ কিন্তু তিনি এখনও সমানভাবে আগের মতোই কঠিন পরিশ্রমী ও অনুরাগীদের হৃদয়ের রাজা ৷ একের পর এক সুপারহিট ছবি এখনও ভক্তদের উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি ৷
শাহরুখের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং কোরিওগ্রাফার ফারহা খান ৷ তিনি আলিবাগে শনিবার রাতে শাহরুখের প্রাইভেট জন্মদিন পার্টিতে হাজির ছিলেন ৷ তারই ভেতরকার কিছু ঝলক শেয়ার করলেন ফারহা সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে করণ জোহর, রানি মুখোপাধ্যায় থেকে দেখা গিয়েছে অনন্যা পাণ্ডেকে ৷
ফারহা খান ইনস্টাগ্রাম শাহরুখের সঙ্গে দুটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছেন । একটি ছবিতে তাঁকে কিং খানের গালে চুম্বন করতে দেখা যাচ্ছে ৷ অন্যটিতে দু'জনকে উষ্ণ আলিঙ্গন করতে দেখা যাচ্ছে । দু'জনেই সাধারণ পোশাক পরেছিলেন ৷ শাহরুখ একটি ধূসর টি-শার্ট, ম্যাচিং ট্রাউজার এবং একটি সাদা বিনি পরেছিলেন ৷ এদিকে ফারহাকে একটি উজ্জ্বল গোলাপী টপে দেখা গিয়েছে ।
তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন রাজা শাখরুখ খান ৷ আরও 100 বছর রাজত্ব করো তুমি ।" ম্যায় হু না এবং ওম শান্তি ওমের মতো আইকনিক ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছে ফারহা ও শাহরুখ ৷ এই ছবিগুলি যেন পুরনো দিনের সেই স্মৃতিকেই আবারও মনে করিয়ে দিল ৷ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁদের বন্ধুত্বকে আরেকবার তুলে ধরল ।
শাহরুখের কাছের মানুষের তালিকায় রয়েছে ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রাও ৷ তিনিও বাদশাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "একমাত্র শাহরুখ খান যিনি 90-এর দশক থেকে এখনও পর্যন্ত একইরকম রয়ে গিয়েছেন - স্টাইলিশ, ফিট এবং সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি ।"
আলিবাগের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শাহরুখের ঘনিষ্ঠ মহলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন । করণ জোহর রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি মজার সেলফি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে অনন্যা পাণ্ডেকে তাঁদের পিছনে নাচতে দেখা গিয়েছে । ছবির ক্যাপশেন করণ লিখেছেন, "ফটো বোম্বার কে অনুমান করুন ?" অনন্যা সোনালি রঙের একটি হল্টার-নেক পোশাক পরেছিলেন ৷ আর রানিকে সবসময়ের মতোই মার্জিত ও সুন্দর একটি পোশাকে দেখা গিয়েছে ।
অন্যদিকে মুম্বইতে হাজার হাজার ভক্ত কিং খানের বাড়ি মান্নাতের বাইরে তাঁদের আইডলের 60তম জন্মদিন উদযাপন করতে জড়ো হয়েছিলেন । প্রতিবছরের মতো এবারও দৃশ্যটি একই ছিল ৷ আগের মতোই জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুরাগীদের সেখানে কিং খানের জন্মদিন পালন করতে দেখা যায় ৷ ভক্তদের হাতে ছিল শাহরুখের কাটআউট, ব্যানার ৷ বান্দ্রার রাস্তা মুখরিত হচ্ছিল একটা আওয়াজে, 'আমরা তোমাকে ভালোবাসি শাহরুখ' ৷
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা সুপারস্টারকে এক ঝলক দেখার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মান্নাতের সামনে পৌঁছন এদিন ৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার প্রিন্স সিং ৷ যিনি শাহরুখের ফ্যান ক্লাব 'এসআরকে ওয়ারিয়র্স'কে নিয়ে 33 ঘণ্টার ট্রেন যাত্রা করে মুম্বই আসেন । তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আমরা কেবল তাঁকে একবার হাত নাড়তে দেখার জন্যই এসেছিলাম । তাঁর এক ঝলক আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান ৷"
দিল্লির একজন থিয়েটার শিল্পী থেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র তারকা হয়ে ওঠার যাত্রা সহজ ছিল না শাহরুখ খানের । টেলিভিশনে ফৌজি এবং সার্কাসের প্রথম অনুষ্ঠান থেকে অভিনয়ের যাত্রা শুরু তাঁর ৷ এরপর একের পর এক ছবিতে অনবদ্য কাজ ৷ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে ছবিতে রাজ চরিত্রের মাধ্যমে দেশের রোমান্সের রাজা হয়ে ওঠেন তিনি ৷ বলিউডে তাঁর উত্থান সিনেমার থেকে কিছু কম নয় । তিন দশকেরও বেশি সময় পরেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁর প্রতি অনুরাগীদের ভালোবাসা এটাই প্রমাণ করে, তিনি রাজ করতেই এসেছেন । তিনি সত্যিই রাজা ৷ 'পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত' !